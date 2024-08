Sám sport nestačí, lidé chtějí zábavu. Česká aplikace zapojuje fanoušky skrz kvízy i světelné show

Uložit 0

Můžete jít do kina, do divadla, s kamarády na večeři, zůstat doma a koukat se na Netflix… nebo například zajít na stadion podpořit svůj oblíbený klub. Sportovní utkání pro řadu lidí neznamenají soustředěné sledování zápasů, ale stále častěji jsou prostě jen jednou z voleb, když se rozhodují, jak chtějí trávit svůj čas. A reagovat na to musí i samotný sport. „Diváci chtějí zábavu a utkání si užít nad rámec ‚obyčejného‘ zápasu,“ vysvětluje Antonín Valášek, jenž na to odpovídá svým startupem Nagano, a tedy i nejrůznějšími hrami či kvízy v mobilech.

Šestadvacetiletý Valášek rozběhl projekt se svým kamarádem Davidem Šimkem a v Naganu využívají trendu, který je zatím více viditelný na západě. „Oblast zábavy na sportovních utkáních je v Česku aktuálně mimo záběr klubů, pro které jsou investice do ní drahé a nemají na to ani dedikované lidi. Existují pozitivní výjimky jako HC Sparta, Hokejová bitva univerzit nebo třeba Oktagon, ve Spojených státech ale jde již několik let o jasnou součást sportovního zážitku,“ přibližuje.

I kluby v nejvyšších národních ligách si často musí finance střežit – největší část směřuje od svazů, pak svoji pozornost směřují spíše na partnery a sponzory, kteří tvoří druhý největší podíl. „Na západě je běžnější, že kluby přímým či nepřímým způsobem mnohem víc financují samotní fanoušci. Je škoda, že v Česku tomu tak není,“ doplňuje Valášek.

Původním cílem zakladatelů startupu bylo ve spolupráci se sportovními kluby vytvářet a prodávat obchodovatelné tokeny, tento nápad ale rychle opustili. Valášek se Šimkem začali objíždět hokejové kluby a zjišťovali, jak vlastně fungují, kdo jsou jejich fanoušci a jak se ti chovají. Sbírali i data o tom, zda například na stadionech na kostce nad ledovou plochou zobrazují reklamy a jestli takovou kostku vůbec mají.

Sportovní kluby znají jen třetinu fanoušků, kteří chodí na stadiony, a ještě menší podíl u těch, kteří se dívají z domu.

Na základě zpětné vazby od klubů vzniklo Nagano, které klubům umožňuje na denní bázi komunikovat s fanoušky, ať už na stadionech, nebo i mimo ně. „Lidé se díky tomu mnohem více cítí být součástí klubu. Chtějí mít pocit, že mohou rozhodovat o tom, co se děje. Nepřímo tak naplňujeme rčení ‚Co Čech, to trenér‘,“ směje se Valášek.

Jak konkrétně? Na jedné straně si klub vytvoří profil a v jednotném dashboardu vidí přehled základních dat a ukazatelů o svých fanoušcích. Ti se pak na straně druhé například během zápasů, ale i mimo ně zapojují do klasických her nebo her s rozšířenou realitou, kvízů o ceny či body a anket, ve kterých mohou odpovídat na otázky klubu i sponzorů. Unikátní je funkce světelné show, kdy Nagano dokáže propojit mobily na stadionu, jež pak blikají do rytmu písničky, nebo u kvízu, když člověk odpoví správně.

„Sportovní kluby dnes znají jen třetinu fanoušků, kteří se chodí dívat na zápasy na stadiony, a ještě menší podíl u těch, kteří se dívají z domu. My jim pomáháme sbírat zásadní data, která pak mohou lépe využít v marketingu i na lepší cílení reklam ve spolupráci se sponzory,“ vysvětluje Valášek.

A přidává další příklad využití: když se fanoušek dívá na zápas doma, během přestávky odchází od televize pro snack nebo na toaletu a nevnímá reklamu. V aplikaci v telefonu, který si ale často bere s sebou, zatím může vyplňovat kvíz o body a merch, takže potenciální sdělení od sponzora se k němu dostane. A na rozdíl od televizní reklamy jde dopad takových kampaní měřit jednoduše.

Foto: Nagano Zakladatelé startupu Nagano Antonín Valášek a David Šimek

Nagano již v praxi otestovala například Hokejová bitva univerzit, v níž proti sobě zápasí hokejové týmy čtyř největších pražských vysokých škol. „Ověřili jsme si, že aplikace funguje dobře a ustojí i moment, když si ji stáhne a otevře několik tisíc uživatelů naráz,“ pochvaluje si Valášek. Z extraligových klubů pak jde o liberecké Bílé Tygry, s nimiž startup spolupracoval na více než pětadvaceti zápasech a v aplikaci registruje tisíce fanoušků.

