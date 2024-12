Nová Mafia má menší rozpočet než trojka, říká šéf tvůrců z Brna. Jestli uspěje, bude i plnokrevná Mafia 4

Uložit 1

První plnohodnotný trailer k nové Mafii s podtitulem The Old Country neboli Domovina je tady! A to je ideální příležitost přečíst si rozhovor s Romanem Hladíkem, šéfem brněnského studia 2K Czech, které na hře pracuje. Kromě Hladíka v něm najdete mimochodem hned několik veteránů, kteří jsou podepsaní pod všemi díly mafiánské série. V čem je Mafia: The Old Country jiná než předchozí díly, jaký má rozpočet… a proč to není Mafia 4?

„Když se ptám šestnáctiletých studentů, kdo zná Mafii, zvedne se les rukou,“ říká Roman Hladík v rozhovoru pro CzechCrunch. Mafia je prostě český herní klenot, dost možná ta nejmilovanější domácí hra všech dob. Ve studiu 2K Czech, které byste kdysi dávno mohli znát jako Illusion Softworks, nyní pracují na čtvrtém dílu. Ale pozor, není to Mafia 4. „Je to prequel, který pokud klapne, zajistí čtvrtý díl Mafie,“ říká ředitel brněnské herní firmy o titulu, který vás vezme do začátku 20. století na Sicílii.

V rozhovoru se dozvíte třeba i důvod toho, proč má Mafia: The Old Country s hlavním hrdinou Enzem menší rozpočet než Mafia 3. Anebo náznak, kam by se mohla vydat „plnokrevná“ Mafia 4. Tedy pokud The Old Country uspěje. „Ale zdá se, že síla značky Mafia funguje. Už investice do remaku prvního dílu se vrátila v míře, jakou ani vydavatel neočekával,“ prozrazuje Hladík.

Sám jste veterán celé série Mafia. Kolik dalších vývojářů The Old Country ještě má zkušenosti ze všech předchozích dílů?

Máme tady vícero takových kolegů. Například Tomáš Hřebíček, který obvykle pracuje na cutscénách. Milan Šafek odnepaměti vyrábí pro Mafii vozidla. Zvukař Petr Klimunda. A myslím, že na jedničce dělal herce pro motion capture Tomáš Sedlák, dnes už náš associate animation director. Takže kolem pěti lidí, kteří prošli každou Mafií, tu máme. Ale samozřejmě tu je hromada lidí, co jsou úplně noví. Mám pocit, že Mafia má potenciál vývojáře nadchnout. Že k nám chtějí, protože prostě chtějí dělat Mafii, baví je dávat do toho srdíčko.

I mladí vývojáři, kteří jedničku třeba ani pořádně neznají?

Ano, myslím si, že Mafia obsahuje zajímavé příběhy v zajímavém prostředí. Mladí vývojáři, kteří k nám chodí, jsou z ní stále nadšení. A nejen naši pracovníci, ale i studenti. V rámci aktivit kolem herní scény v Brně se dostanu i na zdejší školy, kde jsem se ptal třeba šestnáctiletých studentů, kdo Mafii zná – a byl to les rukou. To je hrozně pěkné, přitom oni třeba ani nebyli na světě, když jednička vyšla. Přesto ji znají, a to nejen její moderní remake. Mimochodem podobně mě překvapuje, že i dnešní mladí dobře znají a hrají další českou hru, u které bych to nečekal, Euro Truck Simulator od SCS Software.

Čím si tu nehynoucí popularitu Mafie vysvětlujete?

Řekl bych, že to byla jedna z prvních her, která opravdu přesáhla hranice. A byla jednou z prvních akčních adventur, což je dnes jeden z nejpopulárnějších žánrů. V zahraničí to samozřejmě tak intenzivně nevnímají, ale pro Česko je to takové rodinné stříbro. Podobnou věc jsem mohl pozorovat i v rámci naší práce na tenisové sérii TopSpin. Jako má Mafie základnu a oblibu u nás, tak tahle francouzská hra to má ve Francii. Když si lidé uvědomují, odkud hra je, tak jí zůstávají věrní.

Každopádně to je přes 20 let na Mafii. Neleze vám za tu dobu mafiánství už trochu krkem?

