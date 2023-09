Září na přehlídkách i mezi startupy. Příběh o tom, jak se z české topmodelky stala investorka

Petr Borkovec už šestnáct let řídí finančně-poradenskou skupinu Partners. Založil ji s Radimem Lukešem a dnes je největším hráčem v Česku. Díky tomu dobře vidí do finanční duše Čechů. V nové epizodě CzechCrunch Podcastu řešíme, jestli už se Češi naučili více investovat a jak se připravují na stáří, co si myslí o současné vládní politice a často omílané důchodové reformě, co ho trápí ve zdravotnictví nebo ve školství a také jak se rozhodl předat bohatství a firmy svým dětem.