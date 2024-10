Papír, nebo zvuk? Audioknihy a knihy nejsou konkurence, doplňují se, říká tvůrce české aplikace

Uložit 0

Matěj Schmalz rád čte, je ale dysgrafik i dyslektik, takže mu tato kratochvíle nejde tak dobře a rychle, jak by chtěl. Audioknihy jsou tak pro něj nejlepším způsobem konzumace literatury. Když před pár lety hledal aplikace nabízející audioknihy, navíc se systémem personalizovaného doporučení, co vůbec číst, pohořel. „Žádná aplikace nesplňovala potřeby moderního čtenáře. Musel jsem využívat několik řešení. To mě štvalo a řekl jsem si, že to jde přece dělat lépe,“ krčí rameny. Rozhodl se to změnit vlastní aplikací Elredo, kterou nedávno představil světu.

„Rozhodnutí bylo postavit něco jako Netflix, kde je moře obsahu a také skvělá doporučení, a Duolingo, které uživatele motivuje k tomu, aby si k učení jazyků vytvořili dlouhodobý návyk. Chceme tak podporovat lidi, aby četli – i když ušima,“ usmívá se Schmalz během rozhovoru pro CzechCrunch.

Jak Schmalz dále vysvětluje, knihy a audioknihy totiž nejsou konkurence. „I když si to spousta lidí myslí a vydavatelé z toho mají strach. Data ukazují, že se naopak doplňují,“ říká s tím, že konzumace audioknih je spojená s pohybem například při sportu, v autě, či při domácích pracích. Zatímco papírové knihy lidé čtou, když v klidu sedí a chtějí mít čas jen pro sebe. „Audioknihy zvyšují počet přečtených knih asi o 40 procent ročně,“ doplňuje Schmalz.

Elredo začalo vznikat před dvěma lety, Schmalze jako zakladatele projektu doplňuje také Hana Langerová, kolegyně z vývojářské agentury, kde oba předtím pracovali. „Dělali jsme hodně společných projektů a uvědomili jsme si, že nám jde spolupráce skvěle. Proto jsme přemýšleli i nad vlastním byznysem,“ popisuje Schmalz. Dvojici zakladatelů o něco později doplnil i technologický ředitel Jakub Růžička, aktuálně tým tvoří již dvanáct lidí.

Foto: Elredo Aplikace Elredo

První rok a půl práce na aplikaci zahrnoval zejména dohadování spolupráce s knižními vydavateli v Česku a na Slovensku, bez čehož by Elredo nemohlo ani fungovat. V současnosti s nimi uzavírá smlouvy na jednorázový prodej, jak funguje například platforma Audible. Cílem je ale nabízet všechen obsah dostupný nonstop ve formě předplatného podobně jako streamovací platformy nebo Spotify.

Při následné validaci Schmalz se svým týmem narazili na dva hlavní problémy uživatelů. Prvním je, že lidé nemají čas na čtení a chybí jim k tomu návyk. Druhým je rozhodovací paralýza při výběru, co číst. „Podobně jako na Netflixu, kde strávíš hodinu hledáním toho, na co chceš koukat, až se naštveš, nekoukáš na nic a jdeš spát,“ směje se Schmalz.

Audioknihy zvyšují počet přečtených knih asi o 40 procent ročně.

V Elredu se z těchto důvodů zaměřili na podporu zdravých čtecích návyků, kde si uživatel dokáže nastavit své roční cíle, tedy kolik knih chce přečíst. Tyto cíle se automaticky rozplánují na měsíce a týdny, aplikace pak dělá tracking jejich dosažení. Pomáhat s motivací číst mají také prvky gamifikace a různé notifikace. Pro správné nastavení personalizovaného doporučení Elredo při registraci od lidí zjišťuje, jaké se mu líbí žánry, tituly či autoři.

Aktuálně má Elredo již přes 7,5 tisíce titulů, do konce roku by jich mělo být asi deset tisíc – zatím všechno audioknihy. Do budoucna vidí dva směry, kterými se vydat. „Buď budeme do aplikace přidávat elektronické knihy, nebo další audio formáty jako podcasty, každopádně se bude jednat o takzvaný ‚slow content‘,“ líčí Schmalz.

Aplikace je přitom spuštěna teprve pár týdnů, pilotní verzi předtím testovalo tři sta uživatelů. Pro ně je Elredo dostupné za poplatek 289 korun měsíčně, nebo 244 korun za jednu knížku. „To by mělo být asi o osmdesát až sto korun levnější, než když si to koupí v běžné distribuci,“ doplňuje Schmalz. V testování je také model B2B, kdy chce Elredo nabízet předplatné pro firemní zákazníky jejich zaměstnancům.

Aktuálně se zaměřuje na český a slovenský trh, do budoucna chce růst díky rozšiřování nabídky knih podle jazyků zejména v regionu střední a východní Evropy. „Pro nás je výhodou i nevýhodou časová vstupní bariéra na nový trh asi jednoho roku, kdy je nutné uzavřít smlouvy s dostatečným množstvím vydavatelů,“ vysvětluje Schmalz. To se sice váže s velkými náklady na vyjednávání se všemi vydavateli, zároveň to ale funguje jako časová výhoda oproti jiným potenciálním konkurentům.

První miliony od investorů

Této vizi pak věří také investoři. Zatímco doteď se Elredo financovalo jen z úspor zakladatelů a za podpory Technologické inkubace od CzechInvest, teď startup podpořila trojice andělských investorů částkou v rámci jednotek milionu korun. Jedním z nich je Petr Sochora stojící za skupinou 12bullets a mimo jiné mentor CzechCrunch Startup Academy, kterou Elredo prošlo.

„Spojila nás právě Startup Academy, Matěj mě přesvědčil svým zápalem a přístupem. Způsob konzumace knižního obsahu se v čase mění. Věřím, že digitální trh poroste. Elredo jako jednoduchá platforma usnadní konzumaci knih a pomůže zlepšit čtecí návyky,“ komentuje Sochora.

Další z investorů, Petr Bláha ze společnosti Eurowag, pak říká, že je fanouškem čtení, ale kvůli velkému vytížení číst nestíhá: „Elredo představuje řešení mého problému. Oceňuji, že Matěj a jeho tým přišel s inovativním přístupem, který je zajímavý pro jednotlivce, stejně tak pro velké společnosti jako benefit pro jejich zaměstnance. Věřím v úspěch nejen na lokálním trhu, ale také v zahraničí.“

Trojici investorů doplňuje Martin Ježek: „V našem regionu neexistuje vyhovující platformní řešení pro poslech audioknih. Bariérou je hlavně fragmentace a velikost trhů, ale i špatný přístup k UX. Zároveň se mění uživatelské chování i očekávání. Zdá se mi, že Matěj je se svým týmem na správném místě ve správný čas. Rychlost, jakou se začali posouvat dopředu, mě utvrdila v rozhodnutí se tou oblastí více zabývat.“

Co teď Elredo čeká dál? „Výzvou teď bude najít správnou go-to-market strategii, rozvoj, držet správný produktový vývoj s důrazem na funkce, které lidem budou opravdu pomáhat víc číst. A také se správně připravit na zahraniční expanzi, v našem případě jde o to náročnější disciplínu,“ uzavírá Schmalz.