Uložit 0

iPhone museli naklánět tak, aby se jablíčko na kameře blyštělo přesně podle striktních pravidel. Ruce, které ho držely, musely být precizně upravené. A reálně si dopředu nemohli ani připravit scénář, protože do posledního momentu nevěděli, o čem budou točit. A postarali se o to, aby v Česku v úzké spolupráci s Applem vznikla vůbec první oficiální studiová reklama na iPhone. Bude vysílána hned na pěti evropských trzích.

Apple to nepřizná, ale když jde o reklamy, Česko má v seznamu těch nejoblíbenějších zemí. V Praze, ale i na jiných místech země, natočil už několik spotů – a byl tu i proto, aby lidi nalákal na nový iPhone 15. V minulosti byl v Průhonicích u Prahy, kde točil reklamu na jednu ze stěžejních funkcí tehdy aktuálního iPhonu 13. Předtím se vydal k Národnímu divadlu, kde demonstroval důraz na bezpečnost svých uživatelů. A ještě předtím se pohyboval okolo lomu Velká Amerika. Několikrát navíc v Praze natáčel i spoty s vánoční tematikou.

Ještě nikdy však v Česku nedal žádnému lokálnímu partnerovi, který jeho zařízení a doplňky oficiálně prodává, důvěru, aby natočil vlastní produktovou reklamu. Takovou, která zařízení ukazuje v té nejvíce nablýskané podobě. Takovou, která se svými parametry blíží ikonickým spotům, které se objevují na hlavních prezentacích. To je však teď minulostí – a brány prolomila společnost iStyle, která dnes představila novou reklamní kampaň na iPhone 15 Pro, jež se točila v její prodejně na pražském Chodově.

Hlavní roli v ní hraje muž, který se po kontaktu s novým telefonem dostane do snu, kde ho novinka pohltí svým designem. V případě aktuálního modelu jde o důraz na lehkost a odolnost, což je způsobeno i použitím titanu coby hlavního materiálu. „Byl to pro nás výjimečný zážitek,“ říká pro CzechCrunch marketingová manažerka iStylu Michaela Kohlíčková. „Apple si informace o chystaných produktech vždy velmi bedlivě hlídá, proto jsme do poslední chvíle netušili, na jaký konkrétní produkt budeme reklamu vlastně točit a jaké vlastnosti budeme vyzdvihovat,“ doplňuje.

„S možností této iniciativy za námi přišel přímo Apple. Reklama se dá přirovnat k reklamám točeným americkými operátory jako Verizon, AT&T nebo T-Mobile. V minulosti podobné iniciativy vznikaly v Německu či Velké Británii, v našem regionu se něco podobného stalo vůbec poprvé,“ dodává Kohlíčková a upřesňuje, že s ohledem na vysoké nároky na kvalitu prezentace jsou v rámci lokálních marketingových kanálů vždy využívány především oficiální vizuály Applu. I proto má jít o poměrně výjimečný moment.

S konceptem reklamy přišla agentura Jumping Jacks, která stojí i za myšlenkami kampaní například pro pražskou Kantýnu nebo společnost Visa, v roli režiséra byl Petr Simon. Z produkčního hlediska se o spot staraly firmy Closer a Armada Films. „Kampaň, která obsahuje dva reklamní spoty, se připravovala ještě ve chvíli, kdy nikdo nesměl znát detaily o nových produktech. Ani agentura, která na ně vymýšlí kreativu,“ uvádí zástupci z Jumping Jacks.

„V den, kdy Apple nová zařízení vypustil do prodeje, jsme celý štáb nahnali do naší prodejny v obchodním centru na Chodově, abychom začali točit. Museli jsme předělat interiér a vše připravit na to, aby byl výsledek takový, s jakým Apple počítal. Trvalo nám to šestnáct hodin, řešili jsme i takové detaily jako přesné nahýbání telefonu, aby v přiblížených záběrech co nejvíce vyniklo logo,“ popisuje Kohlíčková část z celého natáčecího procesu.

Nová reklama, která se od dnešního dne vysílá v televizi a běží i na sociálních sítích, bude určena nejen pro český trh, ale také pro čtyři zahraniční, konkrétně pro Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko. „Výsledek byl natolik povedený, že nám spokojenost se studiovými záběry nového iPhonu vyjádřili dokonce lidé z nejvyšších pater Applu, ti, co sedí v Cupertinu (kalifornské město, kde Apple sídlí – pozn. red.),“ dodává Kohlíčková.

Co bude iStyle v rámci užšího propojení s Applem chystat dále, se s ohledem na striktní pravidla spolupráce ze strany nejhodnotnější firmy světa neví. „Vnímáme, že příležitost natočit exkluzivní reklamu s vlastními studiovými záběry a posvěcením z Cupertina je důležitým milníkem pro celý náš trh,“ říká pro CzechCrunch Kohlíčková.

Vedle hlavní produktové reklamy ještě iStyle nachystal kratší, patnáctivteřinový spot, který iPhone 15 Pro vyloženě neukazoval, ale jen lákal na jeho příchod. „Název, vlastnosti, design… Nic z toho jsme nevěděli, Apple toto standardně prostě neříká. I proto byla práce na reklamě unikátní a velmi složitá,“ doplňuje s úsměvem Kohlíčková.

Někdo však alespoň základní informace o rozměrech s předstihem má, a sice výrobci příslušenství. Jak v rozhovoru pro CzechCrunch říkali v květnu zakladatelé české značky Epico, firmy tohoto typu musí dopředu vědět, jak nový iPhone bude vypadat ještě před jeho odhalením, aby pro něj dokázaly na míru vyrobit kryty a další doplňky.