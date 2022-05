Jarní očista těla aneb vyzkoušeli jsme, jaké to je, když tři dny nejíte a jen pijete kokosovou vodu

Zima je spojená s ukládáním a vytvářením zásob, jaro pak s očistou organismu. S půsty a všemožnými redukčními, očistnými a ozdravnými dietami mám poměrně dost zkušeností. Zaměření na stravu je podle mě klíčová součást sebeléčení a půsty dokážou vztah k jídlu velmi pozitivně ovlivnit. V poslední době se snažím spíše než o kompletní vyřazení stravy o pravidelný přerušovaný půst, kdy například půl dne nejím. Co ale s tělem udělá, když tři dny jen pijete kokosovou vodu? Vyzkoušela jsem takzvaný detoxikační balíček od české společnosti Wild & Coco, která se specializuje na kokosové produkty.

Podle experta na mikrobiom Petra Ryšávky je občasné vyhladovění střevních bakterií pro zdraví prospěšné. „Půstem si navíc zvýšíte bakterie, které nás chrání proti rakovině a také které udržují rovnováhu ve střevech,“ říká výzkumník probiotik.

Zdravá střeva podle něj zajistí nejen silnou imunitu, ale posílí i správné fungování orgánů. Léčebné aspekty půstu využívá také například ájurvéda, tedy pět tisíc let stará část jógy, která je považována za jeden z nejstarších léčebných systémů na světě.

Půst v ájurvédě znamená zůstat sám se sebou a dát tělu možnost posbírat a spláchnout škodliviny, které se v něm nahromadily vlivem stresu, nesprávného jídelníčku, životního stylu a špatnými návyky. Oproti tomu zhruba o dva tisíce let mladší tradiční čínská medicína se na celkové omezení jídla dívá skepticky a radí na jaře spíš zařadit jednoduché jídlo, zelené klíčky, výhonky nebo byliny a omezit těžké pokrmy, čaj i kávu.

Zcela originální a sobě vlastní postup pak zvolil Atrey Rae, zakladatel značky Wild & Coco, který se rozhodl zkombinovat eliminaci jídla, kokosovou vodu a doplňování probiotik. Celý proces může trvat klidně jen tři dny, ale třeba i tři týdny.

Sama jsem zvolila pro začátek třídenní očistu, u níž jsem se neobávala pocitu hladu. Do vícedenního programu bych se zároveň pouštěla pravděpodobně především, kdyby si o to mé tělo či zdravotní stav vyloženě řekly. Co s vámi tedy tři dny na kokosové vodě udělají?

Dýchat, hýbat se, meditovat a pít kokosy

Stačí trochu místa v mrazničce a odvaha, stojí na webu Wild & Coco u jednotlivých balíčků, které mají pročistit tělo a pomoct obnovit střevní rovnováhu. Odvaha proto, že snídani představuje hrnek kokosového kefíru se dvěma kapslemi probiotik. Po zbytek dne už energii dodává jen přirozeně sladká kokosová voda. Tedy alespoň u třídenní kúry, kterou jsme otestovali. Ty vícedenní ke konci půstu zahrnují i lehkou stravu. Dobít baterky ale má být možné i jinak než konzumací jídla, třeba meditací či pobytem v přírodě.

Místo v mrazáku je zase zapotřebí při koupi více než třídenního balíčku. Kokosovou vodu totiž posílá Wild & Coco zákazníkům zmraženou, jelikož v nezmraženém stavu vydrží zhruba tři dny. Důležité je přitom myslet na to, abyste ji dostatečně dopředu před konzumací rozmrazili a protřepali. Cukry totiž tají jako první. To nicméně není jediný důvod, proč si dát dobrý pozor na to, že kokosová voda je skutečně plně rozmrazená. Autor celého procesu Atrey Rae mě totiž upozorňoval na to, že tato kúra ochlazuje. A měl pravdu. Byla mi zima.

Balíčky jsou založeny na kokosové vodě, kokosovém kefíru a probiotických kapslích

Nedbala jsem totiž pokynů. Než kokosové vody plně rozmrzly, pila jsem je studené. Kokos je přitom tropická plodina a přirozeně chladí. Stejně tak i prázdná střeva ochlazují, proto pít vodu studenou není dobrý nápad. Doporučované aktivity tedy rozhodně nejsou zařazeny pro nic za nic. Ranní rituál považuje Rae pro kokosovou očistu za extrémně důležitý, ať už jde o dýchání podle Wima Hofa, fyzické cvičení, či otužování. Koneckonců všechno to jsou aktivity, které čistí a současně by měly zvýšit imunitu a odolnost vůči chladu.

