Pomáhá bohatým s investicemi a říká: Akcie jsou lepší než činžáky a příležitost vidím na Ukrajině

Výraz quant v angličtině označuje finančníka, který hodně spoléhá na matematické algoritmy a data. Takový přístup k investování byl vždy blízký i Jiřímu Vojkovskému, který s pomocí finančních a statistických modelů nejprve spravoval své peníze a pak i peníze známých. Dnes stojí už téměř deset let v čele investiční skupiny Richfox Capital, která radí a spravuje aktiva v souhrnné hodnotě přes miliardu eur a byznys buduje hlavně ve Švýcarsku a západní Evropě. A nově také v Kyjevě. „Ukrajina má potenciál být investičním grálem příštích deseti let,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Ve svých osmatřiceti letech toho Jiří Vojkovský zažil už docela dost. Vedle vlastních projektů pracoval jako manažer v IBM, se známým startupovým podnikatelem Adamem Pacltem stál u rozjezdu komunikační platformy IceWarp v Česku a následně ve Velké Británii, nedávno se stal menšinovým podílníkem v české coworkingové síti Impact Hub. Také se nebojí, především na sociální síti LinkedIn, tu a tam provokovat názory, které jdou proti proudu. Třeba jako když se postavil proti kritice soudního rozhodnutí o oddlužení Michala Mičky.

Vojkovský obecně dění v Česku vnímá s nadhledem člověka, který tu moc času netráví, protože už nějakou dobu žije v cizině. Posledních několik let hlavně ve Švýcarsku, kde v městečku Zug, ležícím napůl cesty mezi Curychem a Lucernem, sídlí jeho společnost Richfox Capital. Ta funguje jako investiční butik s vlastním vývojem v oblasti kvantitativních financí, ale také pomáhá se zřizováním a správou fondů jiným lidem či společnostem a poskytuje poradenství těm, kdo chtějí své investiční portfolio optimalizovat a vyladit. Pro ty nejnáročnější a největší klienty pak strukturuje a spravuje takzvané family offices, vehikly pro efektivní správu rodinného majetku.

„Snažíme se budovat konkurenci tradičním investičním domům ve Švýcarsku,“ říká tak trochu neskromně někdejší student Karlovy univerzity nebo London School of Economics a pokračuje: „Zní to troufale, ale je za tím logická úvaha. Švýcarské banky a investiční firmy jsou hodně konzervativní a tradiční. Dnešní svět, který řídí moderní technologie a data, si nechaly trochu utéct. A toho chceme využít. Právě díky automatizaci a optimalizaci dokážeme i v oblastech, jako je strukturování fondových schémat, být výrazně rychlejší a levnější.“

Ale nejen to, Vojkovský a spol. začali krátce po propuknutí války chystat několik investičních projektů na Ukrajině. Dokonce kvůli tomu plánoval prodat svůj luxusní, ale nevyužívaný byt v Praze. Co chystá s kolegy na Ukrajině? Kolik peněz má ve správě? Jaké chyby dělají bohatí čeští lidé při úvahách o investicích? A kde se vzal název Richfox? O tom všem jsme si povídali ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch.

Ukrajině hodně věříte, spouštíte pro ni samostatný investiční fond. Je to byznys? Nebo spíš filantropie?

Obojí. Hned po startu války nám došlo, že je třeba pomoct a koukali jsme na to jak byznysově, tak morálně. Autokracie dlouhodobě ve světě posilují a najednou máme za humny konflikt, kde přesně jedna taková autokracie útočí na zemi, která chce patřit do západního společenství a chce být svobodná. Takže morální povinnost nám přišla naprosto zřejmá. Poslali jsme nejdřív peníze pro ukrajinskou armádu, ale současně s tím jsme začali také rychle strukturovat investiční fond. Pojmenovali jsme ho Rebuild Ukraine Fund a ambicí bylo pomoct zemi s poválečnou obnovou. Naše úvaha byla, že jestli finanční sektor může něčím přispět, tak tím, že dokáže zpravidla lépe shromáždit větší finanční prostředky a investovat je efektivně a s delším investičním horizontem. Což je něco, co Ukrajina bude potřebovat, po válce ji zvednou jenom dlouhodobé investice.

A co jste tedy vymysleli?

