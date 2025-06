Před pár dny vyprodal Eden, teď se Ben Cristovao pouští do podnikání ve skin care. Salon má v Karlíně

Uložit 0

Je to jedenáct dní, co Ben Cristovao odehrál koncert v pražském Edenu. Šlo o největší show jeho kariéry, dorazilo přes 30 tisíc diváků a stadion ve Vršovicích hlásil vyprodáno. Teď se známý zpěvák pouští do docela jiného byznysu – spustil nový skin care salon.

Není to první podnikatelská akce známého zpěváka. Před pár lety se stal vegetariánem a když zjistil, že na trhu chybí jerky, začal ho vyrábět z hlívy ústřičné. „Místo auta jsem koupil starou prodejnu Jednoty a předělali jsme ji na výrobnu,“ vyprávěl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Nyní se pouští do dalšího podniku, který je mu blízký. Skin care salon s názvem Skinskin otevřel v pražském Karlíně. Konkrétně v nedávno postaveném úspěšném developerském projektu Fragment od skupiny Trigema. „Kůže mě vždy fascinovala. Prožil jsem si s tou svojí neuvěřitelné momenty – kvůli její barvě i kvůli problémům, které jsem s ní měl. Vždy jsem se o ní chtěl starat co nejlépe a věřím, že jsem vychytal, co funguje,“ říká zpěvák.

Foto: KW Creative Ben Cristovao otevřel skin care salon Skinskin

Na pole péče o pleť se nepouští sám, spolu s ním za podnikem stojí Jiří Jonas a Robert Vaněček. Provoz pak vede doktor Martin Laš. „Chtěli jsme vytvořit místo, kde půjde o opravdovou, dlouhodobou péči. Kde nejde jen o hezkou fasádu, ale o zdraví a důvěru,“ dodává Cristovao.

Nabídka procedur se skládá z laserové terapie, vitaminových infuzí i miniinvazních procedur, které mají léčit, vyživovat a regenerovat pleť. Konkrétně je pak v nabídce laserové ošetření pro redukci akné, zarudnutí a produkci kolagenu, hloubkové čištění pleti s aktivním uhlím, řešení pigmentací, zarudnutí a rozšířených žilek, hydratace a výživa, bioremodelace pleti s kyselinou hyaluronovou a mikrojehličkování, které má obnovovat pokožku a redukovat jizvy. Ceny za proceduru začínají pod třemi tisíci korunami, ty nejdražší pak vyjdou na bezmála šest tisíc.