Dění na Ukrajině, kde už sedmý den probíhá ruská agrese, pro vás průběžně sledujeme. Vojenský tlak Moskvy se sice stupňuje, Ukrajincům se ale daří výbojům odolávat. Do problémů se pak řítí ruská ekonomika poté, co začaly platit tvrdé západní sankce.

14:11 Google přestal ve své službě News zobrazovat weby ruských státních médií

Americká internetová společnost Google přestala ve své službě Google News (Zprávy Google) zobrazovat weby médií financované ruským státem. Platí to mimo jiné pro televizi RT, zpravodajský server Sputnik nebo pro tiskovou agenturu TASS. Nějaký čas ale potrvá, než se změna plně projeví ve všech zemích a systémech, sdělila dnes ČTK česká pobočka Googlu. (ČTK)

13:40 EU vyloučila velké ruské banky ze systému SWIFT

Evropská unie dnes začala uplatňovat sankce proti sedmi ruským bankám, které v rámci postihů zaváděných v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vyloučila z mezinárodního platebního systému SWIFT. Zároveň zavedla další dříve schválená omezení včetně zákazu prodávat do Ruska eura či jakkoli se podílet na projektech spojených s Ruským fondem přímých investic (RDIF).

Platit začal i zákaz šíření televize Russia Today (RT) a webu Sputnik kvůli jejich dezinformačnímu obsahu. Na seznamu zasažených bank je VTB, Bank Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Sovkombank a VEB.RF. (ČTK)

13:00 Online psychoterapie Hedepy zmobilizovala své terapeutické síly

Hedepy, platforma pro online terapie, zmobilizovala své terapeutické síly a nabízí krizovou intervenci zdarma v šesti světových jazycích. Využít ji může každý, kdo má potíže zahnat obavy či úzkost v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. Zítra Hedepy pořádá online webinář zdarma, kde se budou dvě odbornice věnovat tomuto tématu, dávat konkrétní tipy na to, jak se cítit lépe, a jak efektivně pracovat s našimi emocemi. Budou také odpovídat na časté otázky veřejnosti.

11:46 K pomoci s ubytování uprchlíků se přidává startup Investown

Česká společnost Investown poskytující mikroinvestice do rezidenčních nemovitostí se rozhodla nabídnout své nepronajaté byty rodinám, které z Ukrajiny utíkají před ruskou invazí. „V pondělí jsme ubytovali první rodiny a nabízíme i další byty, které máme v současnou chvíli k dispozici bez nájemců. Jsme v intenzivním kontaktu nejen s organizacemi, které ubytování uprchlíkům nabízejí, ale také s rodinami a našimi známými z Ukrajiny,“ uvádí spoluzakladatel a CEO Investownu Alan Pock s tím, že na úhradu nájmů pořádají zaměstnanci firmy sbírku a přispívá společnost Investown Technologies.

11:40 Asociace komunikačních agentur se zapojuje do boje proti dezinformacím

Asociace spouští mediální kampaň a po konzultaci s ukrajinskými kolegy aktivně pracuje na třech aktivitách. Se spolkem Nelež se obrací na zadavatele reklamy, aby z mediálního plánování vyloučili dezinformační weby a omylem je tak finančně nepodporovali. Praktický návod je zde. Ve spolupráci s organizací Česko.Digital zároveň asociace vytvořila rozcestník pomoci stojimezaukrajinou.cz s kontakty na prověřené organizace a bankovní účty, na podporu chystá i rozsáhlou kampaň a televizní spot. Agentury navíc vzdělávají influencery, aby nepodléhali záměrné manipulaci a nešířili dezinformace. K rozpoznávání dezinformací směřuje i další edukativní kampaň zaměřená na veřejnost, jež bude mít delší průběh a upozorní na typické znaky falešných zpráv.

11:37 Anonymous údajně zaútočili na Roskosmos

Hackeři z Anonymous tvrdí, že dokázali vyřadit z provozu kontrolní centrum ruské vesmírné agentury Roskosmos. A že tak Rusové ztratili kontrolu nad vlastními špionážními satelity. Zprávu však vyvrátila ruská strana s tím, že šlo jen o jedno z testovacích prostředí odnože systému, který řeší pozemní dopravu. Jeden z údajných důkazů, který skupina na Twitteru zveřejnila, zároveň nese název „systém monitorování vozidel“. Pravdivost tvrzení ani jedné ze stran nelze ověřit.

