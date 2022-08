Tři kamarádi rozjeli obnovitelný byznys. Chtějí přispět k záchraně klimatu a posílit fotovoltaiku v Česku

Trojice kamarádů Lukáš Růžička, Jonáš Kasal, Daniel Radulović se před lety rozhodla, že se ještě před třicítkou pustí do vlastního podnikaní. Odstartovali společnost Memodo a chtějí s ní přispět k záchraně klimatu a posílení fotovoltaiky v Česku a na Slovensku. Staví totiž specializovaný velkoobchod s fotovoltaikou a úložnými systémy a dali si za úkol vybavit solární techniky a instalační firmy v Evropě se všemi nezbytnými komponenty pro výrobu čisté energie.

Ještě do března bylo ve firmě jen šest lidí, teď už jich je čtyřikrát tolik, což podtrhuje ambice Memoda i rychlý růst trhu, na němž firma působí. Značka Memodo vznikla v roce 2013 v Německu a dnes celá skupina působí v pětadvaceti zemích. Jelikož se stále více rozpínala také v Česku, vzniklo pod taktovkou zmíněné trojice oficiální české zastoupení.

Memodo je se svým portfoliem produktů, počtem zaměstnanců, objemy prodejů, know-how a zákaznickým servisem jedním z největších fotovoltaických prodejců v Evropě a díky tuzemskému zastoupení je nyní ještě blíže českým i slovenským zákazníkům. Lukáš Růžička, Jonáš Kasal a Daniel Radulović nyní v rozhovoru popisují, jak se k byznysu dostali a jaké s ním mají plány. I pro ně neustále hledají nové kolegy.

Jaká byla vaše cesta k podnikání s fotovoltaikou?

Jonáš: K fotovoltaice jsem se dostal při studiu obnovitelných zdrojů v Rakousku. Hned mě to oslovilo. Přes instalační firmu a poté rakouský velkoobchod jsem se dostal ke klukům z Memoda v Mnichově. Chtěli, abych pro ně rozvíjel rakouský trh, ale já už tenkrát věděl, že chci do České republiky. Takže jsme se domluvili na spolupráci tady, kde jsem přibral i Lukáše.

Dan: Dostal jsem se k tomu ve chvíli, kdy Jonáš s Lukášem hledali někoho, kdo jim pomůže fotovoltaické komponenty prodat v Česku. Jelikož je to obor s velkým potenciálem, prodej mě bavil a navíc se objevila možnost podnikat s přáteli, šel jsem do toho.

Foto: Memodo Tým Memodo neustále roste

Co vás vedlo k založit českého zastoupení Memodo s.r.o.?

Dan: Už bylo na čase. Potřebovali jsme vlastní sklad v Česku, abychom mohli být více nezávislí na naší německé mateřské společnosti, hlavně v ohledu na sortiment. A také aby se vytvořily silné základy pro dlouhodobé fungování.

Jonáš: Vidím to jako přirozený vývoj spolupráce, kterou jsme před pěti lety začali. Dále jsou tam další faktory, jako je velikost českého a slovenského trhu, která tento krok již vyžaduje.

Lukáš: A hlavně se chceme v Česku co nejvíce podílet na decentralizaci energetiky a větší nezávislost nám v tom pomůže.

Proč právě tento obor?

Dan: Je to obor budoucnosti. Globální oteplování je aktuální a fotovoltaika je jedno z mála řešení pro tento problém. Navíc je to sexy obor, jelikož se teď investuje hodně do rozvoje a technologie se znatelně posouvá dál, už třeba v rámci měsíců. Každý rok se tak dějí neuvěřitelné technologické pokroky a věřím, že se brzy dostaneme na takovou úroveň, že už nebudeme řešit návratnost.

Jonáš: Osobně je to přesvědčení o smysluplnosti obnovitelných zdrojů. Dávají za mě absolutní smysl. Dále mě na tom baví, že je to nejlépe dostupný obnovitelný zdroj pro širokou veřejnost. Každá velikost dává smysl a snižuje závislost na centrální, v Česku z velké části fosilní energetické struktuře.

Lukáš: Termín fotovoltaika navíc potřeboval v době, kdy jsme začínali, tzv. oddémonizovat. V Česku byl vztah k fotovoltaice pokřivený a udělat z něj sexy obor trvalo ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zbytečně dlouho.

