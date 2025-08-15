StartupAcademy

Startup Academy je intenzivní čtyřměsíční program, ve kterém propojujeme ambiciózní zakladatele startupů s předními mentory, experty i investory. Pomáháme vám růst – ať právě získáváte první zákazníky, nebo už máte funkční produkt a chcete škálovat, expandovat či se připravit na investici.

Zaregistruj se už nyní na podzimní běh Startup Academy.

24 990 Kč

Cena je uvedena bez DPH.

Co svou účastní v programu získáš?

  • 6 hodin individ. mentoringu s expertem z tvého oboru
  • 9 workshopů zaměřených na růst, prodej, produkt, marketing a investice
  • Speed mentoring večer s 10+ mentory a odborníky
  • Pitch Night před investory a porotou
  • Přístup do silné komunity founderů, investorů a mentorů
  • Mediální vizibilitu na CzechCrunchi
  • Balíček cen od partnerů v hodnotě 155 000 Kč pro vítěze

Hodnota programu přesahuje 100 000 Kč

Jak probíhá mentoringový program?

01

ONBOARDING PROJEKTŮ

Červenec - Září 2025

Každou přihlášku pečlivě posuzujeme a ve spolupráci s Budeto Studio vybíráme projekty s největším potenciálem. Zakladatele pak pozveme na krátký call, kde se lépe poznáme a probereme jejich cíle. Pokud to bude správný match, přiřadíme startupu ideálního mentora, jehož jméno se dozví ještě před zahájením programu.

02

SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ

Říjen 2025

Program odstartujeme osobním setkáním. Budete mít příležitost představit svůj projekt, poznat ostatní účastníky a seznámit se se svým mentorem. Je to ideální příležitost navázat první kontakty a získat motivaci na start.

03

INDIVIDUÁLNÍ MENTORING

6 sezení 1:1 s mentorem

Po dobu tří měsíců vás čeká šest hodin intenzivního mentoringu – alespoň dvě hodiny každý měsíc. Váš mentor vám pomůže identifikovat klíčové problémy, nasměruje vás a bude vaším průvodcem na cestě k úspěchu.

04

WORKSHOPY S EXPERTY

9 workshopů

Každý měsíc se můžete těšit na interaktivní workshopy vedené špičkovými odborníky.

Jaká témata vás čekají?

In the Hot Seat - Go-to-Market – Pricing & Marketing – B2B Smlouvy pro Startupy – Sales – Investice – AI – Expanze – Pitch

05

SPEED MENTORING

Listopad 2025

V polovině programu vás čeká offline networkingová akce. Formou speed mentoringu budete mít šanci během krátkých 10minutových bloků získat pohled od různých mentorů na konkrétní výzvy, které právě řešíte.

06

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

Leden 2026

Program uzavřeme Pitch Night, kde budete moci před odbornou porotou představit svůj finální projekt. Sejde se zde opět celá naše komunita mentorů, lektorů a pozvaných investorů – ideální příležitost, jak zazářit, ukázat, kam jste se svým projektem během programu posunuli, a nebo i získat investici! Na závěr večera porota vybere jednoho vítěze Startup Academy, který získá ceny v hodnotě 155 000 Kč.

Poznej naše mentory

Pečlivě vybíráme vhodné mentory z různých oborů, abychom dokázali pokrýt každou fázi a problematiku vašeho projektu. S velkou většinou mentorů máme dlouhodobou spolupráci a ručíme za jejich kvality.

petr-kovacik-1-3

Jana Sedláková

Startguide VC

Screenshot

Tomáš Rašner

Presto Tech Horizons

petr-sochora

Petr Sochora

Angel investor

petr-kovacik

Petr Kováčik

Budeto Studio

michal-slavev

Michal Slavev

mentor.michal.

