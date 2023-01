Do formule usedl poprvé ve třiceti. Dnes v barvách vlastní stáje předjíždí daleko mladší soupeře

Možná jste také pod stromečkem našli poukaz na zážitek, po kterém jste vždy toužili. Přesně tímto způsobem se čtyřicetiletý Vladimír Netušil dostal před deseti lety poprvé k řízení formule. Jenže zatímco většina lidí se po absolvování onoho zážitku vrací ke svému běžnému životu, pro Netušila se jízda v nadupaném stroji stala okamžikem, kdy se rozhodl závodění věnovat naplno. Dnes má nejen svou vlastní formuli, ale rovnou i celou stáj Effective Racing, jejíž barvy coby jezdec hájí v sérii evropské Formule 3 – a má ambice se jednou ukázat třeba i ve slavné F1.

Vladimír Netušil je mezi jezdci úkazem už jen proto, že si start své kariéry financoval sám z peněz, které si předtím vydělal coby auditor. Již se sponzory za zády dnes čelí mladým dravcům, jejichž věkový průměr se pohybuje okolo dvaceti let. I přes lehké otálení se startem své závodnické kariéry dnes dokáže vyhrávat nejen jednotlivé závody, ale rovnou i celé šampionáty. V roce 2021 se stal nejrychlejším jezdcem v sérii Formule 3 střední Evropy a poslední sezónu měřil síly s nejlepšími na celoevropské úrovni.

Jeho tajemstvím je jedinečný analytický přístup. Na tréninku sice dojíždí hluboko v poli, ovšem postupnými krůčky dokáže ze stopek ukrajovat drahocenné desetinky a v samotném závodu pak zajíždět časy, kterými si své mladší soupeře natírá na chleba.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že váš psychologický profil ukazuje ze sta procent analytika, ale i dobrodruha. To jsou zdánlivě protichůdné profily, které se však na trati dobře potkávají, nemyslíte?

Znám kluky, kteří jsou přirozeně talentovaní, ale trochu hloupí. Určitě u mě musí být něco, co vůbec připouští, že se mohu měřit s mladými kluky. Když půjdeme na fyzické testy, tak jsou na tom vždy lépe. Takže jedna z těch věcí je právě hlava.

Co všechno je nutné splnit pro to, aby se jezdec dostal do F3?

Když se rozhodnete, že pojedete F3 střední Evropy, kterou jsem v roce 2021 vyhrál, tak vás tam vezmou. Do evropské Formule 3 už je nutné se kvalifikovat. To, co jedu teď, jede dvacet kluků, z toho jich do příští sezóny deset až dvanáct zůstane, takže se uvolní přibližně sedm míst, na která se cpou lidé z nižších odnoží, kam patří právě i F3 střední Evropy.

A evropskou F3 jezdíte za jinou stáj, nebo svou vlastní Effective Racing?

Nám se povedlo prolobbovat tým, takže jedu za svou stáj.

Foto: Effective Racing Se závoděním začal až po třicítce, přesto by se rád ukázal i v F1

Většina lidí v Česku zná F1, ale nižší soutěže nikdy neviděli. Jaký je rozdíl mezi F1 a F3 mimo toho, že se F3 jezdí jen v Evropě?

Je to počet kol. Oni jedou závod na 300 kilometrů, my závod na 100 kilometrů. Takže my jedeme 35 minut plus kolo, oni hodinu a půl. Ale my máme tři závody v jediném víkendu, tedy i dva za den, což vás trochu vyndá. Další rozdíl je v tom, že nemáme povinnost přezouvat. Důležité je říct, že z F3 šel Verstappen rovnou do F1, což dokládá, že kdo jezdí F3, měl by zvládnout odjet i F1.

O svých soupeřích mluvíte jako o klucích. Jak velký jste mezi nimi exot?

Tomu nejstaršímu je třiadvacet, mně je čtyřicet. Takže velký. Ale jen o věku to není. Každý tam s sebou má osobního trenéra, fyzioterapeuta, kteří jim pomalu nosí i pití, aby se nepřetěžovali. A když se dojede závod, tak hned leží na lůžku, odpočívají a fyzio jim klečí na zádech. Naproti tomu já tam uspávám dceru v kočárku a řeším tisíce věcí okolo týmu.

Máte mezi nimi nějakou přezdívku?

Fotr mi asi neříkají, ale kdo ví. Nevím. Jsem tam zatím rok, tak mi to možná přiznají až časem. Nicméně věk nehraje takovou roli, protože pokud máte výsledky, tak vám nikdo neřekne ani půl slova. Dokud Fernando Alonso (jezdec F1 – pozn. red.) pojede konkurenceschopně, tak v té F1 bude – a to je ještě o rok starší než já. A nikdo mu neřekne, že je dědek. Ti, co jedou před ním, k němu mají velké uznání, a ti, kdo jedou za ním, nemohou říkat už vůbec nic.

