Jak prodávat i v dobách krize

Dříve šlo všechno hladce, ale teď začalo úspěšně uzavřených dealů ubývat? Je to jen blbou náladou na trhu, přichází krize, nebo dělá něco špatně obchodní tým? Pravděpodobně je to kombinace všech těchto faktorů, ale zatímco s ekonomickým cyklem se toho moc dělat nedá, obchodní strategii a obchodní tým můžete neustále vylepšovat.

Klienti stále více prioritizují a nakupují jen nutné, daleko více se dívají na návratnost investice a ke slovu se dostávají přímo finanční ředitelé. Obchodní oddělení přitom čeká nejtěžší část roku, kdy firmy utrácejí zbylé peníze ze svých rozpočtů a chystají plány na příští rok.

„U obchodů, které jsou placené z letošních rozpočtů, je potřeba se zaměřit na návratnost investice (ROI), komunikaci se všemi stakeholdery a je nutné zapojit i finanční ředitele, aby obchod prošel předpokládanými škrty v rozpočtech klientů. Při vytváření prostoru v rozpočtech na příští rok je pak dobré co nejlépe identifikovat a vyčíslit problém nebo manko (technologické, finanční, obchodní a podobně), které se snaží zákaznická firma vyřešit,“ popisuje cestu, jak ubránit rozběhlé obchody a naplánovat pipeline pro příští rok, Michal Vojta, spoluzakladatel Salesdock. Ten pomáhá firmám vytáhnout potenciál obchodních týmů na maximum.

Pokud řešíte B2B a zajímá vás, jak zkrátit obchodní proces nebo prodávat chytřeji pomocí value-based sellingu, zveme vás na uzavřenou debatu pouze pro členy CC+ s Michalem Vojtou. Formát komorních debat pro maximálně dvacet lidí dává možnost probírat téma více do hloubky a zároveň rovnou reagovat a ptát se na to, co vás opravdu zajímá. A o čem se budeme s Michalem Vojtou bavit?

Jak udržet a zkrátit sales proces

Jak co nejlépe vyčíslit přínos řešení a zvýšit šance na uzavření obchodu

Které dealy prioritizovat a které ze CRM vyhodit?

Pokud zbude čas, tak se dostaneme i k rozboru vašich problémů s konkrétními dealy

Kapacita je omezená na 20 míst.