Jak vnímáte tematiku obnovitelných zdrojů v Česku? Je to podle vás narůstající trend, nebo naopak něco, co je stále příliš nové?

Dan: Pařížská dohoda, s ní spojené dotace ze strany EU, narůstající ceny energií a technologický pokrok ve fotovoltaické branži vedli v posledních třech letech k exponenciálnímu růstu poptávky po alternativních zdrojích energie, takže i po fotovoltaice. Osobně mohu říct, že každý z mého kruhu přátel a známých, kdo vlastní dům, přemýšlí o fotovoltaice, nebo už ji má. Nové to už dlouho není.

Jonáš: Obnovitelné zdroje to mají v Česku velice těžké, kouká se na ně obecně skrz prsty. Důvodů bude více – ať už dobrý lobbing z druhé strany, ale také špatně nastavené podpůrné programy v minulosti. Nicméně podpůrné programy se změnily a fotovoltaika se konečně začala instalovat na rodinných domcích, na podnicích, prostě tam, kde dává smysl. Nejvíce zájmu přišlo při zdražování energií a v tuto chvíli to nevypadá, že se bude zlevňovat, tím pádem i nadále počítáme s velkým zájmem.

Foto: Memodo Zakladatelé společnosti Memodo

Kam byste se chtěli se značkou dostat? Co je vaším cílem?

Dan: Cílem je být spolehlivým dodavatelem a partnerem všech, kteří se živí instalací fotovoltaiky. Nabízet obsáhlou technickou a vzdělávací podporu, pomocí webinářů, prezenčních školení, blogu, videí, e-shopu a tak dále. Chceme být první volbou, když jde o profesionalitu a pohotovost našich služeb.

Jonáš: Ve zkratce jsme jako velkoobchod služebníkem instalatérských firem. Zajišťujeme materiál, poskytujeme technickou podporu, vzděláváme, zachytáváme technologické trendy a snažíme se nabídnout co nejlepší obchodní podmínky. V tomto chceme být nejlepší v republice a vytvářet standard, kterým se budou ostatní měřit.

Kde byste rádi viděli firmu za pět let?

Dan: Navenek to určitě bude jednička na trhu jako dodavatel a odborník na fotovoltaické a pravděpodobně i jiné obnovitelné řešení s nejobsáhlejším fotovoltaickým e-shopem a vzdělávací platformou pro instalační firmy. Aby to ale fungovalo navenek, tak to musí fungovat hlavně uvnitř firmy. Proto je pro nás důležitá chemie a homogenita celého našeho týmu, snažíme se proto firmu vést co nejvíce v duchu spokojenosti všech.

Jonáš: Vidím, co je potřeba udělat teď, vidím, kam se pohybuje trh, a reagujeme na to. Ale jak trh bude vypadat za pět let, neodvážím se odhadnout.

Když jste se pustili do podnikání v tomto oboru, neměli jste strach, že je trh přesycený a že se vám nepodaří se uchytit?

Dan: Přesycený určitě ne, spíš nebyl ještě tak rozjetý. Vše nicméně nasvědčovalo tomu, že je jen otázka času, kdy se to rozjede pořádně.

Jonáš: Ten, kdo má strach, by asi neměl podnikat. Měli jsme plán, jak se na trh dostat, a když se úplně nemýlíte, tak tu šanci dostanete. Důležité potom je prokázat vytrvalost, naslouchat trhu a zlepšovat se.

Co vidíte jako problém na současném trhu s obnovitelnými zdroji?

Dan: Kromě toho, že je současně nedostatek komponentů hlavně kvůli následkům pandemie, tak vidím problém v nepohotovosti státu, když jde o přizpůsobení energetického zákona. Česká republika jako jediná v Evropě například musí řešit asymetrické dodávání do fází.

Jonáš: Nevidím to jako problém, ale jako výzvu. Jednak se vytvořila propast u nějakých produktů u nabídky a poptávky. Velkým náporem se prodloužily dodací lhůty. A zdražování postihlo i náš segment. Apelujeme tedy na zákazníky, aby si rezervovali zboží s co možná největším předstihem, snažíme se podat co nejrychleji a nejpřesněji informace a tlačíme do toho i naše dodavatele.