JUST IN: Hacking group ‚NB65‘, affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency ‚Roscosmos‘. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV :flag-ua: (@YourAnonTV) March 1, 2022

11:15 Evropské trhy začaly dnešní obchodování v červených číslech

Podle Jiřího Tylečka, analytika investiční platformy XTB, tak navázaly na úterní propad na Wall Street a také na ranní poklesy v Asii. „Přesto však není situace na akciovém trhu nijak dramatická vzhledem k množství rizik, která se v posledním týdnu objevila. Nejzásadnějším faktorem je stále nejistota okolo pokračování ruské agrese na Ukrajině a jejího ekonomického dopadu,“ dodal Tyleček. Prudce roste cena ropy, severomořský Brent překonal úroveň 110 dolarů za barel a nad tuto úroveň se dostal také texaský WTI. Zásadně rostou také ceny zemědělských komodit.

„Cena pšenice v USA vzrostla za poslední týden o třetinu. Už nyní je jasné, že rostoucí ceny energií a základních potravin budou mít nemalý dopad na globální nárůst inflace. Výraznými turbulencemi prochází také dluhopisový trh. Výnosy z desetiletých německých dluhopisů zapluly zpět do negativního teritoria,“ říká Tyleček s tím, že trhy spekulují, jak mohou poslední události ovlivnit přístup centrálních bank k utahování měnové politiky. Inflační problémy bude muset řešit také Česká národní banka, především klesající kurz koruny. Ta se včera propadla až na úroveň 25,50 koruny za euro, kde se naposledy obchodovala na začátku prosince.

10:52 Svůj vzdušný prostor uzavírají ruským letounům i Spojené státy. Vojáky na Ukrajinu nevyšlou

Spojené státy nedovolí vstup ruských letounů do svého vzdušného prostoru. Tento záměr oznámil prezident Joe Biden ve svém projevu, ve kterém označil Vladimira Putina za diktátora, který zaplatí za své činy vysokou cenu. Pro ruské aerolinky se tak uzavírají další letecké cesty. Svůj vzdušný prostor jim od vypuknutí konfliktu postupně uzavíraly vybrané evropské státy, České republiky nevyjímaje. Později se k tomuto rozhodnutí připojila celá Evropská unie. Biden zároveň oznámil, že Spojené státy nevyšlou na Ukrajinu žádné vojáky, jsou ovšem připraveny bránit každý centimetr země patřící do NATO.

.@POTUS announces his Unity Agenda: “Four big things we can get done together.” pic.twitter.com/P1OSN9WCa2 — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2022

10:40 Roman Abramovič se údajně zbavuje londýnského majetku a zvažuje prodej Chelsea

Z Velké Británie jdou zprávy, že se ruský miliardář Roman Abramovič v očekávání tvrdých sankcí snaží rychle zbavit svého majetku v Londýně. V předchozích dnech již oznámil, že předává vedení svého fotbalového klubu Chelsea. A je možné, že bude nakloněn i jeho prodeji. Londýnský klub sice zatím možný prodej dementoval, ale britský deník The Telegraph dnes přinesl zprávu, že mají Abramovičovi přijít první nabídky na odkup Chelsea. Mezi zájemci má být i švýcarský miliardář Hansjorg Wyss.

10:01 Ruská zmrzlina značky Prima se přejmenuje na Ukrajinskou zmrzlinu

V Česku a okolních zemích oblíbená zmrzlina, která se od roku 1992 vyrábí v tuzemsku pod názvem „Ruská zmrzlina“, se přejmenovala na Ukrajinskou zmrzlinu. „Cítíme morální povinnost vymezit se alespoň touto formou proti agresivnímu a nespravedlivému počínání představitelů Ruska a dát jasnou zprávu lidem z Ukrajiny žijícím v České republice či na Slovensku, že na ně myslíme a podporujeme je,“ uvedl Prokop Volf, vedoucí divize společnosti Prima, která zmrzlinu vyrábí.

Firma zatím zahájila přelepování slova „ruská“ na obalech zmrzliny samolepkami s motivem ukrajinské vlajky a textem „Podporujeme Ukrajinu“. „V současné době je potřeba i takovýchto gest,“ říká Volf. Ukrajinská zmrzlina v novém obalu se má na trh dostat začátkem dubna.

Ruská zmrzlina značky Prima nově ponese název Ukrajinská. pic.twitter.com/ilan4oTeMS — František Lutonský (@FLutonsky) March 2, 2022

09:34 Apple v Rusku zastavuje prodej svých produktů

Společnost Tima Cooka vedle pozastavení oficiálního prodeje všech svých produktů v Rusku zastavuje také veškerý vývoz do země a omezuje některé služby včetně bezkontaktních plateb Apple Pay, v navigační aplikaci Apple Maps navíc na Ukrajině vypnula informace o dopravě a živé události. Dále z online obchodu App Store stáhla aplikace televizní stanice Russia Today a Sputnik News, avšak pouze mimo Rusko.

