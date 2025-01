Na lahvičce v koupelně poznáte, jestli na vás hotel šetří, říká zakladatel české značky hotelové kosmetiky

Uložit 0

Na 16 000 metrech čtverečních rozpadajících se cihlových budov v pražské Ruzyni nebylo ještě před dvěma lety nic. Teď tu voní květinové oleje, bylinné šampony a mýdla, stáčí se do tisíců tubiček a lahviček, balí do krabic a připravují k expedici. Pod značkou Alchemist Bohéme je zakladatelé firmy Boris Petr a Michal Jeník dodávají do stovek hotelů a penzionů v Česku i Evropě.

„Jsem nadšený tím, jak kvalitní máme v Česku hotelnictví. Ať vezmete hotelové řetězce v českých rukou, nebo samostatné hotely, vedou je často lidé, kteří přemýšlejí dlouhodobě. Nenechali se zastavit covidem, mají osobitou koncepci a hlavně to se svými hosty myslí dobře. Pobyt u nich vám zůstane pod kůží,“ říká Boris Petr a dodává, že obdivuje mravenčí práci majitelů, kteří promýšlejí detaily, aby se u nich hosté cítili jako doma, a investují do osobního zážitku lidí, kteří se u nich ubytují.

„Vždycky jsem měl rád hotelový svět a všímal si drobností, díky kterým mi konkrétní místo utkvělo v paměti,“ vypráví. Má na mysli třeba srdečnou recepční, která si zapamatovala jeho oblíbené jídlo, vzkaz, který personál hotelu připravil jen pro něj, nebo nadstandardní vybavení pokoje, ze kterého vnímal, že na něm majitelé nešetřili. Právě při vlastních cestách začal přemýšlet, jak jednou své zkušenosti promění ve vlastní produkty.

Podnikat začal Boris Petr v osmnácti, ještě před studiem právnické fakulty. Nejprve vyvážel kvalitní české produkty do světa pod značkou Národní export, postupně pronajímal byty, vlastnil dva hotely v Rakousku a vybudoval značku Bohéme Collection, která nyní dodává nábytek, přístroje i další vybavení do hotelů v desítkách zemí.

Foto: Bohéme Collection Česká hotelová kosmetika Alchemist Bohéme pro náročné hosty

„Procestoval jsem hodně míst a vždycky jsem si všímal toho, jak je který hotel vybavený. A právě podle kosmetiky na pokoji jsem brzy začal rozlišovat kvalitu celého hotelu. Vypadá to jako maličkost, ale není. Na malé lahvičce poznáte, jestli na vás šetřili, nebo jim záleží na vašem zážitku,“ vysvětluje, proč se pustil do hledání receptur, podle kterých by mu dávalo smysl vyrábět kosmetiku, jakou by sám rád na cestách potkával.

Myšlenku nosil v hlavě do chvíle, kdy s kamarádem objevili herbář z šestnáctého století, jehož autorem byl tehdejší lékař českého místodržícího a rektor Univerzity Karlovy Petr Ondřej Matthiolli. Obsahuje české léčivé byliny, aby se podle nich sedláci mohli doma léčit. „Knihu si zaplatily české stavy pod podmínkou, že bude psaná česky. Je doplněná asi 400 dřevoryty, takže byla na svou dobu extrémně nákladná. Nádherný kus historie,“ popisuje Boris Petr knihu, kterou sám rád listuje a podle které jeho tým tvoří receptury.

Kromě těchto bylin je základem kosmetiky Alchemist Bohéme také třeba včelí vosk a přírodní oleje. Do nich výrobní tým Borise Petra přidává originální kombinace z dílny mladé české parfumerie Kintsugi. Svou vlastní specifickou vůni přitom nemusí mít hotel jen v šamponech či mýdlech na ruce.

Na malé lahvičce poznáte, jestli na vás v hotelu šetří, nebo jim záleží na vašem zážitku,“

„Pro pětihvězdičkový hotel například umíme vytvořit celý koncept jedné specifické vůně, kterou dají do aroma difuzérů, ucítíte ji v lobby, v koupelně, ze svíčky u snídaně…,“ vysvětluje myšlenku Boris Petr s tím, že čichovou paměť máme silně spojenou se zážitky a emocemi, a pokud si ji hosté oblíbí, jsou schopni zapamatovat si podle ní „svůj“ hotel i desítky let. „Stejnou kosmetiku si hosté mohou koupit třeba také opatřenou logem hotelu v dárkové kazetě při odjezdu nebo jim ji recepční může věnovat jako parfém do auta,“ přidává Petr další nápady, které už využívají hotely v Čechách i v Evropě.

„Hotelová kosmetika provází hosta celým pobytem. A v tom je právě její síla,“ říká Boris Petr. Od doby, kdy sám provozoval vlastní hotely, ví, za co všechno je každý majitel zodpovědný –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ od personálu a provozu restaurace až po bezpečnost hostů.

„My jsme tu od toho, abychom hotelům pomohli přemýšlet o level výš… abychom jim k jejich skvělým službám pomohli přidat něco nadčasového a osobitého, co jejich hostům zůstane v paměti jako jedinečný zážitek pro tělo i duši. Pak je vysoká pravděpodobnost, že se za tím budou znovu a znovu toužit vracet,“ uzavírá Petr.

Kosmetiku Alchemist Bohéme letos také uvedou na retailový trh, aby si ji v drogerii nebo online mohl koupit každý, kdo si ji oblíbil na cestách a rád by ji používal i u sebe doma. Zároveň značka rozjíždí spolupráci s developery bytových projektů s nadstandardním vybavením, jejichž součástí jsou například difuzéry vůní ve společných prostorech nebo v jednotlivých bytech.