Jako firma jsme hodně zaměření na data a jejich analýzu, takže jsme se do nich ponořili a shromažďovali o Ukrajině, co šlo. Před válkou jsme o Ukrajině věděli naprosté minimum. Spousta známých si zároveň myslela, že jsem se zbláznil, protože byli přesvědčení, že Rusko během krátké doby vyhraje. Když se tak nestalo, dostavily se argumenty, že to je černá díra, že tam bují korupce, a proto tam nikdo nikdy moc neinvestoval. Podobné připomínky mají svou váhu a třeba korupce je na Ukrajině nepochybně pořád zásadní problém, ale nezviklalo nás to, na přelomu léta a podzimu jsme na Ukrajinu dokonce přímo vyrazili, podařilo se nám zorganizovat schůzky s vysoce postavenými představiteli vlády a byznysu. I díky našim předchozím konexím jsme velmi rychle vybudovali síť důvěryhodných kontaktů v zemi, kde se bez nich, popravdě řečeno, neobejdete.

Dali jsme si tedy dohromady celkem přesný obrázek a postavili jsme podle něj speciální tým přímo na Ukrajině. Nakonec máme fondy dva. Ten první pojmenovaný Rebuild Ukraine Fund má být sice for-profit, ovšem se silným společenským přesahem. Zisk nebude jediné měřítko. Chceme se zaměřit na dostupné bydlení, které bylo a bude zásadní téma. Dohodli jsme se například s ukrajinskými firmami Unitfab nebo Royal House, které umí stavět modulární domy.

Jak si to představujete?

Jsou rychlí a úsporní, přitom kvalitní. Postavit rodinný domek o 90 metrech čtverečních vyjde na asi 60 tisíc dolarů. Až se uprchlíci vrátí domů, často ty své najdou rozbité. My jim nabídneme koncept rent-to-own. Dům postavíme na své náklady, rodina nám bude dalších patnáct let platit navýšené nájemné a poté bude dům její. Suplujeme tím mimo jiné i již před válkou relativně dysfunkční hypoteční trh. Tohle je projekt, z něhož nečekáme mimořádný zisk, smyslem je pomoci rodinám v nouzi s návratem do poničených oblastí a znovu do nich vnést život.

A druhý fond?

Začali jsme strukturovat Maidan Ventures, tedy fond, který půjde primárně po investicích do zemědělství, v němž má Ukrajina unikátní pozici, a do energetiky. Od tohoto fondu si do budoucna slibuji mnohem vyšší výnosy než od toho prvního. Fond bude mít domicil v Irsku, aby byl atraktivní i pro mezinárodní investory včetně amerických, které máme ambici do projektu také začlenit.

Foto: Depositphotos Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny

Kolik chcete nabrat peněz?

U Rebuildu očekávám, že nabereme jednotky, maximálně nízké desítky milionů eur. U Maidanu cílíme na 250 až 300 milionů eur, když to dobře půjde. Přece jen už není rok 2021 a vybírá se hůř na všechno.

Neměli jste u Rebuildu původně větší ambice?

Měli. Byla to částečně naše naivita. Zjistili jsme ovšem, že většina investorů neumí uchopit kombinaci for-profit přístupu s filantropií. Chtějí to mít buď tak, nebo tak, ale investovat do fondu, který chce pomáhat a mohl by doručovat malý zisk, byť s relativně velkým rizikem, to není pro ně. Zatím jsme dokázali nabrat závazky v nízkých jednotkách milionů eur. U Maidanu, který teprve rozjíždíme, už teď vidíme ke 20 milionům eur. Ve srovnání s Rebuild to jde lépe. Co ale v zásadě všichni investoři říkají, je: Já ti peníze přislíbím, ale opovaž se koupit něco před koncem války. A tak to máme vlastně nastavené i my sami.

Jak konec války definují?

O tom zrovna diskutujeme, to si právě každý investor představuje jinak. Pro někoho to může být dlouhodobý pat, kdy bojující strany sice neuzavřou mír, ale nebude se intenzivně válčit, pro jiného to je klid zbraní, někdo chce přímo mírovou smlouvu… Je to holt běh na delší trať, jenže potenciál země je neskutečný, nebál bych se říct, že z Ukrajiny se může stát jedna z nejlepších investičních příležitostí dalších deseti, dvaceti let.

Ta země se bude budovat znovu na zelené louce, což je samozřejmě velká šance.