09:21 Boeing, Exxon Mobile a Nike se odvracejí od Ruska

„Odsuzujeme ruskou vojenskou akci, která narušila suverenitu Ukrajiny a ohrožuje její lid,“ uvedla těžařská firma Exxon Mobile, která své aktivity v Rusku ocenila na čtyři miliardy dolarů, tedy zhruba 90 miliard korun. Podle analytiků ale tvoří spíš menší část aktiv firmy.

Boeing zastavuje dodávky dílů a poskytování údržby ruským leteckým společnostem. Zároveň firma na začátku týdne ohlásila, že přerušuje aktivity svého výcvikového centra v Moskvě a svého zastoupení v Kyjevě.

Zboží společnosti Nike není v Rusku podle serveru BBC dostupné a firma uvádí, že dál nemůže zaručit doručení zboží do země a vyzývá zákazníky, aby se obraceli na kamenné obchody.

08:15 Ruská Sberbank oznámila odchod z Evropy, peníze vkladatelům vyplatí

Největší ruská banka to dnes odůvodnila velkým odlivem hotovosti z dceřiných firem a ohrožením bezpečnosti zaměstnanců a majetku. Ruskou invazi na Ukrajinu ve vyjádření nezmínila, ovšem už není schopna zajistit likviditu. Evropská centrální banka už na počátku týdne varovala, že Sberbank Europe hrozí krach kvůli hromadnému vybírání vkladů. Ve Sberbank měly peníze i mnohé české samosprávy.

1. března

22:38 Jablotron zablokoval datové služby pro klienty v Rusku a Bělorusku

Český výrobce zabezpečovacích zařízení Jablotron zablokoval datové služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. Chce tak burcovat ruskou veřejnost proti prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho lidem. Kromě zastavení prodeje do Ruska a Běloruska zablokuje Jablotron datové služby pro své už dříve namontované výrobky v těchto zemích. ČTK to dnes sdělil zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek. (ČTK)

20:18 Kryptoměny rychle posilují. Ceny ženou nahoru Rusové a Ukrajinci, kteří si do nich převádějí peníze

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se hodnota bitcoinu propadla pod 35 tisíc dolarů, v dalších dnech ale nejrozšířenější kryptoměna postupně posilovala a od pondělí už její cena stoupá opravdu výrazně. Mohou za to především Rusové, kteří se do virtuálních mincí snaží přesunout část svých úspor. Denní objemy obchodů s bitcoiny nakupovanými za rubly od minulého čtvrtka vzrostly podle agentury Reuters o 259 procent.

18:42 Společnosti Pavla Tykače dají na pomoc Ukrajině 100 milionů korun

Společnosti Pavla Tykače dají na pomoc Ukrajině 100 milionů Kč. Přispět chtějí i na zmírnění energetických dopadů konfliktu. Skupina Sev.en Energy vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a vytipovala pracovní místa pro uprchlíky. ČTK o tom dnes informovala mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. (ČTK)

18:35 Jablotron odpojí Rusko kvůli útoku na Ukrajinu od svých zabezpečovacích systémů

Český výrobce zabezpečovacích zařízení Jablotron odpojí Rusko od svých systémů. Jde o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Uvedl to dnes server Forbes. Vypnutí serverů pro ruské klienty se dotkne podle firmy řádově desetitisíců instalací. Jablotron má dohromady statisíce uživatelů po celém světě. Firma už také podle serveru zastavila veškerý prodej svých produktů do Ruska, a to i přes zprostředkovatelské firmy. (ČTK)

18:30 Nejprve monitoroval Elona Muska, teď soukromé lety ruských oligarchů. Jejich letadla jsou šílená, říká mladý Američan

Elon Musk mu nabízel přes sto tisíc korun, aby kvůli bezpečnosti přestal sledovat jeho lety soukromými tryskáči. Hlavu si s tím ale americký hoch Jack Sweeney nelámal, dál na Twitter zveřejňoval údaje o cestách letadel bohatých Američanů a vybudoval si na tom velkou základnu fanoušků. Nyní se přesouvá k ještě většímu kalibru – ruským, do kouta zahnaným oligarchům, jejichž život a majetek dostává kvůli nenasytnosti Vladimira Putina tvrdé rány.

16:56 Čeští mobilní operátoři zablokují přístup na další proruské dezinformační weby

Konkrétně se jedná o cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu a Zvedavec.org. Operátoři O2, T-Mobile i Vodafone tak doplňují obdobnou sankci, kterou již minulý týden realizoval správce české internetové domény CZ.NIC vůči osmi webům fungujících na doménách s koncovkou .cz. Vyhověli tím výzvě české vlády i žádosti Národního centra kybernetických operací, které spadá pod armádu. Vůči Sputniku a jeho jazykovým mutacím zasáhla i Evropská unie.