Samozřejmě, že mě podobné myšlenky občas napadnou. Někdy přijde krize nebo složitější období, tak si říkáte, jestli má smysl v tom pokračovat. Ale přicházejí i vedlejší projekty, třeba právě zmiňovaný TopSpin, člověk si od Mafie odpočine a pak se k ní rád vrací. To téma je pořád zajímavé. Vidím v něm jistou romantiku stylizovaného retra těch období, neděláme to tak syrové, jaké to historicky muselo být.

Teď jste se ke značce vrátili s titulem Mafia: The Old Country. S jakým rozpočtem hra vzniká, bude to největší Mafie?

Nebude. Nemůžu být přesnější, ale můžu říct, že nejdražší projekt téhle značky byla Mafia 3. Měla i delší dobu hratelnosti, byla ambicióznější. S novou Mafií totiž přecházíme na nový Unreal Engine, kvůli tomu se snažíme rozsah hry udržet menší, protože se potýkáme s úskalími nové technologie.

Neobáváte se trochu reakcí fanoušků? Přece jen trend je dělat věci větší…

Tady je důležité říct, že on je to prequel, není to Mafia 4. Je to Mafia: The Old Country, Domovina. Hráčům musíme vysvětlit, o co se jedná. Samozřejmě vím, že mezi fanoušky je po čtyřce velký hlad, ale z uvedených důvodů jsme raději zvolili méně rozsáhlý projekt.

Lákají mě 30. a 40. léta. Mám raději retro a nostalgii, spíš samopal Thompson než drogové kartely.

Hraje v tom rozhodnutí roli i časové zasazení na začátek 20. století? Že rychlé auťáky a samopaly Thompson nahradí koně a brokovnice?

Možná! Z vývojářského hlediska tam samozřejmě novinky jsou, ale hratelností to nebude nepodobné. Stále je to hra zakotvená v nějaké stylizované realitě, herní mechanismy nemohou uletět od toho, co se dá dělat v reálném světě. Takže až tak výrazná změna to není, ale nějaké novinky se objeví.

Každopádně když Domovina není Mafia 4, nutně musí přijít otázka – bude Mafia 4?

My bychom ji určitě chtěli. Uvidíme, jak novou Mafii ocení hráči a jaký potenciál v tom uvidí vydavatel. To jsou klíčové věci, které zajistí čtvrtý díl Mafie, pokud klapnou. Musím říct, že velice pozitivní byly už reakce na Definitive Edition, byl to v uvozovkách jen remake, ale všechny překvapil. Včetně vydavatele. Investice do definitivní edice se vrátila v míře, jakou nikdo neočekával. Takže se zdá, že síla značky Mafie funguje. Doufejme, že bude fungovat i do budoucna.

Že Mafia funguje, naznačují i tržby 2K Czech. Před pár týdny jste zveřejnili obrat k půl miliardě korun. Odráží to úspěch hry?

Obrat za prodané hry přes nás nejde. My jsme vývojáři pod mateřskou firmou, naše tržby jsou vlastně náklady plus sedm procent zisku. Takže mzdy zaměstnanců, nájmy a ta procenta k tomu. U studií, kde proběhla akvizice velkým vydavatelem, to není neobvyklé, dospěje k tomu spousta firem v podobné situaci. Vlastně kromě asi 160 vývojářů tady v Česku máme ještě zhruba třicítku IT pracovníků, jmenovitě tým, který se stará o infrastrukturu online her pro 2K Games. A bezpečnostní tým, tedy lidi, kteří hlídají hackery a cheatery.

Když je řeč o vašem působení ve větší společnosti, Hangar 13 je kromě Brna a Prahy také v Brightonu a Kalifornii. Kde se na nové Mafii pracuje nejvíc?

To rozdělení se napříč tituly mění, třetí Mafia u nás vznikala v menší míře a více do ní byla zapojena Kalifornie, nicméně Definitive Edition už byla převážně jen mezi Brightonem a Českem. A Mafia: The Old Country má větší poměr vývojářů u nás. U nás je více grafiky, technických oborů, výroby filmečků, animací, motion capture, v Brightonu zase vedení projektu nebo game design.

