Potenciál prostoru pod Letnou je obrovský. Archicraft na nábřeží navrhli i plovárnu

Když vymýšleli, jak navrhnout na Vltavskou tu nejlepší filharmonii, která by vyhrála architektonickou soutěž, pouštěli si u toho v Dánsku Smetanovu Vltavu. Když pak přijeli do Prahy podívat se na plac, na který mají budovu umístit, někteří kolegové se prý divili, proč se vybralo to nejhorší místo. „To nás překvapilo, protože pro nás to bylo místo, které nabízí příležitost to změnit. A podle mě je to skutečně to nejlepší místo,“ říká Jan Magasanik.