Měkká vlákna i správná ergonomie. Jaké druhy elektrických kartáčků existují a jak vybrat ten správný?

Určitě to znáte – koupíte si nový kartáček, jeho vlákna jsou ale tak tvrdá, že si při čištění zubů dřete prvních pár dní i dásně. Až potom se trochu opotřebuje a jeho používání je rázem příjemnější. Jak moc měkký by ale měl kartáček být, aby zároveň neztratil svůj účel? Ve třetím díle série o dentální hygieně se podíváme na to, jak vybrat správné potřeby dentální hygieny a jaké další metody čištění zubů bychom měli pravidelně využívat.

Jak už jsme v předchozích článcích vysvětlili, správná ústní hygiena je základem prevence proti zubnímu kazu i zánětům dásní. Může totiž pomoci s odstraněním zubního plaku a zbytků potravy, které se na povrchu zubů neustále usazují. Právě zubní plak (tedy mikrobiální povlak) bakterie způsobující zubní kaz a zánět dásní obsahuje.

„Neléčený zánět dásní se dále šíří na závěsný aparát zubů, tedy parodont, a vzniká tak chronické zánětlivé onemocnění zvané paradentóza, odborně parodontitida. Pokročilý zubní kaz i pokročilá parodontitida pak vedou v konečné fázi ke ztrátě zubů,“ vysvětluje dentální hygienistka Lenka Velebilová.

Zánět dásní můžeme jednoduše poznat tak, že dásně při čištění zubů (a někdy i při jídle) krvácí. „Odklopíme-li si spodní ret a vidíme, že jsou dásně v okolí zubů zarudlé a zduřelé, s největší pravděpodobností je v nich zánět a je třeba to řešit,“ vysvětluje Velebilová. Bylo by ale lepší takové situaci rovnou předejít – ideálně vhodnou prevencí. Ta zahrnuje právě správný výběr a používání zubních kartáčků i speciálních pomůcek pro mezizubní prostory. Klíčové jsou ale i pravidelné návštěvy dentální hygieny a preventivní prohlídky u zubního lékaře.

„Dnešní zubní kartáčky se výrazně liší od svých historických předchůdců a jsou výsledkem dlouholetého vývoje a inovací, které odrážejí vědecký pokrok, technologický rozvoj a znalosti o dentální hygieně,“ říká Velebilová s tím, že první ručně vyráběné kartáčky měly vlákna z prasečí srsti a rukojeť z bambusu nebo kosti. Materiály se proměnily až po zavedení nylonových vláken, kdy se rozšířila masová výroba.

Jak si ale správný kartáček vybrat? Je hned několik věcí, které bychom měli zvážit:

Velikost hlavice – Pro dospělého člověka je dobré vybírat kartáčky s menší hlavicí, která má přibližně 2 centimetry a která umožňuje lepší dosah a preciznější manipulaci, zejména u zadních zubů. Dětské zubní kartáčky pak mají oproti dospělým menší rozměr a jejich velikost se přizpůsobuje jednotlivým věkovým kategoriím, které obvykle uvádějí výrobci. Vlákna kartáčku – Měkká a hustá vlákna jsou šetrnější k dásním, jejich rovný střih navíc zajišťuje při čištění stejnoměrný dosah. Čím je kartáček měkčí a hustší, tím je šetrnější k zubním tkáním, ale i k plaku. Znamená to tedy, že je třeba si zuby čistit o to déle. Materiál a ergonomie rukojeti – Rukojeť by měla být neklouzavá a ergonomicky tvarovaná, tak, aby usnadňovala manipulaci. Stav chrupu a individuální potřeby – Zapomínat bychom ale při výběru kartáčku neměli ani na naše vlastní potřeby. Například pro fixní rovnátka se používají kartáčky se sníženým zástřihem střední řady vláken nebo zúženým dvouřadým osazením. Na implantáty se zase hodí modely s prodlouženými dvouřadými vlákny. Kartáčky na zubní náhrady pak mají větší velikost a speciální tvar pro efektivní čištění, zatímco kartáčky pro hendikepované umožňují oboustranné čištění díky upravenému tvaru hlavice.

O zubní kartáček je pak také nutné správně pečovat – po každém použití ho důkladně opláchnout pod tekoucí vodou, odstranit zbytky zubní pasty, oklepat přebytečnou vodu a uložit na suchém místě. „Kartáček by se pak měl vyměnit každé tři měsíce, případně dříve, pokud se objeví známky opotřebení, jako jsou třeba ohnutá nebo roztřepená vlákna,“ vysvětluje dentální hygienistka.