16:04 Rohlík.cz přestal nabízet produkty vyrobené v Rusku, na Ukrajinu posílá materiální pomoc a otevírá pracovní místa

Firma Tomáše Čupra dnes vypravila další dodávku humanitární pomoci ve vlaku, který na polsko-ukrajinskou hranici vyslal Regiojet. Od 1. března mohou zákazníci v online supermarketu zakoupit pro Ukrajince charitativní balíčky potravin a hygienických potřeb. Zboží pak Rohlík předá organizaci Člověk v tísni a České federaci potravinových bank. Zároveň Rohlík pomáhá i svým vlastním ukrajinským zaměstnancům a zaměstnancům svých dodavatelů. Organizuje jejich převoz z hranic se Slovenskem a Polskem do ČR, zjišťuje jim dostupné ubytovny a rodinám pomáhá najít byty. Otevřel také dalších 200 pracovních míst na úřadu práce v Praze a 100 v Brně, aby mohl nabídnout zaměstnání zhruba 450 zahraničních zájemcům. Zároveň firma přestala prodávat výrobky pocházející z Ruska.

15:55 Rusko prý připravuje masivní dezinformační kampaň, má tvrdit, že se Ukrajina vzdala

Uvedl to v prohlášení ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov, které citovala agentura Reuters. Podle Reznikova ruská propaganda připravuje zmanipulovaná videa i falešné dokumenty. Mají „dokazovat”, že se vzdali přední politici i představitelé ukrajinské armády.

15:38 Stanjura navrhne přesun 1,8 miliardy korun na pomoc uprchlíkům

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navrhne při pátečním druhém čtení státního rozpočtu na letošní rok ve Sněmovně přesun 1,8 miliardy korun na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a na humanitární pomoc této zemi, která čelí ruské vojenské agresi. Oznámil to na dnešním jednání rozpočtového výboru s poukazem na páteční usnesení vlády, která mimo jiné spustila druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci ukrajinským uprchlíkům. Nyní počítá se zajištěním pomoci pro pět tisíc lidí.

12:30 Netflix uvedl, že nezačne vysílat ruskou propagandu, jak mu v Rusku ukládají nová pravidla

Rusko-ukrajinský konflikt se odehrává i v mediální sféře. Ruská státní média, z mnoha směrů obviňovaná z publikování prokremelské propagandy, dnes měla podle nových pravidel vstoupit na Netflix. Americká firma ale uvedla, že nic takového nemá v plánu.

12:10 V Česku vznikla Tech Resistance, iniciativa, která bojuje za Ukrajince online

Tech Resistance je projekt, který propojuje lidi všech možných oborů, aby podpořili Ukrajinu. Podílejí se na technologickém boji, informační kampani a vytváří další aktivity v online světě, které pomáhají uprchlíkům, ale i informují samotné Rusy o tom, co se vlastně děje. Stojí za ním Sara Polak.

11:58 Avast nedoporučuje, aby se lidé připojovali k DDoS útokům, experti apelují na obezřetnost

Experti Avastu analyzovali výzvy ze sociálních sítí, aby se lidé připojovali k DDoS útokům na ruské servery. Ty fungují tak, že zahltí servery takovým množstvím zbytečných požadavků, že nestihnou odbavovat ty skutečné, načež se webové stránky přestanou fungovat. Tyto útoky ale mohou pro uživatele, kteří se k nim přidají, znamenat riziko pro bezpečnost jejich osobních dat a soukromí – analýza jednoho nástroje ukázala, že shromažďuje osobní údaje uživatelů (jako je IP adresa, kód země, město, poloha odvozená z IP adresy, uživatelské jméno, konfigurace hardwaru a jazyk systému), což následně může vést k jejich identifikaci.

„Jedná se o kybernetický útok se všemi jeho důsledky. Uživatelé si mohou myslet, že tyto nástroje umožňují anonymně zaútočit na určité cíle, ale je důležité, aby věděli, že nechrání jejich soukromí ani anonymitu a mohou je vystavit riziku odvetných útoků. Důrazně doporučujeme, aby se lidé do těchto iniciativ nezapojovali. Nabízené sdílené nástroje se sice mohou na první pohled zdát jednoduché a uživatelsky přívětivé, ale pro osoby, které se zapojí a stáhnou si je, mohou být rizikem pro soukromí a bezpečnost,“ říká Michal Salát, ředitel týmu Threat Intelligence v Avastu.

V České republice se také objevují první případy útoků, úřady i instituce čelí zvýšenému množství DDoS útoků blokujících webové stránky. „Rusko se s velkou pravděpodobností vydá cestou Severní Koreje, jejíž hackeři pomocí ransomware (vydírání) vylepšují státní rozpočet kybernetickými útoky. Zvýšené množství kybernetických útoků v podobě falešných zpráv ‚doručených balíčků od různých dopravců‘ zaznamenáváme již nyní,“ uvádí Martin Listopad, odborník na kyberbezpečnost a ředitel společnosti DoxoLogic, která je součástí skupiny Moore Czech Republic.