„Jednoznačným trendem partnerství mezi kluby či organizacemi a jejich sponzory je propojení obchodního sdělení se zábavou. A přesně takovou možnost gamifikace nám aplikace Nagano nabídla,“ komentuje spolupráci Dominik Jakubec, obchodní a marketingový ředitel klubu Bílí Tygři Liberec.

„Na rozdíl od běžného reklamního spotu se nám podařilo vytvořit soutěž, do které se na každém utkání zapojily stovky fanoušků a která zároveň mohla obsáhnout obchodní sdělení. Kromě fanoušků jsme měli pozitivní zpětnou vazbu i od samotných partnerů, kteří si tuto formu prezentace pochvalovali. Takto jsme realizovali propojení například s festivalem Benátská a galavečerem KSW, kterým se podobná aktivace velmi líbila,“ doplňuje Jakubec.

V týmu Nagana je aktuálně kromě dvou zakladatelů také vývojář William Rayo, startup ale spolupracuje s několika dalšími externisty. Na palubu před časem přibral také první investory – partnera advokátní kanceláře Arrows Jáchyma Petříka, majitele poradenské společnosti Gatum Daniela Vlčka a s pomocí ve formě času vývojářů výměnou za ekvitu se přidala agentura BlockCzech.

Prostředky v Naganu využili zejména na vývoj platformy. „Jako sami zakladatelé jsme si vůbec nic nevyplatili. Dali jsme vše do vývoje, aby nám při prvním spuštění nespadla kostka stadionu na hlavu,“ říká s nadsázkou Valášek, jenž si to může dovolit díky svým dalším podnikatelským aktivitám. Vlastní agenturu pro vývoj online produktů na míru, donedávna provozoval e-shop s termolahvemi, kdy všechny kusy ze skladu nakonec věnovali Ukrajině, a aktuálně se také podílí na rozběhu dalšího e-commerce projektu, distribuce německé kosmetické značky v Česku.

Nagano zároveň na přelomu loňského a letošního roku prošlo několikaměsíčním programem Startup Academy od CzechCrunche. Během závěrečného večera, kdy se jednotlivé projekty prezentují, navíc zvítězilo v hlasování odborné poroty. Mentorem startupu byl po celou dobu andělský investor Petr Sochora, jenž kdysi zastával i pozici ředitele logistické společnosti Packeta pro trhy východní Evropy.

„Oceňuji nadšení a zápal kluků, kteří již navázali spolupráci s několika špičkovými kluby. Velkou výzvou je nastavení správného monetizačního modelu, protože lokální sportovní kluby pracují s omezenými rozpočty. Je klíčové, aby se klukům podařilo prorazit v zahraničí, kde mají kluby výrazně větší fanouškovskou základnu,“ doplňuje Sochora.

Svůj byznys model má Nagano založený na měsíčním poplatku, který se liší podle jednotlivých sportů, počtu uživatelů i využívaných funkcionalit, případně také na podílu z tržeb u prodaných předmětů a služeb. Své fungování ale ve startupu pomalu mění, protože kluby ve větší míře začínají využívat mobilní aplikace přímo od ticketingových společností.

Foto: Nagano Aplikace Nagano

„Ticketingové společnosti jim aplikace někdy nabízí za velmi nízké náklady oproti vlastnímu vývoji – díky vyšší interakci s fanoušky jsou pak schopni prodat více lístků, z čehož mají nejvyšší provize,“ vysvětluje Valášek, podle kterého ale u takových řešení kluby nezískají velkou přidanou hodnotu. „Nagano může být dobrým doplněním, dává nám smysl se s ticketingovou firmou spojit,“ dodává.

V Naganu proto svoji aplikaci předělali tak, aby mohla fungovat také jen samostatně. Dokáže se jednoduše napojit na téměř jakoukoliv další aplikaci, kterou už kluby mají. Ty tak získají přístup k interaktivním funckionalitám.

„Ověřili jsme si, že kluby na zvýšenou interakci s fanoušky a sbírání dat slyší. Naše současné řešení je mnohem jednodušší na dodání, a to i mezinárodně. Tam už kluby s takovými daty běžně pracují,“ popisuje Valášek a jako příklad zmiňuje Dánsko, kde kluby své fanoušky přes aplikace běžně motivují, aby na zápas přijeli hromadnou dopravou, za což dostanou slevu na občerstvení. „Možností, co všechno se dá vymyslet, je v podstatě nekonečně a my jsme připraveni je do našich aktivit promítnout,“ doplňuje.

V Česku i za hranicemi tak Nagano je relativně v začátcích, cíle má ale vymezeny jasně: „Získat co nejvíc dat z praxe a najít nejlepší propozici a přidanou hodnotu pro kluby, jejich fanoušky a také sponzory,“ komentuje Valášek. A když se podaří prorazit ve sportu, další využití své aplikace vidí také například v kultuře či na hudebních festivalech.