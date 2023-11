Apple se přijel podívat, jak Čech NobodyListen tvoří hudbu a novou desku s Annet X

Uložit 0

NobodyListen má v českém hudebním rybníčku velké jméno jako producent, který spolupracoval s největšími rapovými a popovými interprety poslední doby. Jako jeden z mála tuzemských hudebních tvůrců (ne-li vůbec jediný) má ale také úzké napojení na Apple, což se ukázalo i teď, během práce na nové desce, kterou před pár dny vydal. Zástupci nejhodnotnější firmy planety se na jeho tvůrčí proces dokonce přijeli osobně podívat.

Není tomu tak dávno, co Jakub Strach alias NobodyListen dostal příležitost, kterou zatím žádný z českých ani slovenských hudebníků neměl. Speciálně pro Apple, respektive pro jeho streamovací službu Apple Music, připravil DJ set v rámci série Back to School, v němž přes vybrané skladby vzdal hold lokálním tvůrcům. Výsledkem se stal mix určený pro studium a soustředění.

„Je to pro mě super odměna za patnáct let práce. Pracovat s lidmi přímo z Applu je zajímavá příležitost,“ řekl tehdy pro CzechCrunch. NobodyListen, který stojí i za úspěšnými raveovými festivaly Addict, ale s tvůrci iPhonu zjevně nespolupracoval naposledy. Jen několik dní poté, co rozezvučil novou prodejnu iStyle v pražské Masaryčce, vydal spolu se zpěvačkou Annet X novou desku, kam se nakousnuté jablko také propsalo.

Nový studiový projekt s názvem Koukej se mnou vyšel minulý týden, tudíž je venku poměrně čerstvě. „První dny se špatně odhadují,“ říká NobodyListen. „Udělali jsme komplexní desku, k níž se lidé musí proposlouchat. Zatímco dnes se hudba točí okolo dvouminutových singlů a trendů na TikToku, my udělali čtrnáct věcí, které mají přes čtyř minuty. A některé z nich mají velmi alternativní aranžmá,“ říká český producent ke své novince.

Foto: Benedikt Renč „Nejosobnější projekt,“ říká NobodyListen

Jen na něm ale album nestojí – stejně tak důležitou roli má i česká zpěvačka Aneta Charitonová, která je v hudebních kruzích známá pod pseudonymem Annet X. Ta se na desce stará o veškeré vokály a na některých písničkách ji doplňují i vybraní hosté, například Viktor Sheen, Nik Tendo, Saul a Taomi. Díky tomu se tak v projektu míchá pop s rapem, a proto zní poměrně netradičně, leč moderně.

„Jde o unikátní projekt. Minimálně pro mě, protože jsme během jeho tvorby začali s Annet X tvořit pár – a navíc se u toho nerozešli,“ říká s úsměvem NobodyListen pro CzechCrunch. „Je to nejosobnější projekt, který jsem za posledních deset let tvořil. Zajímavé navíc je, že jsme si s Annet říkali už asi osm let, že spolu musíme něco vytvořit. Chvíli jsme si počkali a začali na tom pracovat loni v říjnu, teď je to ale tady,“ dodává.

S nadsázkou by se dalo říct, že na jejich nový release čekal i sám Apple. A bez nadsázky lze dodat, že firmu proces tvorby zaujal natolik, že se na něj jeho lidé přijeli podívat. Jak pro CzechCrunch uvádí Štěpán Voráček z Warner Music, který zajišťuje distribuci alba, s lidmi z regionálního zastoupení Applu si pravidelně volali. Aby ale co nejlépe pochopili onu kreativní magii, vzali je do studia.

„NobodyListen s Annet X neváhali – a když se naskytla příležitost, tak je prostě k sobě pozvali. Všichni jsme tam byli asi dvě hodiny, kdy jsme desku poslouchali. Zajímalo je, jak ke skládání hudby obecně přistupují, jaké jsou jejich vzory, kde berou inspiraci a jaké vybavení pro nahrávání alba využívají. Nehledě na to, že jsme s nimi detailněji řešili inspiraci pro jednotlivé tracky, ať už tu hudební nebo osobní,“ popisuje Voráček.

Návštěva byla jen třešničkou na dortu užší spolupráce, kterou NobodyListen s Applem, respektive Apple Music, má. Ta se projevila už několikrát. V první řadě se nové album stalo vůbec první deskou v Česku a na Slovensku, kterou si uživatelé Apple Music mohli uložit do své knihovny před samotným vydáním. „Tím se zařadili po bok umělců typu Chief Keef, Lil Wayne nebo Usher, potažmo kapely Green Day a dalších,“ dodává Voráček.

„Pro mě je to trochu splněný sen, protože jsem velký fanoušek Applu. Už deset let zpátky jsem si říkal, že s nimi jednou budu komunikovat a budeme společně řešit, jak naši hudbu ještě více přiblížit lidem a zážitek tím umocnit. Teď se to děje v té největší možné míře s označením ‚první v Česku‘,“ říká NobodyListen ke spolupráci.

K tomu vytvořili tři bonusové písničky pouze pro streamovací službu od Applu. Stejný sny, jedna z oblíbených skladeb nové desky, na níž hostuje Taomi, se pak dostala na první, respektive druhou příčku hlavních playlistů Nové Česko a New Music Daily. A to, že Apple drží banner nového alba stále v horním carouselu v aplikaci, spolupráci jen podtrhuje. NobodyListen se ovšem na Apple neupíná – fanoušky je třeba udržovat neustále ve střehu.

Před třemi týdny duo vydalo videoklip k tracku Vrstvy, o který se postaral tým okolo Járy Moravce. „Šlo o zatím největší videoklip, jaký jsem za svou kariéru nechal natočit. Stál okolo 700 tisíc korun,“ dodává NobodyListen. Venku už mají i video k písničce Jenom tak, kterého se pro změnu chopil Tomáš Fiala. V plánu je natočení ještě dvou, blíže nespecifikovaných věcí – a příští rok turné. „Jasně, bude i vinyl,“ láká NobodyListen fanoušky i sběratele.