Co ti mladí jezdci mají a vy to postrádáte? A naopa, čím je můžete trumfnout?

Mají určitě čas. Když vidím jejich tréninkový plán i třeba z hlediska fyzické přípravy, tak jsou jinde. Neřeší nic jiného, což souvisí i s mentální stránkou. Jejich hlava nemusí nad ničím přemýšlet. Já musím řešit spoustu věcí kolem týmu. A pak také mají spoustu peněz, respektive určitě víc než my.

Já nikdy nedoženu to, co mají ostatní natrénováno, ale specifický je můj analytický přístup, kdy celkem brzy vím, co to auto dělá dobře, nebo špatně. S tím je spojený progres, respektive rychlé tempo progresu. Lidé, kteří se v motorsportu pohybují desítky let, mi říkají, že nikdy nic takového neviděli. Samozřejmě, že když někam přijedu poprvé, tak to není rovnou dokonalé, ale když přijedu po měsíci tak ten progres je obrovský. A za další měsíc opět větší.

Foto: Effective Racing Schopnost rychlého progresu na základě analýzy dat umožňuje Vladimíru Netušilovi porážet daleko mladší jezdce

Mluvíte o tom, že i kvůli stáji toho v hlavě nosíte víc než soupeři. Platí to i v momentě, kdy stojíte na startovní čáře?

Ne, to tam není nic. Na starosti okolo v tu chvíli nemyslíte. Přemýšlíte nad strategií, v hlavě máte třeba tři základní scénáře, jak zareagovat, pokud se stane to a to. Stejně se stane něco úplně jiného, ale je to lepší, než když nebudete mít vymyšlené nic. Plus myslíte na některé věci, které děláte sice po sté, ale pořád je potřeba si je v hlavě držet. Také v F1 připomínají závodní inženýři závodníkům, aby se napili, protože na to zapomenete. To je důležité říct, že jezdec je sice vidět jen jeden, ale závodění je kolektivní sport. Všichni vidí Hamiltona (jezdec F1 – pozn. red.), ale za ním stojí dva tisíce lidí, které Mercedes zaměstnává.

Svou vlastní stáj jste založil, protože jste nebyl během první sezóny spokojený s přístupem stáje, za kterou jste jezdil. Co všechno obnáší založit si vlastní stáj?

Je to peklo. Pořízení formule je to nejjednodušší, na to stačí peníze. Ale dále je tam tolik věcí, že se to ani nedá popsat. Kdo třeba během cesty na závody slyší, co všechno řešíme, tak si myslí, že je to úplné sci-fi. Asi se to dá rozdělit do několika kategorií. Jedna věc je auto a servisní část. Druhá věc je logistika, zaměstnanci a mechanici. Všichni musí být v určitý čas na daném místě, řešíme tedy letenky, hotely, co se bude jíst a k tomu je ještě několik sponzorů a hostů. A také řešíte i samotný tým, kancelář v kamionu a spoustu dalších věcí.

Jaké náklady se tedy přibližně pojí s jednou vaší sezónou?

Jen závody evropské formule 3, kterou nyní jezdím, bez jediného tréninku, vyžadují kolem milionu eur. Jenže bez tréninků tam ani nemusíte jezdit. Bez tréninku můžete hrát okresní přebor, ale ne první ligu. Takže ta částka na tréninky je větší než na závody. My musíme vyjít s částkou okolo 2 milionů eur, ale moji soupeři mají minimálně dvojnásobek. Navíc, když máte stáj, tak je ten rozpočet zase někde úplně jinde. My pořád něco kupujeme. Stan, podlahu, vnitřek boxu, nářadí a často to ani není vidět. Za jeden závodní víkend zdělám šest sad pneumatik. Jedna sada stojí asi 30 tisíc korun. A abyste přezul formuli, tak potřebujete vybavení za další milion a půl.

Foto: Effective Racing V současné době se Vladimír Netušil soustředí na Evropskou F3

Jaké možnosti mají na začátku mladí jezdci, kteří chtějí závodit?

Musí mít tátu, který na to má. Kdybych byl syn majitele kasina, tak jsem teď ve Formuli 1. Stejně jako celá řada jiných sportů je závodění o penězích. Jezdec může mít talent, ale než si ho někdo všimne a začne jeho ježdění platit, tak uteče několik sezón a na ty je potřeba mít ze svého. Pokud prostředky nemáte, tak jezdíte na motokárách v rámci nějakého kroužku. Ale pokud to myslíte opravdu vážně, tak i první sezóna závodění dětí v motokárách stojí milion.