Výhodou třídenního programu, který jsem zvolila, je fakt, že s ním lze začít v pátek a po víkendu je hotovo. A jak to šlo? Třídenní kokosová očista byla celkem příjemná, obzvlášť pro někoho, kdo je velkým milovníkem kokosů. Pátek byl i tak trochu náročný. Nikoliv kvůli hladu, nýbrž chladu. A také kvůli závislosti na konzumaci jídla, což je jakýsi mentální zvyk, únik nebo vyhledávání pohodlí spíš než životně důležitá potřeba.

Díky kokosové vodě jsem totiž hlad neměla. Sama jsem s ní už ostatně měla dobré zkušenosti z předchozích půstů, které jsem praktikovala. Zároveň jsem užívala doplňky stravy jako mladý ječmen, chlorellu a také základní bílkoviny v tabletách, které Wild & Coco k balíčku doporučuje, protože zahání hlad.

Mladý ječmen je superpotravina s vysokým obsahem chlorofylu

Kokosovou vodu jsem si dávkovala po troškách, byť Rae v instruktážním videu doporučuje vypít takřka litrovou láhev na třikrát. K tomu jsem se zahřívala bylinnými čaji. O příjmu dalších tekutin, kromě kokosové vody, přitom v instruktážích nic nepadlo, a tak jsem se řídila vlastní potřebou a intuicí.

Sobotu jsem strávila doma a studovala na blížící se zkoušku. Přiznávám, že doporučení dne jsem kvůli svému programu trochu zanedbala. Nevyrazila jsem na výlet ani jsem se pořádně nevěnovala sportům. Místo toho jsem si četla a přes den, poměrně vyčerpaná, usnula. V období půstu jsem si také užila poměrně jasné lucidní sny, které, myslím, byly samy o sobě očistné.

Neděli jsem strávila o něco aktivněji. V poledne jsem vedla lekci v jógovém studiu a cítila se plně při síle. V břichu mi sem tam zakručelo, ale hlad jsem nevnímala. Naopak jsem se cítila koncentrovaná. Uměla bych si představit v půstu pokračovat dál. Líbí se mi jasnost a bystrost, kterou očista přináší. Neděle však byla třetím a posledním dnem půstu. V pondělí jsem jej ukončila. Moje tělo se zajisté vyčistilo, což jsem pozorovala na čisté pleti a vyšší energii. Svoje stravovací návyky mám každopádně už poměrně vyladěné, takže pokračuji v dietě i po očistě. Každodenní fermenty v ní určitě nechybí.

Foto: Wild & Coco Den začíná s dvěma kapslemi probiotik a hrnkem kokosového kefíru

Pár dní po čistě jsem odjela do zahraničí, kde možnost stravovat se plně podle svého nebyla. Proto v případě záměru změnit životní styl doporučuji dobře zvážit načasování, které je pro maximalizaci účinků zásadní. Skutečná práce totiž začíná po skončení očistné kúry. Změna, kterou se Wild & Coco snaží lidem přinést, určitě není otázka jen tří dnů.

Třídenní balíček čistí organismus a je vhodný pro všechny, kdo s očistami teprve začínají. Pro změnu životního stylu by byla zapotřebí mnohem delší doba. Nemyslím si, že je nutné strávit týdny o kokosové vodě, ale zařadit do stravy probiotické potraviny, nejíst večer a dodržovat ranní rituály může změně životního stylu velmi prospět.

K očistám dává Wild & Coco doporučení i na to, s jakým jídlem po kúře začít a jaká jídla si určitě nedávat. Já se řídila svou osvědčenou klasikou. Protože bylo stále dost chladno, nedala jsem si doporučený salát, avokádo ani kvašené zelí, byť tyto potraviny mám ráda. Svůj třídenní půst jsem zakončila dietním pokrmem zvaným kičarí, což je dlouze povařená mungo fazole spolu s bílou rýží a olivovým olejem. Už teď se nicméně těším, až si kokosovou očistu zopakuji v teplejších měsících a se vším všudy. A kdoví, možná se v létě odhodlám k té desetidenní.