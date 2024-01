Hvězdný architekt Bjarke Ingels, který staví Vltavskou filharmonii: Bude lákat všechny jako Pražský hrad

Je to pár týdnů, co přišel s myšlenkou, že by vláda měla mít vicepremiéra pro ekonomiku. Nyní hlavní ekonom společnosti Deloitte a prezidentův poradce David Marek nadhazuje další plán – aby debatu o budoucnosti Česka moderoval Hrad. „Premiér sice řekne, že stojíme na křižovatce, ale už neřekne, co dál. To, co načrtl, podle mě totiž nejsou komplexní vize,“ říká Marek v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. „Většině politiků chybí odvaha. Naposledy ji měl Miroslav Kalousek, možná až moc,“ dodává. Pusťte si celý rozhovor!