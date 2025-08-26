Spoření, nebo investice? Největší investiční chyby začátečníků a jak se jim vyvarovat
Neodkládat to, nepodléhat emocím při krátkodobých výkyvech a nehledat zázračné investice. Začínajícím investorům radí Martin Luňáček z Portu.
V posledních několika letech jsme byli svědky vysoké inflace a nečekaných ekonomických šoků, které postupně mění způsob, jakým se díváme na investování. Češi dlouhodobě patří mezi nejspořivější národy Evropy, když ale přijde řeč na zhodnocování uspořených peněz, neseme si pověst ultrakonzervativních investorů. V rámci obsahového speciálu Jak se stát aktivním správcem svých peněz, který CzechCrunch připravuje s investičními odborníky pro začínající investory, ukazujeme bezpečnou a jednoduchou cestu do světa investování.
Je mnoho chyb, kterých se lidé bez zkušeností s investicemi do akcií, dluhopisů, komodit a dalších investičních nástrojů mohou dopustit. A často i nevědomky dopouští. Martin Luňáček z investiční platformy Portu, nabízející automatizovaná investiční portfolia, radí, jak největším přešlapům předcházet.
Za největší chybu lze považovat to, že mnoho lidí začátek investování často odkládá, protože čekají na ten „správný okamžik“. Třeba až budou mít více peněz. Problém je, že ideální moment nemusí nikdy nastat. Mezitím přicházejí o nejcennější výhodu – čas a sílu složeného úročení, kdy se zhodnocuje nejen vložená investice, ale i její průběžné výnosy. Právě doba, po kterou investuji, je totiž klíčovým faktorem pro správné fungování složeného úročení. Odkládání rozhodnutí se tak stává velmi drahou chybou.
Čím dříve člověk začne investovat, tím méně peněz potřebuje pravidelně odkládat, aby dosáhl svého finančního cíle. Odsouvání začátku investování znamená, že v budoucnu budete muset odkládat mnohem vyšší částku a celkový vklad bude také muset být vyšší. Začít co nejdříve, i s malou částkou, je proto ta nejlepší strategie.
Spoření nerovná se investování
Na začátek bych zdůraznil, že existuje rozdíl mezi investováním a spořením, který mnoho lidí stále nerozlišuje, ačkoli se povědomí o těchto pojmech v poslední době zvyšuje. Mnoho začínajících investorů nerozumí tomu, že spoření má sloužit pouze jako finanční rezerva pro krátkodobý výpadek příjmu, zatímco další peníze by se měly zhodnocovat v investicích.
Investování už dávno není výsadou pouze bohatých. Měsíčně lze dnes slušně investovat i s pětistovkou. Je klíčové investovat pravidelně, takže kromě využití už zmíněného efektu složeného úročení si navíc vytváříte cenné návyky. Díky pravidelnosti se potom člověk vyhne i snahám o časování trhu, ačkoli v dlouhodobém horizontu se o něj pokusí naprostá většina investorů.
Sledovat má smysl dlouhodobé výnosy a to, jestli neplatím nepřiměřeně vysoké poplatky.
Každá investice s sebou nese určitou míru rizika a nepřináší stabilní, předvídatelný výnos jako například spořicí účet. U začínajících investorů se často setkáváme s tím, že při prvním krátkodobém poklesu trhu zbytečně panikaří, ačkoli k tomu vůbec není důvod. Vlastně ani není potřeba v průběhu investičního horizontu denně sledovat vývoj hodnoty portfolia, protože to vede k impulzivním rozhodnutím – ke ztrátovému prodávání v panice během propadů nebo zběsilému přikupování, když jsou trhy na nových maximech.
Příkladem emotivních výprodejů mohou být i letošní události. Po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu a rozpoutání celní války ovládla trhy nervozita a řada investorů prodávala. I my v Portu jsme si všimli zvýšeného množství dotazů na to, jestli není na místě upravit investiční strategii. Situace se ale poměrně rychle uklidnila, za květen si index S&P 500 připsal 6 % a má za sebou nejlepší květen od roku 1990. Nejvíce tak vydělali ti investoři, kteří místo panikaření naopak využili propady k levným nákupům.
Přirozené kolísání trhu je běžnou součástí investování a snažíme se veřejnost v tomto směru dlouhodobě vzdělávat. Jediná cesta k odpovědnému přístupu v investování totiž začíná právě u edukace. Proto pravidelně publikujeme populárně naučné články o investování, v podcastech rozebíráme různé investiční přístupy nebo v rámci newsletteru shrnujeme aktuální dění a nastiňujeme způsoby, jak na něj reagovat.
Pokud to někoho táhne spíše k časování trhu, kterým může být například snaha levně nakoupit a obratem draze prodat, jde o spekulaci. Tu a tam tuto touhu naplnit nemusí být na škodu. Důležité však je, aby lidé nespekulovali s velkou částí svých úspor a byli dopředu připraveni na to, že jejich sázka nemusí vyjít. Při dlouhodobém investování pak stačí sledovat dlouhodobé výnosy a to, jestli za investování neplatím nepřiměřeně vysoké poplatky.
Extra obezřetnost je na místě, když narazíte na sliby rychlých výnosů, které se tváří jako naprosto bezrizikové. „Zázračné“ investiční produkty, podvodné platformy nebo složitě strukturované produkty často lákají na vidinu rychlého zbohatnutí, ale rizika jsou obrovská. Důležité pak také je neinvestovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Jak investovat správně
Běžnému retailovému investorovi bych doporučil, aby si nechal sestavit diverzifikované portfolio, které bude mírou rizika odpovídat jeho profilu a cílům. Hotovost by měla sloužit jako rezerva pro nečekané výdaje – ideálně ve výši tří až šesti měsíčních výdajů. Více nedává smysl, protože hotovost na běžných a spořicích účtech dlouhodobě ztrácí hodnotu kvůli inflaci. Všechno nad tento rámec by mělo být v investicích.
Doporučené složení portfolia pak závisí na investičním horizontu, cílech a toleranci k riziku. Obecně ale platí, že čím delší horizont, tím větší podíl akcií a menší podíl dluhopisů. Komodity mohou sloužit jako doplněk který v určitých dobách zmírňuje výkyvy hodnoty portfolia. Například mladý investor s cílem investování na důchod může mít klidně v portfoliu pouze akcie, starší investor před důchodem by naopak měl mít v portfoliu více dluhopisů.
V Portu každý klient vyplňuje propracovaný investiční dotazník, který zhodnotí cíle, zkušenosti, časový horizont a vztah k riziku. Na základě odpovědí pak navrhneme vhodné rozložení portfolia a vysvětlujeme investorovi, proč je doporučené složení právě takové. Kromě sestavení portfolia na míru se pak staráme o jeho správu od nákupu přes průběžný monitoring až po daňově optimalizovanou rebalanci.
Aktuálně Portu využívá necelý čtvrt milion investorů a pětinu registrovaných tvoří lidé s minimem investičních zkušeností. Snažíme se investování dělat maximálně jednoduché, dostupné všem a uživatelsky přívětivé. I proto dlouhodobě spolupracujeme s Air Bank a umožňujeme jejich klientům pohodlně investovat do našich portfolií z bankovní mobilní aplikace.