Jak těžké je v českých podmínkách shánět sponzory?

Je to náročné. Je to především o kontaktech a vazbách. Když nejedete za kámošem kámoše, ale někam na slepo, tak se mi snad ještě nepovedlo nějaké partnerství domluvit. Ty velké firmy na nejrůznější sponzorství vyhrazené budgety mají, ale jde vždy o to, kdo tam s čím přijde, kdo koho bude jak znát, a jak jste vidět.

Do určité fáze to funguje bez toho, aniž byste byli vidět víc, ale v momentě, kdy přijdete do korporátu, kde sedí šéfka marketingu, tak pro ni s třemi tisící sledujících na Instagramu neexistujete. Proto je pro nás zásadní jezdit dobré výsledky, mít dobré kontakty a také kvalitní PR.

Co je na tom všem tedy to nejtěžší?

Najít optimální kompromis mezi sháněním peněz, včetně schůzek se sponzory, a vlastní přípravou ať už jde o trénink v autě, nebo zejména o trénink fyzické přípravy. Když jsme v roce 2021 vyhráli F3 střední Evropu, věděli jsme, že do Evropské F3 potřebujeme třikrát až pětkrát více peněz na jedinou sezonu. A brzy bylo jasné, že stejně máme ze všech peněz nejméně, a potřebovali bychom opět aspoň třikrát více. A to zabere skutečně velké množství času. Ale nestěžujeme si, baví nás to.

Foto: Effective Racing Závodní stroj Vladimíra Netušila

Sponzoři jsou jediný způsob, jak můžete do stáje přivést peníze? Jak je to s finančními odměnami za vítězství v závodu?

Nějaké jsou, ale je to nepodstatná částka. Když potřebujete milion eur a dostanete deset tisíc, tak to nic neřeší. Takže pro nás jsou primární zdroj určitě sponzoři, ale v čem jsme inovativní, je náš byznys klub. Je to celkem klasický model byznys klubu, ve kterém je placené členství v hodnotě několika desítek tisíc korun ročně. Balíček obsahuje nejrůznější akce, kde se členové potkávají a pak je ve stanovách zakotveno, že 1 procento ze zakázek uzavřených na půdě klubu, jde jemu. Procento se nezdá málo, ale dneska se u nás řeší opravdu velké zakázky, takže budoucnost našeho financování by mohla být primárně o tomto. A to se mi libí víc než sponzoři, už jen z toho důvodu, že to má přesah a přínos pro všechny strany.

Povaha kterého z velkých jezdců a vzájemných rivalů historie F1 je vám bližší? Laudy nebo Hunta?

Kdysi jsem byl přesvědčený že je to Lauda. Ale toho Hunta je tam, obávám se, hodně. Šampaňské a kaviár je jedna z mých nejoblíbenějších snídaní. Takže je to dost Hunt, ale s analytikou Laudy.

Co máte jako osobní automobil? A závodíte občas i na klasické silnici?

Ne, ne. Já se na závodech vybiju, a pak klidně jezdím dieselovým Superbem, a je mi to jedno. Nejrychlejší auta jsem měl, když jsem nezávodil, dneska chci hlavně bezpečnost. Takže jsem sem přijel V-Classe od Mercedesu, který miluju pro tu jeho svobodu, kterou dává.

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející sezónu?

Opět je to evropská Formule F3, a atakovat bednu.

Foto: Effective Racing Jízda ve formuli je extrémně nenáročný sport jak po mentální, tak i fyzické stránce. Přesto Netušil dokáže držet krok s daleko mladšími jezdci

Říkal jste, že formuli chcete jezdit ještě přibližně 5 let. Je šance že to bude i v F1?

Tymy z F2 mi už volali a zvali mě na testování. F1 je ale černá nebo bílá. Bude totiž záležet, zda bude v F1 někdo chtít, aby se tam dokázal dostat někdo po čtyřicítce, protože by to mohlo vypadat, že to není tak těžké, jak se to celou dobu tváří. Nebo to bude obráceně a budou tam chtít příběh, který kolem toho je. Já to vidím tak 60 ku 40, že to spíš nedovolí.

Z vaší strany by ale chuť byla? V roce 2026 čekají F1 změny, tak třeba by jednou z nich mohl být i příchod jezdce jako jste vy. To časově přibližně vychází.

To je pravda, to by tak časově sedělo. Z mé strany by chuť byla, tak uvidíme.