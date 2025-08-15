StartupAcademy
Build. Grow. Scale. Startupy z Academy získaly již více než 30 milionů korun v investicích. Teď je řada na tobě.
Startup Academy je intenzivní čtyřměsíční program, ve kterém propojujeme ambiciózní zakladatele startupů s předními mentory, experty i investory. Pomáháme vám růst – ať právě získáváte první zákazníky, nebo už máte funkční produkt a chcete škálovat, expandovat či se připravit na investici.
24 990 Kč
Cena je uvedena bez DPH.
Co svou účastní v programu získáš?
- 6 hodin individ. mentoringu s expertem z tvého oboru
- 9 workshopů zaměřených na růst, prodej, produkt, marketing a investice
- Speed mentoring večer s 10+ mentory a odborníky
- Pitch Night před investory a porotou
- Přístup do silné komunity founderů, investorů a mentorů
- Mediální vizibilitu na CzechCrunchi
- Balíček cen od partnerů v hodnotě 155 000 Kč pro vítěze
Hodnota programu přesahuje 100 000 Kč
Jak probíhá mentoringový program?
01
ONBOARDING PROJEKTŮ
Červenec - Září 2025
Každou přihlášku pečlivě posuzujeme a ve spolupráci s Budeto Studio vybíráme projekty s největším potenciálem. Zakladatele pak pozveme na krátký call, kde se lépe poznáme a probereme jejich cíle. Pokud to bude správný match, přiřadíme startupu ideálního mentora, jehož jméno se dozví ještě před zahájením programu.
02
SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ
Říjen 2025
Program odstartujeme osobním setkáním. Budete mít příležitost představit svůj projekt, poznat ostatní účastníky a seznámit se se svým mentorem. Je to ideální příležitost navázat první kontakty a získat motivaci na start.
03
INDIVIDUÁLNÍ MENTORING
6 sezení 1:1 s mentorem
Po dobu tří měsíců vás čeká šest hodin intenzivního mentoringu – alespoň dvě hodiny každý měsíc. Váš mentor vám pomůže identifikovat klíčové problémy, nasměruje vás a bude vaším průvodcem na cestě k úspěchu.
04
WORKSHOPY S EXPERTY
9 workshopů
Každý měsíc se můžete těšit na interaktivní workshopy vedené špičkovými odborníky.
Jaká témata vás čekají?
In the Hot Seat - Go-to-Market – Pricing & Marketing – B2B Smlouvy pro Startupy – Sales – Investice – AI – Expanze – Pitch
05
SPEED MENTORING
Listopad 2025
V polovině programu vás čeká offline networkingová akce. Formou speed mentoringu budete mít šanci během krátkých 10minutových bloků získat pohled od různých mentorů na konkrétní výzvy, které právě řešíte.
06
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Leden 2026
Program uzavřeme Pitch Night, kde budete moci před odbornou porotou představit svůj finální projekt. Sejde se zde opět celá naše komunita mentorů, lektorů a pozvaných investorů – ideální příležitost, jak zazářit, ukázat, kam jste se svým projektem během programu posunuli, a nebo i získat investici! Na závěr večera porota vybere jednoho vítěze Startup Academy, který získá ceny v hodnotě 155 000 Kč.
Poznej naše mentory
Pečlivě vybíráme vhodné mentory z různých oborů, abychom dokázali pokrýt každou fázi a problematiku vašeho projektu. S velkou většinou mentorů máme dlouhodobou spolupráci a ručíme za jejich kvality.
Chcete se stát mentorem?
Napište nám na aneta.stepankova@cc.cz
Úspěšné projekty Startup Academy
Boxmaster mění logistiku lokálních potravin a pomáhá farmářům dostat jejich produkty k zákazníkům po celém Česku. Díky Startup Academy získali zakladatelé Boxmaster první investiční příslib 250 tisíc dolarů, což jim umožnilo rozjet další fázi růstu.
Elredo přináší nový způsob konzumace knižního obsahu prostřednictvím digitální platformy. Jeho zakladatelé získali první investici právě díky Startup Academy a propojení s mentorem Petrem Sochorem, který věří v budoucnost digitálního čtení.
Nagano propojuje fanoušky a sportovní kluby skrze interaktivní zážitky, od kvízů po světelné show. Projekt prošel Startup Academy, kde získal mentoring a během závěrečného večera dokonce zvítězil v hlasování odborné poroty.
FAQ
Čím se liší letošní Startup Academy od předchozích ročníků?
V letošním běhu se ještě více zaměřujeme na růst byznysu, expanzi a pomoc se získáním investice. Na základě zkušeností z předchozích běhů jsme program vyladili tak, aby účastníkům poskytl praktické nástroje a silné propojení s mentory i investory.
Novinkou je také spolupráce s Budeto Studio, které se specializuje na podporu early-stage startupů. Společně zajistíme výběr těch nejperspektivnějších mentees, efektivní mentoring a odborné vedení po celou dobu akademie.
Mohu si vybrat vlastního mentora?
Spolu s Budeto Studio párujeme mentory a mentees individuálně na základě video odpovědí a uvítacího callu.
Co když mi mentor nebude vyhovovat?
Pokud by vám po prvním setkání mentor nevyhovoval, dejte nám vědět. Společně najdeme řešení.
Je program online nebo offline?
Startup Academy je postavená na osobním kontaktu, protože věříme, že setkání s mentory, networking a živé diskuse přinášejí největší hodnotu. Čeká vás zahajovací brunch, intenzivní workshopy, speed mentoring i závěrečný galavečer, kde se propojíš s dalšími startupisty, investory a experty.
Budu mít po celou dobu jednoho mentora?
Ano, s jedním mentorem bude spolupráce intenzivnější a zaměřená na vaše konkrétní potřeby.
Musím mít rozpracovaný projekt?
Hlavní myšlenkou programu je podpora již rozpracovaného nápadu a mentor vám má být nápomocný v krocích, kdy si nevíš rady nebo potřebuješ určitou podporu a odbornější vhled.