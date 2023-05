Témata

Bývalý matador Alzy

Od ajťáka až po „šéfa” Alzy. To je Tomáš Havryluk, jeden z nejvlivnějších lidí působících v české e-commerce. V největším tuzemském e-shopu pracoval od roku 2007, posledních devět let jako místopředseda představenstva přímo pod zakladatelem firmy Alešem Zavoralem. Z firmy nakonec odešel v druhé polovině minulého roku.

Záchranář amerického Slevomatu

Dušan Šenkypl prodal společně s Janem Bártou ePojištění.cz za více než tři miliardy korun, pak vybudovali investiční skupinu Pale Fire Capital. Společně investovali miliardy korun do amerického Grouponu, ekvivalentu českého Slevomatu, stali se v něm největšími akcionáři a snaží se – také po vzoru Slevomatu – o jeho záchranu. Šenkypl od března tento proces řídí přímo z pozice ředitele.

U kormidla Alzy

Do Alzy se dostal Petr Bena přes inzerát, získal pozici, o kterou se neucházel a nyní působí jako místopředseda představenstva přímo pod zakladatelem Alešem Zavoralem. Před nástupem do největšího českého e-shopu strávil 23 let v americkém koncernu Procter & Gamble, v němž sedm let působil jako obchodní ředitel pro devět zemí střední Evropy.

Z Facebooku ke stamiliónům

Erika Eliášová podniká od roku 2013, kdy začala prodávat oblečení přes Facebook. Nyní má úspěšný e-shop ErikaFashion s ročním obratem přes 100 milionů korun a kolem 105 tisíc objednávek za rok. Na jejím TikToku, který sleduje přes 130 tisíc lidí, sdílí rady ohledně podnikání, osobního rozvoje a marketingu