Elektrický kartáček provede za dvě minuty více stěrů, než dokážeme my sami udělat manuálním kartáčkem za celý měsíc.

Stále populárnější jsou v posledních letech elektrické zubní kartáčky, které byly v minulém století určeny primárně pro hendikepované osoby. Dnes jsou na trhu různé typy, které musí splňovat přísné evropské normy pro bezpečnost i kvalitu. Moderní modely tak nabízejí nejen vyšší účinnost v odstraňování zubního plaku, ale také technologické vychytávky, které usnadňují správnou techniku čištění.

Elektrické kartáčky se dělí na několik typů. Například sonické kartáčky využívají vysokofrekvenční vibrace, díky nimž kombinují stírání a dynamické proudění, složené ze směsi vody, slin a zubní pasty. „Díky tomu je čištění vysoce efektivní a kartáček provede za dvě minuty více stěrů, než dokážeme my sami udělat manuálním kartáčkem za celý měsíc,“ vysvětluje Velebilová.

Oscilačně-rotační kartáčky pak mají kulatou hlavici, která se střídavě otáčí v různých směrech, zatímco rotační kartáčky se otáčejí pouze jedním směrem. Jsou ale zároveň velmi agresivní vůči dásním, a proto se od nich postupně upouští. Nejnovější technologie pak kombinuje mikrovibrace s oscilačně-rotačním pohybem a díky magnetickému pohonu jsou tišší a jemnější.

Těmi nejmodernějšími jsou nakonec chytré kartáčky propojené s mobilními aplikacemi. Ty poskytují zpětnou vazbu k provedenému čištění, což ocení zejména lidé s citlivými dásněmi, rovnátky nebo implantáty. „Velkou výhodou je senzor tlaku, který pomáhá eliminovat nadměrný tlak, jednu z nejčastějších chyb při čištění zubů,“ říká Velebilová.

Alexandra Kala, zakladatelka Profimedu, největšího dodavatele pomůcek pro ústní hygienu, říká: Další technologickou vychytávkou jsou ústní sprchy. Ty působí jako fitness pro dásně, masírují a udržují je zdravé. A pokud jsou již dásně nemocné, tak velmi pomáhají paradentózu zastavit – pulzující paprsek vody přispívá k odstranění zubního plaku z povrchu zubů, mezi zuby i pod dásní. Jsou skvělé i v péči o fixní rovnátka, implantáty, zubní korunky nebo můstky.



Jen u samotného kartáčku ale výběr správných pomůcek nekončí. „Ať už máme kartáček manuální nebo elektrický, nedokáže dobře vyčistit postranní plošky zubů, takzvané mezizubní prostory,“ varuje Velebilová. Právě k tomu slouží mezizubní kartáčky a dentální nitě, které pomáhají předcházet mezizubním kazům a zánětům dásní.

Dentální nit se vyrábí z různých materiálů, jako je třeba nylon, teflon nebo bavlna, a slouží k čištění úzkých mezizubních prostorů. Může být voskovaná i doplněná příchutí, fluoridy nebo vitamíny. Pro snadnější manipulaci pak existují držáky, mini flossery nebo speciální expandující nitě, které při kontaktu se slinami zvětší svůj objem a lépe odstraňují plak.

Co se mezizubních kartáčků týče, ty se vyrábějí ve válcovitém nebo stromečkovém tvaru s různými typy rukojetí. Klíčová je u nich správná velikost – pro lepší orientaci mezi výrobci existuje mezinárodní norma ISO 6409, která stanoví 8 standardizovaných velikostí.

Stejně důležitá jako výběr správné velikosti je i správná technika čištění, což se opět doporučuje konzultovat s dentální hygienistkou. „Mezizubní prostory pak čistíme jednou denně večer, a to buď před nebo po čištění zubů. V průběhu pak oplachujeme mezizubní kartáček pod tekoucí vodou, to samé uděláme i po dočištění. Nakonec ho uložíme na suché místo a používáme, dokud nedojde k opotřebení vláken – při pravidelném používání tedy jeden týden,“ říká Velebilová.

Samotné čištění zubů by pak mělo být důsledné, šetrné a systematické. „Důslednost znamená vyčistit každý zub ze všech stran a zároveň čistit netraumaticky – vyhnout se nepřiměřenému tlaku na kartáček, nepoužívat tvrdý kartáček a naopak používat správnou techniku,“ uzavírá Velebilová s tím, že zásadní jsou samozřejmě i pravidelné návštěvy dentální hygieny.