Jako základní formu obrany před těmito útoky označuje obezřetnost. „Pokud nečekáte balíček, měli byste zpozornět. Pokud balíček čekáte, podívejte se na informace o zásilce přes oficiální stránky spediční společnosti. Neinstalujte si do svého telefonu aplikace, které vám někdo doporučí v SMS zprávě. Při používání počítače buďte méně zvědaví než obvykle, vydržte s objevováním nových stránek, buďte spokojení s těmi, které už znáte,“ doplňuje Martin Listopad.

11:31 Bohéma začíná prodávat tematické oblečení na podporu Ukrajiny

Česká módní značka Bohéma navrhla novou sadu produktů, přes které mohou dát lidé najevo svůj postoj k Ukrajině. Výtěžek z prodeje pak bude na týdenní bázi putovat na konto Člověka v tísní, jenž pomáhá mimo jiné přímo na válečném území.

11:05 Češi mění nákupní chování online, roste zájem o zboží na humanitární účely, zároveň se připravují na krizi

Dění na Ukrajině ovlivňuje i nákupní chování lidí online, hlásí společnost Shoptet. Podle jejích dat za poslední týden nejvíce vzrostl zájem o produkty v kategorii kempování, a to o 630 procent. Velká je poptávka také po hygienických potřebách s růstem o 450 procent. Dále lidé pořizují spacáky, karimatky a přikrývky či dětské oblečení (nárůst o 240 procent). Zájem o ukrajinské vlaječky pro vyjádření podpory na dálku vzrostl o tisíc procent.

Část zákazníků se zároveň obává případné krize a ve velkém pořizuje zlato, které je obecně považováno za bezpečnou investici. Zájem o něj vzrostl o 300 procent, kvůli obavám z vysokých cen pohonných hmot se skupují také kanystry, jejichž prodej se zvýšil o 175 procent. „Důležité je, aby lidé zachovali klid a nevykupovali ve velkém zboží ‚jen pro jistotu’. Jiní lidé ho mohou skutečně potřebovat už nyní,” komentuje ředitel Shoptetu Samuel Huba.

11:00 Na Ukrajinu dorazily terminály Starlinku

Umožní připojení k internetu přes satelity Elona Muska – stojí tedy mimo tradiční infrastrukturu, kterou by mohl Putin zničit. Musk pomoc Ukrajině slíbil po naléhání mimo jiné ukrajinského vicepremiéra a ministra pro digitalizaci Mychajla Fedorova, který ho o pomoc žádal na Twitteru. Během půl dne americký podnikatel satelity na Ukrajinu namířil. Terminály přijely v pondělí pozdě večer.

9:25 YouTube zablokoval v Evropě kanály propagandistických médií RT a Sputnik

Navazuje tak na obdobné opatření přijaté například Facebookem a Evropskou komisí. „Bude trvat, než se naše systémy plně aplikují změnu. Naše týmy nadále nepřetržitě monitorují situaci, aby mohly rychle přijmout další opatření,“ uvedl Google Europe na Twitteru. Nejedná se však o globální blokaci, po které volali například premiéři Polska a pobaltských republik.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action. — Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022

7:30 Disney, Warner Bros. a Sony neuvedou své filmy v ruských kinech



Americký zábavní gigant Disney pozastavuje všechna uvedení filmů v ruských kinech, včetně připravovaného filmu společnosti Pixar Turning Red. Odůvodňuje to nevyprovokovanou invazí na Ukrajinu a humanitární krizi. „Budoucí obchodní rozhodnutí budeme činit na základě vývoje situace,“ uvedlo v pondělí Disney, „do té doby vzhledem k rozsahu vznikající uprchlické krize spolupracujeme s našimi partnery z nevládních organizací na poskytování naléhavé humanitární pomoci.“ Stejně tak do ruských kin nezamíří ani snímky od Warner Bros. a Sony, například Morbius.



7:11 Volvo pozastavuje dovoz do Ruska, další automobilky to zvažují



Podle agentury Reuters jsou důvodem možná rizika spojená s obchodováním s Ruskem, což zahrnuje i sankce vyhlášené Evropskou unií a Spojenými státy. K pozastavení dodávek vozů se rozhodly také americké General Motors a spekulace hovoří o stejném kroku i ze strany automobilky Jaguar Land Rover.

6:36 Mastercard kvůli sankcím vyřadil několik finančních institucí z platebního systému

Společnost oznámila, že ze svého platebního systému vyřadila několik finančních institucí. Učinila tak v návaznosti na sankce, které uvalil západ na Rusko kvůli jeho invazi. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V dalších dnech bude pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány, napsala v prohlášení. Přislíbila také přispět částkou dva miliony dolarů (45 milionů korun) na humanitární pomoc.