A tam je ta louka fakt zelená. Pětadvacet procent černozemě na světě je na Ukrajině, tamní půda je násobně úrodnější než v Evropě. To se ví, ale prostor pro zlepšení je pořád ohromný. Dám příklad. Už před válkou Ukrajinci exportovali podobné množství některých zemědělských produktů jako Kanada, ale měli z toho jen poloviční příjmy. Proč? Protože je prodávají surové, zatímco Kanaďané často již zpracované a v tu chvíli mají vyšší přidanou hodnotu. To je jeden ze směrů, na které se chceme zaměřit. Průmysl na zpracování potravin má na Ukrajině velkou budoucnost, přičemž zároveň představuje jeden ze strategických rozvojových sektorů pro tamní vládu, která to je ochotna podpořit pobídkami nebo daňovými úlevami. Pro náš projekt se nám již podařilo mimo jiné vyjednat pětileté daňové prázdniny.

To ale není všechno. Několik desítek kovů, které EU určila jako strategické a zápasíme s jejich dostupností, protože je dovážíme z Afriky, z Číny a dalších citlivých geopolitických oblastí, se v zajímavém množství nachází právě na Ukrajině. Do toho tam jsou nově objevené zásoby ropy a plynu. A pak tu je lidský kapitál, kdy Ukrajina je velmi silná nejen ve zmiňovaném zemědělství, ale pro mnohé možná překvapivě i v IT, její diaspora stojí za řadou slavných aplikací a startupů.

Jen musí skončit válka, a to ukrajinskou výhrou.

Jsem přesvědčen o tom, že Ukrajina nakonec vyhraje. Otázkou samozřejmě je, jak to vítězství bude vypadat, ale že by se nakonec radovali Rusové, je podle mě skoro vyloučené. Pokud si to pak nezkazí sami, což se současnou politickou reprezentací i směřováním země snad nehrozí, půjde Ukrajina hodně a rychle nahoru. Dělali jsme si analýzu, jak se vyvíjela ekonomika v poválečných zemích, jako bylo Japonsko, Německo, Jižní Korea, kde byl hlavním investorem Západ. A třeba v Japonsku, na které spadly dvě atomovky a na rozdíl od Ukrajiny nemá zásadní nerostné nebo agrární bohatství, HDP rostlo dalších 25 let meziročně o 9,6 procenta. Ale ta země musí zůstat v západní sféře vlivu, to je fundamentální.

Vy jste před časem nabídl k prodeji svůj luxusní apartmán v centru Prahy, peníze jste chtěl použít právě na financování ukrajinských operací. Jak to dopadlo? Prodal jste ho?

Byt je sice stále formálně na prodej, ale situace se změnila. Realitní trh hodně ochladl a nechci apartmán prodávat výrazně pod cenou, nejsem v tlaku. Takže nakonec dávám byt do zástavy proti úvěru a půjčku použiju vedle expanze ve Švýcarsku i na financování našich ukrajinských aktivit. Nákladově počítáme, že než skončí válka a projekt bude rozjetý a ekonomicky soběstačný, budou na roční provoz potřeba řádově stovky tisíc eur.

Koho oslovujete, aby s vámi investoval na Ukrajině?

Historicky jsme v Richfox vyrostli na family officech a movitých lidech, kterým jsme pomáhali spravovat majetek a investovat. S institucionálními investory nemáme tolik zkušeností, neumíme s nimi ani moc dobře pracovat. A zrovna v případě Ukrajiny se dá domlouvat jen s jednotlivci, na instituce je ještě příliš brzy, jsou moc opatrné. Každopádně oslovujeme ty, se kterými se známe a pro které jsme už pracovali a ptáme se jich, zda by část prostředků nenasměrovali na ukrajinský projekt. Hodně zajímavá je pro nás také ukrajinská diaspora v USA a v Kanadě.

Foto: Archiv Jiřího Vojkovského Jiří Vojkovský (vlevo) na schůzce s dnešním prvním náměstkem ukrajinské ministryně hospodářství Denisem Kudinem

Kdo jsou vlastně vaši klienti? Převažují Češi ještě pořád?

