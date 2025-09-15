Jediný instalatér, který vydělává miliardy a zná ho celý svět. Super Mario slaví 40 let
Všechno nejlepší, Super Mario! Nejslavnější instalatér na světě slaví velké výročí – před 40 lety vyšla skákačka Super Mario Bros.
Nenajdete instalatéra, který by byl slavnější. Nebo který by vydělával víc. A to se přitom ani nevěnuje čištění a utahování trubek jako spíš skákání, běhání, pojídání houbiček a zachraňování princezen. Řeč je o Mariovi, nejslavnější herní postavičce všech dob, která teď slaví jedno velké výročí. Značce Super Mario je totiž přesně 40 let.
Na začátek jedna důležitá věc: různě na internetu najdete zprávy o tom, že 40 let slaví samotný Mario. Ale to není tak úplně pravda. Poprvé se kníratý hrdina objevil už ve hře Donkey Kong v roce 1981. Tehdy to ale ještě nebyl instalatér. O dva roky později přišla skákačka Mario Bros., kde už byl nejen Mario, ale i jeho brácha Luigi. Jenže ještě nebyli Super. Tak jakou že čtyřicítku to tedy celý herní svět oslavuje?!
Čtyřicet let od vydání slaví Super Mario Bros. Hra, která vyšla v půlce září roku 1985 – a která byla takový hit, že právě až její narozeniny slaví i její tvůrci z japonské společnosti Nintendo. S nálepkou Super Mario za těch čtyřicet roků vyšlo přes dvacet her a prodalo se jich skoro půl miliardy kusů. Když k tomu přičtete i prodeje dalších ne-Super her s Mariem nebo jeho kamarády (celkem jich jsou dvě stovky!), dostanete se k miliardě prodejů.
Ani Grand Theft Auto, ani Tetris, ani Call of Duty nejsou tak úspěšné herní značky jako Mario. A Mario by nebyl tak úspěšný bez Super Mario Bros. Ti dlouho drželi rekord nejprodávanější hry všech dob, celkově se jich pak prodalo na 60 milionů kusů. Což je mimochodem číslo srovnatelné třeba se Zaklínačem 3. Už to je impozantní, teď si ještě představte, jak vypadal herní trh v osmdesátkách a jak vypadá v době witcherovské. Tehdy nestačilo jen kliknout a stáhnout.
Hlavním strůjcem tohoto zázraku byl Šigeru Mijamoto. Tento bez nadsázky herní génius je kromě Maria podepsaný i pod dalšími hity herní historie, jako je The Legend of Zelda nebo zmiňovaný Donkey Kong. A stál dokonce u vzniku Pokémonů. Mijamoto přitom původně chtěl udělat hru o Pepku námořníkovi, ale Nintendo nezískalo práva… a tak vznikla postavička, která dostala jméno po vlastníkovi budovy, kde mělo Nintendo americkou pobočku.
Důležitost a dopad Super Mario Bros. nejde přecenit ani zveličit. Ve Spojených státech hra bez nadsázky pomohla zachránit herní trh, který tam pod náporem nekvalitních her zažil katastrofický propad. Stala se vzorem, který začali všichni kopírovat. Na přední příčky seznamů nejlepších videoher všech dob ji pravidelně zařazují největší herní média jako server IGN, ale třeba také magazín Time.
Popularitu si série Super Mario získala a udržuje svou nádherně naivní hravostí, kdy nepotřebuje přehnaný spektákl ani explozivní násilí. V jádru her po celých čtyřicet let od prvního dílu bylo prosté skákání, běhaní a sbírání mincí. Svátečním hráčům Super Mario Bros. leccos odpustili a dopřáli jim zábavu a úsměv pokaždé, když Mario vyskočil a zavýskl: „Wahoo!“ Ale hry myslely i na náročné přeborníky, kteří dodnes soutěží třeba v co nejrychlejším dokončení úrovní. Anebo ve tvorbě těch vlastních, které vyžadují až superhrdinské reflexy.
Popkulturní ikonou se stal nejen hlavní hrdina Mario, ale i bratr Luigi, záporák Bowser či princezna Peach. Anebo další prvky hry, třeba kultovní soundtrack Kódžiho Kondóa či kostičky s otazníkem, ze kterých vypadne vylepšení postavičky. Super Mario Bros. také kromě desítek dalších her vyskočili i mimo videoherní svět. Dostali vlastní komiksy, seriály i filmy. Ten hraný devadesátkový byl propadák, animovaní Super Mario Bros. ve filmu zase gigantický hit. A už se chystá další film Super Mario Galaxy.
Kdo by to byl tušil, že kníratý instalatér a hravé hopsání budou navíc recept na jednu z nejvýdělečnějších herních značek planety, která i čtyřicet let od premiéry stále vydělává? Však Nintendo za letos ukončený účetní rok oznámilo tržby kolem 160 miliard korun. A to byl přitom výrazně slabší rok. V tom současném poletí čísla opět vzhůru, neboť japonská firma poslala na trh novou konzoli Nintendo Switch 2. A už příští rok na ni zamíří i nejnovější Super Mario Bros.