Nemrzí vás tohle rozdělení? Že velice zjednodušeně řečeno vy řešíte technickou část hry, ale její hratelnost mají na starost v Brightonu?

Ono to není až tak jednoznačné, i my tu máme pár designérských profesí. Jenže v Česku je s herními designéry dlouhodobý problém. Moc takových, kteří by měli zkušenosti s vysokorozpočtovými hrami, tu není. Anglie má to podhoubí herního designu rozvinutější. Takže je to prostě racionální rozhodnutí a věci vznikají tam, kde jsou lidé zrovna k dispozici. Mrzet nás to určitě nemusí, spolupráce je vyrovnaná a každý přispívá tím, co umí nejlíp.

V Česku taky umí lidé nejlíp česky. A především první Mafie je proslavená svým českým dabingem. Ten máte pod palcem v Brně?

Kdepak, ten vzniká v externích firmách, od nás je do něj spíš omezený vstup. Třeba při výběru herců. To je v gesci zmiňovaného Tomáše Hřebíčka, veterána všech dílů Mafie.

Ten dabing mi – a určitě i čtenářům – teď zní v hlavě, což vyvolává vzpomínky na příběh a postavy Mafie. Máte svého oblíbence?

Mám – a myslím, že tu postavu měla ráda spousta lidí. Vitův parťák Joe z druhé Mafie. Byl prostě příjemně vykreslený a kamarádský, takový váš „buddy“. Vždycky to pro mě byl sympaťák, ten bych řekl, že mi v paměti zůstal nejvíc.

A kdybyste nemusel řešit rozpočet a šéfy nad sebou, jak by vypadala vaše vysněná Mafia?

To je pro mě těžká otázka, protože nejsem kreativní ředitel. Nikdy jsem Mafii nenavrhoval, jen jsem se podílel na realizaci představ designérů. Ani dnes to ze své pozice nedělám, starám se spíš o chod studia a jsem rád, když dostanu příležitost se do vývoje zapojit. Ale mohlo by to být třeba období třicátých či čtyřicátých let, cítím v nich tu už zmiňovanou romantiku. Ale i šedesátky ze třetí Mafie pro mě byly atraktivní. Nechtěl bych ale dělat současnost. Raději retro a nostalgii. Spíš Tommy gun než drogové kartely.

Pojďme od Mafie odbočit. Jste aktivní coby předseda Herního klastru, angažujete se v českém herním průmyslu… Jak z pozice velkého hráče vidíte vývoj domácí herní scény?

Těch velkých hráčů je tu samozřejmě víc, třeba Bohemia Interactive, SCS Software, Warhorse Studios nebo Madfinger Games, kterým se povedlo Gray Zone Warfare. Ale bylo by fajn, kdyby u nás vznikalo ještě víc úspěšných a větších titulů. Uvidíme, jak na tom bude druhé Kingdom Come právě od Warhorse. Doufám, že uspěje. V čem ale vidím rozvoj, je ten ekosystém, infrastruktura našeho oboru.

Tedy primárně vzdělávání?

Ano, na středních školách i univerzitách se herní vývoj objevuje čím dál víc. Není to něco, co by podněcoval stát, spíš je to z nadšení těch lidí, ale výuka je kvalitní. Příkladů je mnoho, jen tady v Brně je dokonce celý obor Game Art na Střední škole umění a designu, kam se chodím dívat na klauzurní práce. Když vidím, čeho jsou studenti schopni dosáhnout, tak můžu říct, že nám tu vyrůstá nová generace vývojářů, kteří budou mít potenciál zakládat studia a dělat zajímavé projekty.

A jsou tu další střední školy v Jihlavě, Ostravě, pak Masarykova univerza, ČVUT, FAMU, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně… Do toho tu jsou projekty jako inkubátor Gamebaze, který poskytuje podporu začínajícím herním tvůrcům. Za posledních zhruba pět let vzniká dobré podhoubí pro další rozvoj herního průmyslu.

To jsou pozitivní vyhlídky. Co naopak českému hernímu průmyslu chybí?