Dnes už to je mix, od roku 2017 jsme v Holandsku a poslední tři roky expandujeme nejvíc ve Švýcarsku, kde si aktuálně jdeme pro licenci, která je v zásadě ekvivalentem zdejší investiční společnosti, regulatorní nároky na takovou společnost jsou nicméně ve Švýcarsku extrémní a dostat se do toho elitního klubu není žádná legrace, speciálně pro firmu se středoevropskými kořeny, za které se ale rozhodně nestydíme. Udělení licence očekáváme teď v březnu.

A jak tedy vlastně Richfox vznikl?

Richfox začal v roce 2013, když se dali dohromady tři quanti, tedy tři týpci, které bavilo řešit problémy s pomocí analytiky a dat. Já měl v té době za sebou zkušenost i s vlastním byznysem, kolegové přišli z consultingu. Dlouhodobě jsem si spravoval vlastní investice a někdy od roku 2010 jsem s tím pomáhal i známým a kamarádům, bylo to ale pořád spíš takové hobby. Tehdy byla jiná situace než dnes, kdy se o investování hodně mluví a na trhu jsou různé aplikace a služby. Před deseti, patnácti lety to bylo mnohem zoufalejší, takže za mnou postupně chodili lidé a ptali se, jestli bych jim nepomohl.

Rostlo to pár let organicky, až jsem najednou cítil, že spravuju dost lidem ne úplně malé peníze. Tak jsem si řekl, že je na čase to zprofesionalizovat a založit firmu, která bude při investování vycházet z toho, co mě samotného baví. Naše modely hledají v hromadě různorodých dat určité konzistentní vzorce, které si pak vysvětlujeme i s pomocí behaviorální ekonomie. Vzorce, které odrážejí specifické lidské inklinace k určitému chování nebo heuristiku, kterou umíme uchopit a pojmenovat, máme nejraději. Výsledky našeho výzkumu potom skládáme do celků, které aplikujeme jako investiční strategie.

Před rozhovorem jste mi povídal i o morálních pohnutkách.

Ano, motivací pro založení Richfoxu byla i potřeba posílit ve financích hlas určitých morálních principů. Po roce 2008 klesla reputace sektoru na bod mrazu. Chtěli jsme ukázat, že finance a správa majetku se dají dělat kvalitně i slušně. V roce 2014 jsme tak po anexi Krymu oznámili, že nebudeme investovat do ani přijímat investice z Ruska. To samé jsme třeba aplikovali po další genocidě Kurdů během občanské války v Sýrii vůči Turecku. Našim krédem je neobětovat slušnost mamonu a toho se držíme i nadále.

Zjistili jsme, že většina investorů neumí uchopit kombinaci for-profit přístupu s filantropií. Chtějí to mít buď tak, nebo tak.

A proč jméno Richfox?

Nejblbější odpověď, která je ovšem nejblíž pravdě, je, že byla volná webová doména. Ve Švýcarsku jsme pak měli trochu svrbění, jestli to není příliš levné, ale řekli jsme si, že ne, že vydržíme. Lišky jsou obecně fantastická zvířata, jsou mimo jiné symbolem životní chytrosti, vynalézavosti a rafinovanosti, a to je nám blízké. Taky jsme začínali odspoda a museli jsme být mazaní, abychom uspěli. Už u toho zůstaneme.

V Česku už tedy moc přítomní nejste?

Máme tady pořád klienty a já se do Prahy zhruba jednou měsíčně vracím. Jak se nám ale po roce 2013 dařilo a začali chodit i větší investoři, ptali se, proč jsme česká firma. Zní to divně, ale v našem byznysu, zvlášť když máte ambice, to prostě není nejlepší adresa. Takže jsme přesídlili do Holandska, a pak se rozšířili i do Švýcarska. V těchto zemích je robustní ekosystém služeb a firem, které k podnikání, jako je to naše, potřebujete. Jde o různé auditory, poradce, právníky, depozitáře… Navíc jsou to důvěryhodné, bezpečné jurisdikce.

Co je základní investiční nástroj, na který sázíte?

Veřejné trhy. Akcie, dluhopisy, komodity, měny… Zpravidla investujeme do většího množství aktiv napříč investičními nástroji a napříč regiony, výsledkem bývá ucelená taktická alokace prostředků, v níž se váhy naklání ve prospěch těch aktiv, kterým podle našich modelů nejvíce nahrává aktuální situace na trzích.

Fungovalo vám to i loni?