michaela-puskar-garajova

Michaela Puškár Garajová

Sedlakova Legal

rectangle-32

Martin Bernátek

OlaOla

martin-kesner

Martin Kešner

J&T Ventures

petr-kovacik-1-9

Lucie Brešová

Presto Tech Horizons

tomas-schwarz

Tomáš Schwarz

Upster

martin-bloksa

Martin Blokša

Donio

andrej-petrus

Andrej Petrus

ZAKA VC

img_1928_resized

Peter Topor

Aukro

dan0082-1-2

Daniel Hastik

Tensor Ventures

pavel-teichman2

Pavel Teichman

Agile Navigators

vicherek

Jiří Vicherek

Fenek

eva-kuttichova

Eva Kuttichová

Macromo

petr-kovacik-1-6

Matěj Kapošváry

Shopsys

snimek-obrazovky-2025-02-24-v-11-17-52-dop-1

David Pavel

.pepper..field

Artem Markevich

Artem Markevich

Vocalls

milan-kovacic

Milan Kovacic

Cosmic Latte

alex-ilyash_ceo_4-1

Alex Ilyash

Choice, Davinci Travel System

tomas-kratky-boxed-2

Tomáš Krátký

Manta

rectangle-25

Matěj Dusbaba

Packeta

tomas-gajdosik2

Tomáš Gajdošík

Hustá

brandfotografka-4-2-1

Andrea Bohačíková

M.arter

karolina-presova

Karolína Presová

karolinapresova.cz

petr-kovacik-1-7

Martin Balaš

Salesdock

katerina-douskova

Kateřina Dousková

STRV

evapeterkova_profile

Eva Peterková

CANS

pavel-cech

Pavel Čech

Sedlakova Legal

ondrej_vesely

Ondřej Veselý

Kindwise

michal-smetana

Michal Smetana

Mailstep

petr-kovacik-1-5

Lukáš Mehnert

lukasmehnert.com

Chcete se stát mentorem?

Napište nám na aneta.stepankova@cc.cz

Partneři
Akademie

budeto-logosedlakova-legal-logoworklounge-logo

Úspěšné projekty Startup Academy

boxmaster-uzsi-1640×872-c

Boxmaster mění logistiku lokálních potravin a pomáhá farmářům dostat jejich produkty k zákazníkům po celém Česku. Díky Startup Academy získali zakladatelé Boxmaster první investiční příslib 250 tisíc dolarů, což jim umožnilo rozjet další fázi růstu.

elredo-foudners-1640×872-c

Elredo přináší nový způsob konzumace knižního obsahu prostřednictvím digitální platformy. Jeho zakladatelé získali první investici právě díky Startup Academy a propojení s mentorem Petrem Sochorem, který věří v budoucnost digitálního čtení.

dsc_6071-1630×1086

Nagano propojuje fanoušky a sportovní kluby skrze interaktivní zážitky, od kvízů po světelné show. Projekt prošel Startup Academy, kde získal mentoring a během závěrečného večera dokonce zvítězil v hlasování odborné poroty.

flowlance-czech-founders-foto-min-1640×872-c

Flowlance pomáhá digitálním tvůrcům a podnikatelům efektivně prodávat své služby a produkty. Zakladatelé se zúčastnili programu Startup Academy, kde získali cenné know-how a podporu pro svůj další růst.

FAQ

Čím se liší letošní Startup Academy od předchozích ročníků?

V letošním běhu se ještě více zaměřujeme na růst byznysu, expanzi a pomoc se získáním investice. Na základě zkušeností z předchozích běhů jsme program vyladili tak, aby účastníkům poskytl praktické nástroje a silné propojení s mentory i investory.

Novinkou je také spolupráce s Budeto Studio, které se specializuje na podporu early-stage startupů. Společně zajistíme výběr těch nejperspektivnějších mentees, efektivní mentoring a odborné vedení po celou dobu akademie.

Mohu si vybrat vlastního mentora?

Spolu s Budeto Studio párujeme mentory a mentees individuálně na základě video odpovědí a uvítacího callu.

Co když mi mentor nebude vyhovovat?

Pokud by vám po prvním setkání mentor nevyhovoval, dejte nám vědět. Společně najdeme řešení.

Je program online nebo offline?

Startup Academy je postavená na osobním kontaktu, protože věříme, že setkání s mentory, networking a živé diskuse přinášejí největší hodnotu. Čeká vás zahajovací brunch, intenzivní workshopy, speed mentoring i závěrečný galavečer, kde se propojíš s dalšími startupisty, investory a experty.

Budu mít po celou dobu jednoho mentora?

Ano, s jedním mentorem bude spolupráce intenzivnější a zaměřená na vaše konkrétní potřeby.

Musím mít rozpracovaný projekt?

Hlavní myšlenkou programu je podpora již rozpracovaného nápadu a mentor vám má být nápomocný v krocích, kdy si nevíš rady nebo potřebuješ určitou podporu a odbornější vhled.

