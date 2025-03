Roky budoval kariéru důvěryhodného tvůrce, ztratil ji za 18 minut. Jak? Neférově pošpinil Teslu

Uložit 0

Povede se to jen hrstce lidí – a ještě na tom musí dlouhé roky tvrdě pracovat. Získat si celosvětovou pozitivní popularitu na internetu, mít desítky milionů fanoušků a vybudovat si jméno jednoho z nejrespektovanějších tvůrců není jen tak. Ovšem zatímco toto trvá několik let, ztráta kredibility je otázkou třeba i jen osmnácti minut. Přesně to se stalo Marku Roberovi, který se chytil do vlastní pasti během toho, co zřejmě chtěl potopit Teslu v očích veřejnosti.

Býval inženýrem v NASA, pracoval jako produktový designér pro Apple, celý svět ho ale zná jako youtubera, který ve svých videích testoval často velmi bláznivé věci. Ať už šlo o souboje robotů, sestřelování dronů, spouštění vejce z vesmíru, ověřování schopností nejchytřejší vrány nebo zkoušení, jak si chobotnice poradí v podvodním bludišti. Měl netradiční nápady – a lidé to milovali.

Přesáhl hranici 65 milionů odběratelů na YouTube, kde jeho videa nasbírala skoro jedenáct miliard zhlédnutí. Několik milionů lidí ho sleduje i přes Instagram, TikTok nebo X. A jestli je možné ho s někým srovnat, tak s MrBeastem, nejsledovanějším youtuberem světa. Tak velký zásah pětačtyřicátník Mark Rober má. Ovšem čím větší vliv, tím větší lynč, když důvěru fanoušků naruší.

Mark Rober posted a video ripping @Tesla’s FSD/AutoPilot technology. The problem? FSD was never engaged, and nothing was on when he crashed into the wall. The whole video was designed to bash Tesla and promote Luminar, a LiDAR company. pic.twitter.com/WbEdKt5nIi — CHRIS FIRST (@chrisfirsttt) March 16, 2025

Stalo se tak před pár dny, když si vzal na paškál dvě auta a testoval, které z nich je lepší v automatickém rozpoznání překážek na cestě, tedy v bezpečnostních funkcích postavených na snímání okolí. Vyzkoušel Model Y od Tesly, který umí detekovat objekty okolo pomocí kamer. Jako jejího soupeře zvolil Lexus RX se snímacími schopnosti postavenými na laseru, přesněji řečeno na systému lidar značky Luminar.

Rober podnikl pět testů s různými scénáři. Nejprve v obou autech ověřoval, jestli technologie rozpoznají stojící figurínu dítěte uprostřed silnice, poté je vystavil zkoušce s chlapcem vybíhajícím zpoza jiného auta na krajnici. Dále zjišťoval, jak snímání od Tesly a Luxusu funguje v hustém dešti nebo v oblacích dýmů. Nakonec s nimi plánoval vyjet vstříc pěnové stěně namalované tak, aby splynula s cestou. Chtěl totiž zjistil, zda poznají, že jde o podvrh – a zastaví.

Ostatně právě na automatickém zastavení auta celé toto testování stálo. Ať už byla použita jakákoliv technologie, cílem bylo, aby vůz sám od sebe zastavil, když se před ním zjeví překážka. Jak se ale ukazuje, Rober při testování nebyl objektivní – a záměrně měl ukázat auto od Tesly jako to horší. Obzvlášť pak ve finální jízdě proti oné stěně, která na internetu v zámoří vyvolala nevídaný mediální poprask.

Zatímco Lexus s aktivním systémem lidar před stěnou včas zastavil, Tesla s integrovanými snímacími kamerami projela přímo skrz ni, i když měla podle Robera zapnutou autonomní funkci Full Self-Driving (FSD). Fanouškům na sociálních sítích to ale přišlo zvláštní, a tak začali zkoumat, kde se stala chyba – aby nakonec zjistili, že šlo o trik. A velmi konkrétně to popsal Alex Finn na síti X.

Nejen, že si všiml, že Rober vůbec nepoužíval FSD, ale pouze Autopilota, kterého i sama Tesla považuje za starší, ne tak silnou technologii, ale také šlo ve vteřinovém záběru vidět, že těsně před nárazem není Autopilot ani zapnutý. Lidé youtubera podezřívají z toho, že ho těsně před nárazem vypnul a obecně své video nechal sestříhat tak, aby to nebylo patrné.

First of all, he lied about Full Self Driving. He didn’t even use FSD. He used Autopilot, which even Tesla admits is an older, not as strong technology But even worse, he deactivates it right before he hits the wall. In a sneaky maneuver, he moves the wheel to deactivate… pic.twitter.com/QyX0EonGux — Alex Finn (@AlexFinnX) March 17, 2025

Ačkoliv mají auta od Tesly, která je kvůli obchodním válkám Donalda Trumpa v potížích, detekovat překážky a patřičně před nimi brzdit i bez zapnutých pokročilých systémů, s Autopilotem – a ještě lépe s FSD – je vše přesnější a sofistikovanější. A vzhledem k tomu, že Rober Model Y testoval s Lexusem s lidarem, nešlo v tomto směru o férové srovnání.

Roberovi nepomohlo ani to, když po naléhání lidí na sociálních sítích zveřejnil původní, nesestříhanou část videa, kde se blížil ke stěně. U ní si totiž ti bystřejší všimli, že se liší v rychlosti, takže se začalo spekulovat o tom, že bylo video nahráváno na několik pokusů – a poté zřejmě pospojováno k sobě. Jeho důvěryhodnost se tak rychle vytratila.

Někteří dokonce navrhují, aby Tesla Robera zažalovala za klamavé praktiky, jiní ho zase nařkli z toho, že na videu přímo „potají“ spolupracoval s technologickou firmou Luminar, která používaný Lexus osadila lidarovou technologií. Ostatně během natáčení bylo logo firmy několikrát vidět, po place se například pohybovali lidé, kteří ho měli na oblečení.

Kontroverze se ale objevily nejen okolo samotného testování aut. Rober má totiž uzavřenou spolupráci s Googlem a ve videu měl mít jeho telefon Pixel. Na tom by nebylo nic podivného, kdyby ovšem nepoužíval iPhone, jehož záda upravil tak, aby vypadala právě jako telefon od Googlu, což je patrné ze záběru níže. Ať je to ve skutečnosti jakkoliv, jde o jasnou ukázku toho, jak snadno se dá dnes v očích veřejnosti ztratit reputace.

Tesla, Rober ani Luminar se k celé záležitosti zatím nijak konkrétněji nevyjádřili.