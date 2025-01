Skejtuje a natáčí to na sítě. Představa, že by přestaly fungovat, je moje noční můra, říká David Luu

Uložit 0

Jezdí na skejtu, sportuje, cestuje a všechno to natáčí na sociální sítě. Jen na YouTube ho sleduje asi 220 tisíc lidí, spolupracuje s GymBeamem a Footshopem a je zároveň součástí české skateboardingové reprezentace. Sedmadvacetiletý David Luu si díky svým aktivitám na sítích vydělává pěkné peníze, zůstává ale realistou. „Když mě zničehonic moji sledující odstřihnou a řeknou si, že na mě už koukat nebudou, tak si sednu s pokorou za kameru a začnu pomáhat jiným tvůrcům,“ říká v druhém díle podcastu Režim nerušit na CzechCrunchi.

Ačkoliv na YouTube natáčí už od roku 2012, sítě začaly Davidovi Luu vydělávat až v posledních několika letech. Do té doby věnoval všechen svůj volný čas sportu, který je podle něj tím nejlepším na světě – skejtu. Jezdit na něm začal už během dospívání v Mostu a díky své píli se dostal až do české reprezentace.

Samotný skejt ale člověku nevydělá, a proto Luu začal na sítě natáčet kromě triků i svůj každodenní život. To se v jeho okolí nesetkalo s příliš pozitivními ohlasy. „Dlouho jsem řešil, co si o mně lidi myslí, hlavně ve skate komunitě. Totálně mě hejtovali za to, že jsem youtuber. Když jsem to přestal řešit, začalo se mi konečně dařit,“ říká teď Luu.

A dařit se mu zatím nepřestalo. Většina jeho obsahu na sítích je z ciziny, protože on sám tráví většinu času na cestách. Před pár týdny si pořídil nové auto, konkrétně luxusní BMW M3 Competition, a na podzim zainvestoval do hodinek za necelých 700 tisíc korun. Jak sám s úsměvem říká, umí si každý nákup dobře obhájit, zároveň se ale snaží své sledující v oblasti investic a financí edukovat.

„Když jsem vyšel ze střední, měl jsem maturitu, jinak jsem byl ale úplně nevzdělaný. Nevěděl jsem, co je živnostenský list, co jsou to daně nebo co znamená inflace. Letos chci tahle témata víc otevírat i na internetu,“ vysvětluje v podcastu v souvislosti s tím, že se jeho komunikační kanály věnují pestré paletě témat. Tu chce do budoucna ještě více rozšířit, aby si u něj každý našel to své.

Přestože je svět digitálních tvůrců se všemi svými pozlátky na první pohled blyštivý, je také velmi vratký – závisí na čemsi abstraktním, co může během sekundy přestat existovat. David Luu otevřeně přiznává, že představa nefunkčních sítí je pro něj noční můrou, záložní plán ale přece jen má.

„Většina z toho, co vypouštím ven, je práce jednoho člověka, je to mnou zkontrolováno, vydáno, sestříháno i natočeno. Je to něco, co nebude trvat věčnost, ale strašně mě to baví,“ říká Luu s tím, že kdyby své sledující přestal ze dne na den zajímat, pomáhal by aspoň tvořit obsah jinému tvůrci. „Jsou to taková moje zadní vrátka,“ dodává.

Poslechněte si druhý díl podcastu Režim nerušit od CzechCrunche. S hosty v něm probíráme témata, která řeší hlavně mladí Češi a Češky, ale ovlivňují celou společnost. Popkultura, trendy, škola, byznys, postironie, móda, řemeslo nebo závislosti. Nový díl očekávejte každé druhé úterý na CzechCrunchi a na všech platformách, kde sledujete podcasty.