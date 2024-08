People First: Leadership edition

V kancelářích STRV, českého legendárního týmu softwarových vývojářů, se sejde line up inspirativních spíkrů, kteří se podělí o své praxí prověřené zkušenosti s leadershipem. Na toto stále aktuální téma, lze nahlížet z několika úhlů, a kromě pozitivních metod nás tentokrát bude i zajímat řízení firmy v krizi a celkově byznysově náročnějších časech, ve kterých demokratické a líbivé přístupy musí ustoupit byznysu.

Jinak totiž půjde loď plná veselých lidí rychle ke dnu. K leadershipu pak neodmyslitelně patří práce s top talenty. Protože víte, která firma neřeší otázku, jak si skvělé lidi udržet? Ta která tu brzy nebude. Jedním ze způsobů posilování motivace, je kromě nálože firemních benefitů i rozhodnutí pustit klíčové lidi do firemní struktury. Prostě jim dát kousek toho snu, aby k práci mohli přistupovat, jakoby pracovali na vlastním.

Jak tedy řídit firmu v roce 2024? Cukrem, bičem nebo leadershipem?

Co vás čeká?

🎙️ Jak řešit velení, když není čas na dlouhé diskuze?

Jestli krizové situace něco neodpouští, pak je to nedostatečná akceschopnost a podcenění morálky. S generálem Karlem Řehkou probereme vedení za situací, kdy musí diskuze a zdlouhavé rozhodování ustoupit jasné, akceschopné hierarchii, doprovázenou silnou motivací. Jak se liší firemní a armádní velení? V čem se mohou manažeři a jiní lídři inspirovat u armády? Jak je možné, že se voják neptá proč a úkol prostě splní? A jakou roli pro úspěch mise hraje morálka týmu?

🎙️ Z koncipienta za 6 let partnerem právní kanceláře

Jana Sedláková ze Sedlakova Legal o tom, proč včas předat část firmy klíčovým lidem a jaký to vytváří precedens v očích potenciálních nových kolegů. Pozvánka do firemní struktury je totiž nejen silný motivátor, ale i booster pro jakékoliv náborové snažení.

🎙️ Tyrkysová firemní struktura v dobrém i zlém

Zakladatel karlínské legendy mezi digitálními agenturami, Filip Kirschner, o tom, jak se Appliftingu jako tyrkysové organizaci žije. Řeč dojde i na největší bolístky samořízení lidí a také na zkušenosti z praxe, kdy tyrkysová musela stranou, aby v krizi přemíra demokracie firmu nepoložila.

🎙️ Silnější díky lídrům – slova, na kterých ve Spořitelně roste leadership

Náborový claim z billboardů je zároveň mottem, kterým naplno žije Pavel Běťák, IT Area Lead v České spořitelně. Stojí v čele početného týmu interních a externích kolegů, takže leadership je jeho každodenním chlebem. Co zmíněná tři slova znamenají, jak v praxi ovlivňují fungování lídrů a jak ve Spořitelně naplňování tohoto slibu měří, to všechno s Pavlem zodpovíme.

Kdo si People First eventy užije naplno?

People First jsou eventy pro každého, kdo věří, že jen spokojení lidé budují skvělé firmy. Stačí pracovat s lidmi nebo vést jakkoliv velký tým a k tomu mít zájem se v této oblasti každý den zlepšovat. Série People First je perfektním místem, kde potkat zajímavé řečníky, získat cenné kontakty a nechat se inspirovat moderními trendy a přístupy.



V této sérii jdeme do hloubky kriticky důležitých témat týkajících se lidí – od péče o zaměstnance přes hacking náboru až po neotřelé firemní benefity. People-first mindset je stále příliš často opomíjený koncept toho, jak efektivně budovat silné týmy a vytvářet strhující firemní kulturu.

