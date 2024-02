Buď už o tom nemluv, nebo to postav! Speciální boxy pomáhají malým farmářům dostat zboží do celého Česka

Uložit 0

I díky pandemii koronaviru nosil Václav Říha delší dobu v hlavě nápad, že by mohl rozjet výrobu výdejních boxů pro online nákupy potravin. Když o tom asi podesáté vyprávěl kamarádovi, dostal jednoduchou radu: „Buď už o tom nemluv, nebo to postav!“ Tím dnes čtyřiatřicetiletý podnikatel dostal impuls k tomu, aby se konečně rozhýbal. Vznikl tak startup Boxmaster, jenž nedávno dokončil prototyp automatizovaných sběrných a výdejních boxů, které již spolupracují s online farmářským tržištěm Scuk.cz. A tím své plány na změnu logistiky nejen potravin teprve rozbíhá.

Ještě před založením Boxmasteru pracoval Václav Říha jako vedoucí logistiky v rodinné stavební firmě, kterou vlastnil jeho otec. K oblasti tak měl blízko, ačkoliv je logistika ve stavebnictví specifická. „Je to tak trochu řízený chaos,“ směje se s tím, že taková práce vyžaduje rychlou reakci na aktuální potřeby staveb. Poté ale od kamaráda dostal impulz k tomu, aby rozjel vlastní byznys, a Říha začal přemýšlet, jak svůj nápad dokáže realizovat.

To jej přivedlo za Janem Veselým, jednatelem společnosti Wakemaster, která se zaměřuje na zakázkovou konstrukční činnost a automatizaci. „Hned první schůzka byla hodně tvůrčí a od nápadu na klasické výdejní boxy jsme se posunuli k plně autonomnímu kontejneru, který obsluhuje systém manipulátorů s jedním výdejním okénkem,“ říká pro CzechCrunch Říha. Takové řešení umožnilo významně navýšit kapacity, zavést zónové chlazení i snížit provozní náklady.

Václav Říha s Wakemasterem spojil síly a v květnu roku 2022 vnikl Boxmaster jako jejich společný projekt. Říha, který v něm vlastní 51 procent, přišel s myšlenkou velkokapacitních automatů jako takovou a zajišťuje financování a obchod. Wakemaster zase přináší technické know-how a výrobní základnu.

Foto: Boxmaster Automatizovaný sběrný a výdejní box od Boxmasteru

„Oslovit kluky byl skvělý tah. Sedli jsme si a mě pořád nepřestává udivovat, co tak relativně malý tým dokázal postavit. A nebyl jsem sám. Na prohlídce prototypu jeden klient prohlásil, že si myslel, že takové stroje vyvíjejí jen velké americké korporace. Tehdy jsem si naplno uvědomil, že jsme postavili něco výjimečného,“ pochvaluje si Říha.

Hned v začátcích Boxmaster navázal spolupráci s farmářským online tržištěm Scuk.cz, do kterého investovaly například skupiny Miton a Pale Fire Capital, ale také zakladatel Vivantisu a nyní investor Martin Rozhoň. Jak Říha vypráví, na první schůzku přišli projednat možnost autonomní výdejny nákupů, ukázalo se však, že Scuk více pálí logistika na začátku, nikoliv na konci dopravního řetězce.

„Nemají totiž klasické skladové zásoby, zejména čerstvé zboží do jejich skladu na okraji Prahy putuje každý týden až dle objednávek od zákazníků,“ vysvětluje. Prototyp v Boxmasteru tedy začali stavět jako autonomní depo na sběr zboží od farmářů a při vývoji kladli důraz na to, aby systém rovnou umožňoval také výdej zásilek kurýrům a zákazníkům. První depo je v provozu od loňského roku.

Automatizovaný box vypadá jako lodní kontejner, uvnitř ale ukrývá spleť technologií. V případě potřeby zboží převezme u okénka a uloží jej na správné místo, nebo naopak vydá zákazníkovi. Na velmi omezeném prostoru tak musí fungovat stroje schopné přemisťovat i třicetikilové přepravky.

Vývoj prototypu vyšel na vyšší jednotky milionů korun, zakladatelé je do projektu vložili z vlastních soukromých zdrojů. Dál startup plánuje postavit základní síť o šesti kontejnerech, na niž ale hledá investici ve výši zhruba jednoho milionu dolarů, tedy asi 23 milionů korun. V tomto momentu se Říha rozhodl s projektem přihlásit do Startup Academy od CzechCrunche, která do 23. února sbírá přihlášky startupů do dalšího běhu.

„Obecně má zájem o spolupráci s námi více společností, se kterými jednáme. Jestli máme uspět, potřebujeme vlastní síť. A to se neobejde bez větší investice nebo strategického partnera. Díky Startup Academy máme příslib 250 tisíc dolarů (bezmála šest milionů korun) od prvního fondu, takže jsme se rozhodli do toho jít a sehnat zbytek,“ přibližuje Říha.

Boxmaster depo provozuje se Scukem v režimu platby za využití slotu. „Spolupráce je pro nás velmi přínosná. Jsme vděční, že jsme našli partnera, se kterým můžeme našim farmářům snižovat náklady na logistiku a šetřit čas. Postupně plánujeme tuto službu nabízet i dalším farmářům. Těšíme se, kam Václav celý projekt posune,“ říká Andrea Moravcová z marketingu Scuku.

Spolupráci si pochvalují i samotní farmáři. „Tím, že nemusíme jezdit až na sklad Scuku, reálně šetříme přes sedmdesát procent původních nákladů na dopravu pro tohoto odběratele. Zároveň je odbavení rychlé, pohodlné a časově flexibilní,“ popisuje Roman Liška z Farmy Liška ve Smyslově u Tábora. „Jsme nadmíru spokojeni, a to jak s dostupností od farmy (oproti závozům do skladu Scuku), tak s jednoduchostí obsluhy zařízení. Znamená to značnou úsporu s každotýdenní logistikou,“ doplňuje Pavel Trachta ze společnosti Vajíčka od Maxíka.

Foto: Boxmaster Automatizovaný sběrný a výdejní box od Boxmasteru

Sám Říha vidí v logistice potravin velkou příležitost a uvádí zjednodušený příklad, jak může Boxmaster fungovat – samotná depa se budou zavážet velkými zásobovacími vozy z centrály a z každého depa zásilky rozveze několik kurýrů, kteří budou doručovat pouze lokálně.

„To významně zkrátí jejich nájezdové vzdálenosti a zároveň to umožní lepší trasování a časování zásilek. Případně si zde může nákup vyzvednout koncový zákazník. V konečném důsledku to znamená i menší ekologickou stopu nákupu, zároveň to umožní obsluhovat odlehlejší oblasti, kam se dnes doručovat nevyplatí,“ vysvětluje Říha.

Kromě výstavby základní sítě autonomních dep a rozšiřování sítě pro Scuk pak Boxmaster plánuje uvést do provozu i první plně autonomní prodejny například pro prodej masa nebo krmiva pro domácí mazlíčky. „Zákazník přijde s platební kartou k automatu a odnese si zboží bez nutnosti online objednávky předem. Případně bychom rádi využili zakladače, které jsme pro automat vyvinuli na automatizaci menších skladů. Ale o tom zas někdy příště,“ nastiňuje Říha plány do budoucna.