Nejlepší čas začít zhodnocovat své peníze je teď

Investiční možnosti se v posledních několika letech otevřely menším investorům a už od stokoruny měsíčně je možné budovat investiční portfolio složené z akcií, dluhopisů, komodit a nové generace chytrých investičních nástrojů. Investiční svět se demokratizoval a běžný střadatel může investovat do akciových indexů, automatizovaných portfolií sestavených na míru nebo nakupovat zlomky akcií největších světových firem.
Za investory se považuje 41 procent Čechů. Roste i počet těch, kdo jsou odhodláni s investováním začít.
Proč ale navzdory této revoluci stále více než polovina Čechů aktivně neinvestuje? „Největší překážkou pro většinu lidí zůstává obava, že přijdou o peníze nebo naletí na investiční podvod,“ vysvětluje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR). Její slova potvrzuje i Petr Žabža, který má na starosti investice v Air Bank: „U klientů bez investičních zkušeností narážíme na to, že jsou paralyzovaní z toho, kolik možností před sebou mají. Bojí se zejména neznámého a v investování vidí složitou disciplínu. Tak tomu však už dávno není.“
Je pravda, že každá investice s sebou nese určitou míru rizika a minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích. Riziko ztráty lze ale snížit dodržováním tří základních principů – dostatečně dlouhého investičního horizontu, diverzifikace a pravidelnosti. V tomto návodu se postupně dostaneme ke všem třem.
Investování pomocí aplikace je jednodušší než kdy dřív
Petr Žabža z Air Bank se v novém díle BrandStories věnuje hlavním bariérám, které brání Čechům v investování. Jedním z důvodů je podle něj historický vztah k penězům, kdy je pro nás přirozenější peníze spíše spořit, než je investovat. „Investování je o odkládání peněz na dlouhou dobu, což není úplně intuitivní,“ vysvětluje.
Univerzální recept na investování existuje
Jedním z postupů, na kterém se odborníci shodují, je ověřená investiční strategie dollar cost averaging (DCA), kdy investor pravidelně (např. každý měsíc) investuje část svého disponibilního příjmu. Pravidelnými nákupy v delším časovém období snižuje dopad krátkodobých tržních výkyvů a veze se na dlouhodobém růstu kapitálových trhů. Stačí na začátku zvolit správný směr a vytrvat v něm několik let.
Meziroční vývoj inflace, vyhlašování základní úrokové míry Českou národní bankou, cla uvalená americkým prezidentem na některé země světa nebo průběh války na Ukrajině. Nic z toho není potřeba denně sledovat, pokud cílem investora není krátkodobá spekulace, ale dlouhodobé zhodnocování úspor. Při pohledu na více let dopředu jde totiž jen o krátkodobé výkyvy.
Podmínkou nutnou pro úspěch této strategie je dostatečně dlouhý investiční horizont a reinvestování případných výnosů. Tím kromě průměrování nákupní ceny dochází k efektu „složeného úročení“, který patří k pilířům všech dlouhodobých investičních strategií. Vložená částka se totiž nezhodnocuje každý rok stejně, zhodnocují se také veškeré dosažené výnosy. To platí pro investice s pevným úrokem (spořicí účty, termínované vklady, dluhopisy) stejně jako pro investice do správně diverzifikovaných košů dynamických aktiv (akcie, komodity, nemovitosti).
V hlavní roli této strategie není dokonalé načasování nákupu, ale především celkový čas, kdy investice „pracuje“. Minimální doba, která se běžně označuje jako investiční horizont, by měla být pět až osm let, může ale být i mnohem delší.
Jediný správný moment, kdy s investováním začít, je teď.
Jednoduše řečeno, čím dříve v životě investor začne své úspory pravidelně investovat, tím lépe pro něj. Investovat by tak měl každý od chvíle, kdy mu začne chodit první příjem. „Liší se jen to, kolik si mohu dovolit dávat stranou v aktuální fázi života,“ dodává Žabža, který jako jedinou výjimku připouští u lidí v exekucích, kterých v Česku minulý rok bylo 640 tisíc a kteří nejsou v situaci, aby si zvládli vytvořit alespoň základní finanční rezervu.
Ta je totiž podmínkou nutnou pro to, aby člověk mohl o investování byť jen uvažovat. Peníze, uložené v akciích, dluhopisech nebo ETF nesmí být těmi, které současně potřebujete na živobytí, ba právě naopak – musí jít o peníze, pro které člověk nemá na několik měsíců či let využití a může je tak zhodnocovat sice riskantněji, ale potenciálně mnohem výnosněji.