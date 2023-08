Jak zkrotit ego a zachránit firmu

Do Česka se šíří blbá nálada. Můžeme si říkat, že je všechno růžové, ale někdy je potřeba udělat pár radikálních rozhodnutí, aby firma mohla dále fungovat, když přijdou těžké časy. Přesně tak to měl Martin Feix, jehož firmu Girls Without Clothes málem položilo otevření kamenného obchodu v centru Prahy a souslednost špatných rozhodnutí po něm.

Často se bojíme udělat krok zpět, protože by to mohlo vypadat jako neúspěch. Nebo nám v tom brání naše ego či je v tom tisíc dalších důvodů. Jak to tedy zvládnout, podívat se na svou firmu trochu s odstupem a říct si, co děláme špatně? Přijďte na komorní uzavřenou debatu pro členy CC+ s Martinem Feixem, kde si věci můžeme říct tak, jak jsou.

„Hodně mě to vysálo, protože když obchod prodělával, orientoval jsem se primárně na něj a na to, co s tím. A zbytek jsem z nedostatku času zanedbával. Nešlo to stíhat. V důsledku problémů s cash flow jsme neměli vánoční kolekci a zpozdily se i ty další, rozpadl se tým… Zkrátka jsme se dostali do skutečné krize, kdy jsme bojovali o život celé firmy,“ popisuje Feix v rozhovoru pro CzechCrunch. V debatě s ním probereme to, jak se z toho všeho nezhroutit a jak přetavit i špatnou zkušenost v něco, co nás posune dále. A o čem se budeme bavit?

Jak zjistím, že už přišla ta chvíle, kdy je potřeba do toho říznout?

Jak překonat vlastní ego, říct si, že něco nevyšlo, a přistoupit k tomu racionálně?

Jak to nejlépe komunikovat, abychom nevylekali zákazníky?

Jak se z toho nezhroutit a otočit to k motivaci do budoucna?

Kapacita je omezená na 20 míst.