Za mě je tu už zmiňovaný nedostatek herních designérů. Ačkoliv vzdělávání a ekosystém posilují, game design není něco, co se dá na školách snadno učit. A když už nové obory vznikají, jsou to spíš techničtější odvětví jako programování nebo grafika. Také je zajímavé, že ačkoliv Česko má několik škol, které učí animaci, drží se spíš tradičních postupů televizní nebo filmové tvorby. 3D animace uplatnitelná v herním vývoji stále zaostává.

Státní podpora pro videohry míří na menší projekty, startupy nebo studenty. Vnímám ji pozitivně.

Ty dotazy nutně směřují k otázce na takzvané herní dotace. Tedy na proměnu fondu audiovize, který má nově podporovat i videohry. Vy jako zástupce Herního klastru jste silným proponentem téhle změny…

Byli jsme přímo přizvaní na několik jednání na ministerstvu kultury, kde jsme pomohli hry do státní podpory vůbec zahrnout. Což není snadné, protože videohry nemají jednoduchý způsob, jak odvádět takzvaný parafiskální poplatek, který se platí například z prodaných vstupenek. Hry totiž prodávají zahraniční platformy, jež v Česku třeba ani nemají legální entitu. Aby se hry do fondu dostaly, dohodlo se, že jejich podpora bude mít investiční formu, tedy že pokud projekt vydělá, bude fondu vracet peníze.

Mimochodem jsme při tom zjistili, že je to poprvé, co české zákony definují videohry. Anebo že požadavky na archivaci her nebyly v původní variantě zákona prakticky splnitelné. Což je téma, které se řeší celosvětově, protože DVD s hrami už odzvonilo, takže jak chcete v době různých platforem jako Steam nebo konzolí splnit povinnost dodat archivu kopii své hry? To ale nějakým způsobem opravdu chcete, abyste usnadnili třeba bádání v oboru videoher.

A mohou herní dotace průmyslu opravdu pomoci? Zaznívá kritika o pokřivování trhu, samo slovo dotace je v dnešní době spíš negativně zabarvené.

Podporu vnímám pozitivně, protože má být mířená na menší projekty, na startupy, na hry z inkubátorů nebo od studentů. V dnešní době není snadné uspět, udělat hru je klidně několik let práce několika lidí, bez podobné podpory je ten start o to těžší. Pokud tady bude možnost, že nadějné projekty projdou nějakým sítem, získají podporu, a dokonce třeba vznikne i nové studio, které zaznamená úspěch a zaměstná další lidi, tak to bude ideální situace. Záleží samozřejmě na tom, jak proběhne transformace fondu, kdo bude v radě… Schválením zákona ta práce teprve začíná.

Takže i kdyby vyšel třeba jen jeden z deseti podpořených projektů, má to podle vás smysl?

Nelze očekávat, že každý podpořený startup bude úspěšný. Co se bavíme s jihomoravskou byznysovou organizací JIC, tak uspějí skutečně třeba jen dvě firmy z deseti, klidně jen jedna. U her to bude podobné. Ale to by nemělo být municí pro ty, kteří budou ukazovat na neúspěšné projekty, jež podporu získaly. Důležité je, abychom podpořili potenciál vzniku většího úspěchu, který se bude dál rozvíjet.

To by tedy byla vaše odpověď kritikům (z průmyslu mě napadá Marek Španěl, šéf Bohemia Interactive)? Že podpořený projekt se v delším horizontu státu vyplatí nejen splacením získané podpory?

Věřím tomu, že ano. Z pohledu Marka Španěla nebo třeba Daniela Vávry je to jednoduchá odpověď z pozice lidí, kteří už uspěli. Ale myslím, že právě i oni se vyjádřili v tom duchu, že pokud ta podpora existuje jinde – a ona existuje –, tak nemít ji je pro nás nevýhoda. Anebo že pokud tu bude dostupná forma podpory i pro jejich firmy, využijí ji. Že by byli hloupí, kdyby to neudělali. Takže je trochu zvláštní od nich slyšet kritiku, ale určitě budeme mít příležitost se o tom pobavit. Hrozba například střetu zájmů v malém českém rybníčku tu samozřejmě je. Ale stále je to na nás, jak proměnu fondu ovlivníme, jak s fondem budeme pracovat a jak jeho podporu namíříme.