Dá se říci. Dnes naší hlavní strategii říkáme nenápaditě Family Office Strategy, protože jsme ji historicky designovali a nasazovali primárně na správu rodinných majetků, ta nám dělá konzistentně radost a loni měla dokonce hrubou výkonnost mírně nad 20 procenty. Trh byl naopak 20 procent dole. To je bezprecedentní výsledek, ve kterém má svou roli i štěstí. Samozřejmě máme i portfolia, která klesla, dokonce jsme museli málem odepsat jeden z našich nejstarších fondů kvůli patáliím v Číně. Nemůžete být vždycky a ve všem nahoře a i my děláme chybná rozhodnutí. Cílem je se z nich vždy co nejrychleji poučit a neopakovat je. Pořád jsme mladá firma a máme ještě hodně co zlepšovat, abychom patřili k absolutní světové špičce. Taková je nicméně naše ambice.

A v Richfox fungujete jen jako ti, co spravují investice?

Ne, fungujeme zároveň jako správce a zřizovatel fondů, postaráme se o všechnu administrativu, reporting, založení fondu, zkrátka ucelený servis. Dnes umíme Maltu, Irsko, Lucembursko, Holandsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko. To je druhá noha našeho byznysu a tou třetí jsou pak family office a bohatí lidé, kterým pomáháme s optimalizací jejich portfolií. Většina lidí, která k nám přijde, má portfolio suboptimální, klasicky mívají třeba velkou převahu nemovitostí.

Co jim říkáte?

Opatrně a citlivě se jim snažíme vysvětlit, že by bylo fajn se víc rozkročit. Často mají nejen velkou koncentraci v jednom investičním segmentu, ale velkou regionální koncentraci. Typově mají nakoupenou třeba ulici činžáků v Praze a my se jim snažíme na datech a příkladech ukázat, proč by bylo fajn mít aktiva rozložená po více kategoriích ve více zemích. V Česku je kromě nemovitostí ještě typická silná expozice do vlastnictví podílů ve zdejších firmách. Je to pochopitelné, většinou to jsou aktivní či bývalí podnikatelé a investují v oblasti, které rozumí. My se je ale snažíme naučit, že by měli mít víc zastoupené veřejné trhy, kde je lepší likvidita a dlouhodobě mají vyšší výkonnost.

Foto: Wikimedia Chrám sv. Michala v Kyjevě

Takže vašimi klienty jsou korunoví miliardáři?

Ano, tak se to dá říct, to docela odpovídá. Ve family office segmentu jsme zajímaví pro ty, kteří na investice disponují majetkem od nějakých 250 milionů korun. Níž to nedává smysl, protože náklady na zřízení fondové struktury v rozumném domicilu jsou poměrně vysoké.

Jsou čeští klienti nějak odlišní od těch zahraničních?

Už několik let klientům říkám, že je třeba, aby opustili onen lokálně koncentrovaný přístup k investicím. V Česku to je extrémní. Mají tu nemovitosti, mají tu firmy, vlastní akcie z místní burzy. Vlastně až válka na Ukrajině mimo jiné otevřela mnohým oči, proč je dobré mít portfolio víc rozložené a přesunout jeho správu do jistějších jurisdikcí. Navíc přimět v posledních pěti letech a době extrémního růstu cen lidi, aby prodali aspoň některé nemovitosti, bylo skoro nemožné. Teď už na moje argumenty ale slyší lépe, přeci jen ruské tanky za kopcem dělají své, bohužel i naše minulost v tomto mluví jasně. Poptávka po našich službách v roce 2022 vystřelila právě díky tomu, že se ozvala spousta lidí, že chce upravit a optimalizovat svoje portfolio, přesunout alespoň část majetku do bezpečnější struktury a jurisdikce. Došlo jim, že diverzifikovat mimo Česko není špatný nápad.

Kolik máte ve správě peněz?

Máme něco přes miliardu eur kombinovaně ve správě a jako poradci. Tady to zní hezky, ale ve Švýcarsku jsem v zásadě absolutní trpaslík. Když to řeknu v Praze, tak mě poplácají po zádech. Když to řeknu ve Švýcarsku, tak mně poplácají po zádech taky, ale spíš ze soucitu. A řeknou, ať si z toho nic nedělám, že to třeba bude jednou dobrý. Tak snad se nepletou.