6:33 V Praze se dnes uskuteční koncert na pomoc lidem na Ukrajině

Na pražském Václavském náměstí se dnes odehraje benefiční koncert určený na pomoc lidem na Ukrajině. Vystoupí na něm například kapely Mig 21, Chinaski a Pražský výběr, Marie Rottrová a Tomáš Klus nebo hudebníci z České filharmonie. Výtěžek poputuje do rukou organizace Člověka v tísni, které přispívají i české firmy, konkrétně do sbírky SOS Ukrajina. Akci pořádá Česká televize.

Úterního Koncertu pro Ukrajinu se zúčastní i Jiří Suchý, Michal Hrůza, Olympic, Mirai a řada dalších umělců. Přispět na sbírku @CLOVEKVTISNI #SOSUkrajina můžete ale už teď, a to zasláním dárcovské zprávy: DMS SOSUKRAJINA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 nebo pomocí QR kódu níže. 🇺🇦 pic.twitter.com/p9F2hDATg3 — Česká televize (@CzechTV) February 27, 2022

6:15 Twitter bude označovat tweety s odkazy na ruská provládní média

Proti ruským médiím začíná zbrojit i Twitter, který oznámil, že bude tweety s odkazy na ruská provládní média speciálně značit ve smyslu „Tento tweet odkazuje na web média s vazbami na ruskou vládu“. Spolu s tím chce snižovat dosahy těchto příspěvků.

28. února

22:20 Facebook omezí přístup ruským státním médiím

Americká společnost Meta Marka Zuckerberga, která stojí za Facebookem, oznámila, že omezí přístup ruským státním médiím Russia Today a Sputnik na své sítě po celé Evropské unii. Uvedl to předseda firmy pro globální záležitosti Nick Clegg na svém Twitteru.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time. — Nick Clegg (@nickclegg) February 28, 2022

20:35 Shoptet a další firmy Ondřeje Tomka posílají ukrajinské armádě 112 milionů

Když Ondřej Tomek v roce 2007 prodal portál Centrum.cz, dal se na investorskou dráhu. Teď se firmy, které mu patří a do kterých investuje, spojily, aby mohly co nejvýrazněji podpořit Ukrajinu v boji proti ruské invazi. Celkem Tomkovy firmy včetně Shoptetu posílají přímo ukrajinské armádě pět milionů dolarů, v přepočtu zhruba 112 milionů korun.

20:08 Stipendia pro ukrajinské studenty

Mezinárodní síť škol American Academy a Pražské humanitní gymnázium zakládá stipendijní program pro ukrajinské studenty zasažené válkou. „Zajistíme kapacitu na našich školách pro desítky studentů od školního roku 2022/23 a odpustíme školné ve výši přes 10 milionů korun ročně. Povinnost,“ napsal na Twitteru zakladatel American Academy Ondřej Kania.

Naše síť škol American Academy a Pražské humanitní gymnázium zakládá stipendijní program pro Ukrajinské studenty zasažené válkou. Zajistíme kapacitu na našich školách pro desítky studentů od školního roku 22/23 a odpustíme školné ve výši přes 10 mil Kč ročně. Povinnost. pic.twitter.com/Ivwa3cjEAl — Ondřej Kania (@OndrejKania) February 28, 2022

19:18 Rozhodnutí FIFA a UEFA

FIFA a UEFA pozastavují ruským klubům a národním týmům účast ve všech soutěžích. „Fotbal je zde plně jednotný a plně solidární se všemi zasaženými lidmi na Ukrajině,“ stojí v prohlášení.

Official. FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. 🚨 “Football is fully united here and in full solidarity with all the people affected in Ukraine”, statement says. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2022

19:11 Webové stránky ministerstva vnitra či policie byly v posledních dnech terčem kybernetických útoků

Konkrétně se jednalo o DDoS útoky, které spočívají v tom, že z neznámých IP adres ze zahraničí přijde v jeden okamžik mnoho dotazů a stránky přestanou fungovat, takzvaně spadnou. Na dotaz ČTK to dnes na tiskové konferenci řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek, který od dubna převezme vedení policie.

U ministerstva vnitra útoky nastaly v pátek. „Podařilo se zakázat přístup ze zahraničních IP adres a server byl ve velice krátké době funkční, minimálně pro lidi, co se dotazovali z území České republiky,“ uvedl Vondrášek. „Jedná se podle všeho o kyberútok, který byl proveden celkem standardní formou. V relativně krátkém časem jsme zatím byli schopni se s tím vypořádat,“ dodal.

18:00 Pomoc Ukrajincům od českých praktických lékařů

Čeští praktičtí lékaři nabízejí bezplatnou péči občanům Ukrajiny, kteří v Česku nemají svého praktika nebo nejsou pojištění a potřebují akutní lékařské ošetření. To platí pro dospělé i dětské pacienty. Na pomoc vznikla internetová stránka Lékaři pro Ukrajinu.

