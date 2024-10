Online lékař, vlastní fitness nebo psycholog na telefonu. Znáte trendy v pracovních benefitech?

Uložit 0

Co frčí mezi zaměstnaneckými benefity? Hodně záleží, koho se zrovna zeptáte. Někdo nejvíc ocení příspěvky na vzdělávání, jiní si pochvalují peníze na nákup ekologických dopravních prostředků, další by se neobešli bez firemní školky a volna navíc. Podle zahraničních průzkumů se ale do popředí zájmu stále častěji dostávají benefity, které mají co dočinění se zdravím – ať už psychickým, či fyzickým.

Podle reportu agentury Marsh McLennan až 88 procent dotázaných amerických zaměstnavatelů brzy přijme alespoň jednu strategii, která usnadní lidem přístup k lékařské a terapeutické péči. Tento celosvětový trend, zvaný well-being, nabral na síle po covidových letech a stále víc proniká i do Česka.

Psycholog na drátě

World Health Organization upozorňuje, že deprese a úzkosti mají každý rok na svědomí ztrátu produktivity, která světovou ekonomiku stojí jeden trilion dolarů. Podle studie firmy MetLife z roku 2024 až 72 procent zaměstnanců napříč generacemi i kontinenty souhlasí, že stres, vyhoření a další aspekty mentálního zdraví jsou pro zaměstnavatele velkou výzvou.

Chytré firmy reagují nabídkou programů zaměřených na podporu psychického zdraví, jako jsou terapie, koučování nebo aplikace pro mindfulness a meditaci. V britské technologické společnosti Giacom, která má pobočku mimo jiné i v Brně, mají 24 hodin denně na telefonu profesionální psychologické poradce.

„Můžeme se na ně obrátit, kdykoliv máme problém – ať už pracovního, nebo osobního rázu. To je něco, co hodně oceňuji,“ potvrzuje IT specialista Daniel Paksi s tím, že kromě terapií po telefonu mají ročně proplacených 15 hodin, které mohou využít nejen na klasická terapeutická sezení, ale třeba i na finanční, profesní či zdravotní poradenství.

A podle dat společnosti MetLife to dělají dobře. Zaměstnanci s přístupem k podobným asistenčním programům mají až o 34 procent větší šanci zlepšit své psychické zdraví už během jednoho roku. Což je výhodné nejen pro ně samotné, ale v důsledku i pro jejich chlebodárce.

Ve zdravém těle zdravý pracovní duch

Podpora well-beingu samozřejmě zahrnuje i fyzické zdraví. A tak si v zahraničních i českých hiringových inzerátech stále častěji přečtete o členství v posilovnách, fitness kurzech nebo firemních fyzioterapiích. „Máme vlastní fitness centrum a rádi pořádáme i různé sportovní akce,“ říká Lenka Bělinová, HR manažerka plzeňské IT společnosti Eurosoftware, jejíž zaměstnanci si občas mohou vyzkoušet i takové speciality, jako jsou různé olympijské disciplíny s profi trenéry.

Právě takové akce utužují podle Lenky Bělinové nejen zdraví, ale i firemní kulturu. To koneckonců vyplývá i z výstupů agentury Marsh McLennan – lidé, jejichž zaměstnavatel pečuje o jejich tělesnou a duševní kondici, mají až o 69 procent menší tendenci měnit práci.

Jsou ale firmy, které jdou ještě dál a svým lidem umí zprostředkovat nadstandardní zdravotní péči. Zaměstnanci společnosti EUC mohou využívat výhodné nabídky ve všech stejnojmenných lékárnách, slevy na doplatky na léky a laboratorní vyšetření i prémiovou zdravotní péči pro sebe i rodinné příslušníky.

„Na tohle dnes lidé slyší a my máme samozřejmě oproti konkurenci velkou výhodu,“ uznává HR manažerka Lucie Růžičková. Jedním dechem ale dodává, že jinak jsou tyto benefity vnímány mladší generací, jinak starší, jinak rodiči malých dětí nebo naopak dětmi starších rodičů, jinak zdravými lidmi a úplně jinak těmi, kteří řeší zdravotní problém.

Lékařská konzultace přes internet? Proč ne!

Pandemie vytvořila také poptávku po relativně nové službě – online a telemedicíně. Ta lidem umožňuje konzultovat zdravotní stav na dálku, ať už přes online chat, mobilní aplikaci, nebo třeba lékaře na telefonu. Cílem je učinit lékařskou péči rychlejší, efektivnější a dostupnější.

A i tady se vytvořil prostor pro zajímavé přilepšení k platu. Zahraniční řetězec Walmart před časem představil sadu virtuálních zdravotních benefitů, které poskytuje po celých Spojených státech. V rámci tohoto balíčku mohou lidé online „navštívit“ nejen praktického lékaře, ale absolvovat třeba i videoprohlídku u fyzioterapeuta. Cukrovkáři a další chronicky nemocní pacienti mají k dispozici monitorování na dálku. V Česku nabízí svým lidem podobné služby třeba společnost Visa, Pražská burza nebo Policie ČR. A také již zmíněné EUC, kde mají zaměstnanci zdarma k dispozici službu Lékař online 24/7 a řadu výhod v rámci aplikace MojeEUC.

Je nasnadě, že abyste mohli podobný benefit lidem poskytnout, potřebujete nezanedbatelnou počáteční investici. Podle Marsh McLennan se ale dotázaným firmám vyplatila. Až 75 procent pacientů potvrdilo, že díky službě si nemuseli vzít v práci volno, aby mohli sedět v čekárně u doktora, nebo shánět hlídání pro děti. 58 procent lidí pak uvedlo, že jim benefit pomohl vrátit se z nemocenské rychleji. V dlouhodobém měřítku se zkrátka péče o zdraví zaměstnanců jeví výhodně a atraktivně. A to nejen z hlediska hiringových inzerátů, ale i celkových firemních nákladů.