Abú Dhabí bude dostupné stejně pohodlně jako Dubaj. Z Prahy začnou létat aerolinky Etihad

Stejně jako do oblíbené Dubaje bude již brzy možné dostat se přímým letem z Prahy i do hlavního města Spojených arabských emirátů. Na lince Praha – Abú Dhabí začnou létat aerolinky Etihad Airways, které na ni nasadí Boeing 787-9 Dreamliner. Linka se obnoví po 11 letech a do Abú Dhabí se bude létat čtyřikrát týdně.

Letadla budou startovat z pražské Ruzyně každé pondělí, středu, pátek a neděli, a to od 2. června příštího roku. Etihad Airways, které trasu obslouží, přitom mají v Perském zálivu podobně silné jméno jako aerolinky Emirates a Qatar Airways. Zakládají si na vysoké úrovni služeb nabízených především na linkách do destinací v Africe, Asii a Austrálii.

Pro Prahu se bude jednat o přímou pravidelnou linku do Abú Dhabí po více než desítce let. Poslední takový let se uskutečnil 17. ledna 2014 pod hlavičkou Českých aerolinií. Do Abú Dhabí od února letošního roku létaly z pražského letiště ještě charterové lety cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours s dopravcem Smartwings strojem Boeing 737 MAX pro 189 pasažérů.

Do Prahy začnou létat Etihad Airways vůbec poprvé a nasadí Boeing 787-9 Dreamliner, do kterého se vejde až 270 pasažérů. Podle ředitele firmy Antonoalda Nevese se jedná o příležitost k posílení vazeb mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty, která přiláká do Abú Dhabí více návštěvníků.

Ti mohou v zemi navštívit například Velkou mešitu šejka Zayeda, rozkládající se na ploše 12 hektarů. Další atraktivní turistickou destinací je devět kilometrů dlouhá pláž Saadiyat Beach s bílým pískem nebo zábavní parky Ferrari World, Yas Waterworld, SeaWorld Abu Dhabi či galerie Louvre Abu Dhabi.