16:55 Airbnb ubytuje uprchlíky



Společnost Airbnb oznámila, že nabídne bezplatné krátkodobé ubytování až 100 tisícům uprchlíkům, kteří prchají z Ukrajiny před ruskou invazí. Pobyty bude financovat jak samotné Airbnb, tak dárci uprchlického fondu pod hlavičkou Airbnb.org i jednotliví hostitelé, kteří se přidají. Představitelé Airbnb zároveň rozeslali dopisy vedoucím představitelům z celé Evropy, počínaje Polskem, Německem, Maďarskem a Rumunskem, a nabídli podporu při přijímání uprchlíků v rámci daných zemí.

15:50 Polsko a pobaltské republiky apelují na šéfy technologických firem

V dopise požadují proaktivní blokaci uživatelů rozšiřující ruskou propagandu a smazání oficiálních účtů ruských i běloruských institucí. Chtějí tak překazit vlnu ruských dezinformací. Konkrétně oslovují Twitter, Google, YouTube a Facebooku. Technologické firmy zatím převážně jen omezují možnost monetizace ruských účtů.

15:47 Švýcarsko se přidá k sankcím

Švýcarsko projevilo solidaritu se Západem, který sankcemi trestá Rusko za invazi na Ukrajinu. Země, jež je symbolem neutrality, se tvrději zaměří na aktiva jednotlivců a organizací ze sankčního seznamu Evropské unie. Podle ministra hospodářství Guye Parmelina Rusové, na které byly uvaleny sankce, nesmějí do Švýcarska. Nemá jít o zmražení kont sankcionovaných osob a firem, ale o to, že švýcarské instituce už s nimi nesmějí uzavírat nové obchody a ty stávající musejí hlásit. Ačkoli se Švýcarsko k unijním sankcím proti Rusku nepřipojilo, chce podle ministra zabránit tomu, aby sankcionovaní Rusové využívali švýcarských finančních institucí k jejich případnému obcházení.

Podle tisku patří Švýcarsko k zemím, kam bohatí Rusové s oblibou posílají své peníze. Tamější stanice RTS uvedla, že Rusové do země v předloňském roce poslali 2,5 miliardy dolarů (55 miliard korun) a v první polovině loňského roku dalších 1,8 miliardy dolarů (40 miliard korun). To je více než do Británie či Spojených států. Podle odhadů švýcarského velvyslanectví v Moskvě je alpská země vůbec nejoblíbenějším místem pro zahraniční vklady Rusů. Ženevou navíc prochází zhruba osmdesát procent obchodů s ruskou ropou.

15:28 Kybernetické útoky na Ukrajinu nazrostly o 196 procent

Počet kybernetických útoků na ukrajinskou vládu a vojenský sektor vzrostl během prvních tří dnů bojů o 196 procent, říká výzkumný tým společnosti Check Point Software Technologies. Počet kyberútoků na ruské organizace se podle něj zvýšil o čtyři procenta. Check Point zároveň varuje před podvodnými e-maily, jež se snaží využít situace a okrást uživatele, kteří chtějí finančně podpořit Ukrajinu.

14:49 Češi darují na Ukrajinu v nebývalém tempu



Když letos v létě udeřilo na jižní Moravu tornádo, pro vybírání peněz byly stěžejní první dva dny. Podobně tomu je i u dalších katastrof. Krize na Ukrajině způsobená ruskou invazí je ale v tomto ohledu jiná. Češi chtějí i pět dní po vypuknutí konfliktu pomáhat čím dál víc, a tak počet darů naopak s dalšími dny stoupá.

14:33 Spojené státy uvalily sankce na ruskou centrální banku



Americká vláda uvedla do praxe avizované sankce proti ruské centrální bance. Odstřihla ji od aktiv ve Spojených státech a s okamžitou platností zakazuje Američanům veškeré transakce jak s ruskou centrální bankou, tak s ruským ministerstvem financí. V tiskové zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo financí. Americký vládní činitel podle agentury Reuters uvedl, že kroky mimo jiné „odstraňují pojistku” v podobě ruských rezerv. Ty jsou v objemu 630 miliard dolarů (14,1 bilionu korun) a patří k nejvyšším na světě.

14:24 Rusko uzavřelo svůj vzdušný prostor pro evropské lety

Rusko omezilo vstup do svého vzdušného prostoru aerolinkám ze 36 zemí. Jedná se o odvetu za uzavření vzdušného prostoru Evropské unie.

13:49 Pale Fire Capital chtějí podporou fotovoltaiky snížit českou závislost na Rusku

Události posledních dnů ve spojitosti s ruskou agresí vůči Ukrajině přiměly tuzemskou investiční skupinu Pale Fire Capital k investici mimo její obvyklou oblast. Skupina, za níž stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý, oznámila záměr vybudovat solární kapacity s výkonem 20 MW za účelem pomoci České republice snížit její energetickou závislost na dodávkách ruského zemního plynu a ropy. Očekávaný objem investice je cca 15 milionů eur (375 milionů korun), včetně bankovního financování.

13:13 Mírových jednání se prý zúčastní i Roman Abramovič

Ruský miliardář Roman Abramovič se vzdal řízení londýnského fotbalového klubu Chelsea FC, který mu už téměř dvacet let patří. Chce tak předejít možným sankcím, které míří na ruské oligarchy. Navíc se objevily informace, že by měl být přímo zapojený do mírových vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou.

12:15 Moneta nebude účtovat poplatky při převodech na Ukrajinu

Tuzemská banka Moneta Money Bank oznámila na Twitteru, že při posílání peněz ve prospěch ukrajinských účtů nebude až do odvolání účtovat žádné transakční poplatky. Opatření se týká převodů v jakékoliv měně.

🇺🇦 V souvislosti s aktuálním děním nebudeme až do odvolání účtovat žádné transakční poplatky za zahraniční převody ve všech měnách ve prospěch bankovních účtů na válkou zmítané Ukrajině. Poplatky budeme vracet zpět na vaše bankovní účty. 🇺🇦 pic.twitter.com/QSOxyS9F0s — MONETA Money Bank (@MONETAMoney) February 28, 2022

11:54 PPF a nadace manželů Kellnerových daruje 100 milionů na uprchlíky

Česká skupina PPF a rodinná nadace manželů Kellnerových poskytnou Ministerstvu školství 100 milionů korun. Peníze budou použity na vzdělávání, školní docházku a začlenění uprchlických dětí z Ukrajiny. Skupina připravuje i další podporu. „Válka do Evropy 21. století nepatří,“ uvedla PPF na Twitteru.

11:54 Startupisté propojují dárce materiálu a dopravce

Tým pod vedením Jana Rooseho, zakladatele startupu Fireball, spustil portál MateriálProUkrajinu.cz, který propojuje dárce materiální pomoci a dopravce. Dopravce lze vyhledávat podle země, města nebo typu vozidla a cílem je zajistit flexibilnější doručení vojenských, zdravotnických či humanitárních materiálů na potřebná místa.

11:31 Moskevská burza dnes neotevře

Ruská akciová burza dnes neotevře, obchodovat se nebude ani na trhu s finančními deriváty. Centrální banka tak chce zabránit dalším škodám po zavedení tvrdých západních sankcí, které přivodily kolaps rublu a ochromily ruskou ekonomiku.

11:15 Sberbank v Česku nejspíš skončí

Bankovní dům Sberbank, který má vazby na Rusko, v pátek předčasně zavřel své pobočky a zablokoval peníze na účtech. V Česku jeho fungování zřejmě brzy skončí a klienti tak musí do jiných bank. O peníze ale nepřijdou.

9:15 Jan Barta ubytovává první Ukrajince

Finanční skupina Pale Fire Capital v čele s Janem Bartou a Dušanem Šenkyplem vyčlenila na pomoc Ukrajině 22 milionů korun a také zajistila lůžka pro až 250 lidí. A první z nich už se v hotelu, který internetoví podnikatelé pronajali, ubytovala. Další stovka lidí do něj má zamířit v příštích dnech.

Nas uprchlicky hotel je v provozu. Uz mame ubytovany prvni rodiny. Zitra uz se nastehuje dalsich 100 lidi (napr. prijede autobus s 50 maminkami a detmi, ktery na Ukr vypravila obec Pecky). Nad ramec ubytovani samozrejme financujeme cely team OPU, co se bude o lidi starat, napr. — Jan Barta (@absurdtrader) February 28, 2022

8:25 Ruská centrální banka drasticky zvedá úroky

Ruští centrální bankéři se snaží eliminovat dopady západních sankcí. Ještě před otevřením trhů prudce zvedli základní úrokové sazby z 9,5 na 20 procent. Zároveň o několik hodin odložili otevření burz a jejich účastníkům zakázali přijímat objednávky na prodej ruských cenných papírů od zahraničních investorů. Hodnota rublu vůči dolaru se od rána propadla o 30 procent a je na novodobých minimech.

8:15 Jednání Ukrajinců s Rusy by mohla proběhnout v pondělí

Původně se delegace ukrajinské vlády a té ruské měly potkat na ukrajinsko-běloruských hranicích v neděli večer, byly ale odloženy na pondělí. Podle informací ruských a ukrajinských médií by se mohly týmy potkat už během pondělního rána nebo dopoledne.