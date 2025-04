Hráči na PC už nemusí závidět. Konečně si užijí jednu z nejlepších her všech dob pro PlayStation

Zombie apokalypsa je v The Last of Us jen kulisou pro napínavý lidský příběh

Vybrat nejlepší hru všech dob je složité. Kritérií je nespočet. Různých vkusů taky. Ale na tom, že The Last of Us 2 je absolutní videoherní vrchol, se shoduje větší než malé množství lidí. Teď si tenhle kousek z PlayStationu konečně užijí i majitelé PC. A vynechat ho by byla velká videoherní ztráta.

Spousta her se snaží působit filmově. Často je to na úkor hratelnosti. Ale nejspíš nenajdete lepší příklad takhle komplexního titulu, který baví jako hra i jako filmový či seriálový zážitek, než The Last of Us Part 2 Remastered. Hra, která je vlajkovou lodí portfolia PlayStationu, nyní vyšla i na PC. A je skvělá.

Druhý díl The Last of Us – ten první se na PC dostal před dvěma lety – měl konzolovou premiéru v roce 2020 a už tehdy byl totálně top. Před rokem pak vyšla jeho vylepšená verze pro PS5. Právě tu teď dostávají i počítačoví hráči, což oproti původní hře znamená vylepšení prakticky po všech stránkách od grafiky až po hratelný obsah.

V postapokalyptickém světě budete bojovat s houbovými zombie i s přeživšími, plížit se, sbírat předměty nutné k přežití a obecně dělat to, co v žánru akčních adventur s nádechem survivalu očekáváte. V tom je TLOU2 stoprocentně kompetentní, vysokorozpočtová a vysoce zábavná hra. Ale zcela výjimečná je díky něčemu úplně jinému. Díky příběhu.

Málokterá videohra dokáže strhnout svým scénářem, vtisknout svým postavám život a předčít drtivou většinu jiné audiovizuální tvorby. Do osudu ústředních postav prvního dílu, deprimovaného Joela a jeho mladé chráněnkyně Ellie, vstupují nové tváře a nová nebezpečí. Ta nejvyšší možná laťka herního vyprávění však zůstává.

Pokud jste se za ty roky vyhnuli spoilerům, čeká vás bezkonkurenční, vážná a dospělá emocionální jízda. Postavy jsou plastické, jejich dilemata a vztahy uvěřitelné. Známkou skvělého sci-fi (nebo tedy postapa) je to, že nepřirozené jevy slouží jako zrcadlo nebo katalyzátor problémů skutečného světa. To platí i zde.

Že v TLOU2 jsou parazitickými houbami ovládané zombie, je svým způsobem až nedůležitá kulisa. Jasně, i z tohohle faktu vytěžíte zábavu, když zombie porazíte nebo na ně vyzrajete. Tohle hra zvládá dobře, střídá výzvy i prostředí, někdy utíkáte před přesilou, jindy jste vy tím, kdo drží iniciativu i smrtící zbraň. Ale zážitek je kolikrát nejsilnější, když zrovna nemáte pistoli v ruce a monstrum na mušce.

Pokud jste se spoilerům nevyhnuli a víte, co a komu se stane, ale hru jste dosud nehráli, stejně si ji zahrajte. Na vlastní oči se přesvědčíte o jejích kvalitách, o kterých jste dosud jen četli nebo sledovali videa. Je totiž značný rozdíl něco pasivně konzumovat jako film – nebo se na ději aktivně podílet.

Vývojáři ze studia Naughty Dog jsou mistry ve spojení narativního a herního obsahu, kdy se stírají hranice mezi předpřipravenou scénkou a vámi ovládanou akcí. V jiných hrách tyhle prvky vnímáte odděleně, sedíte a sledujete filmeček, pak se zvednete a jdete do akce. The Last of Us Part 2 Remastered i z vámi ovládaného souboje se zombie vyčaruje scénu jak ze seriálu. Zvukem, kamerou, scénářem i vizuálem.

S tím jsou spojené i zdánlivé maličkosti jako třeba animace postav při běžném pohybu. I u vysokorozpočtové konkurence často míváte z pohybu protagonisty dojem 3D objektu uměle vsazeného do nějakého prostoru. Ve druhém The Last of Us se však postava opře rukou o zeď, pohybuje se plynule, přirozeně, jako živá. Není to jen pěkný detail. Je to jeden z nespočtu dobře vyrobených dílků, které TLOU2 posouvají nejvýš.

Bezchybná ale konverze z PlayStationu na PC není. Hra je hardwarově náročná, zdá se snad až neoptimalizovaná. Navíc se jí nevyhýbají chyby technického rázu, dokonce ani pády. Studio Nixxes, jež stojí za portem na PC, sice už teď slibuje opravy, ale u takhle vysokoprofilového počinu je to výrazný nedostatek.

Další negativum je pak stažením aktualizace krátce po vydání bohužel nenapravitelné. Jakkoliv je jako celek The Last of Us Part 2 Remastered strhujícím, emocionálním příběhem – uvidíme, jestli se mu blížící se druhá řada seriálu na Maxu aspoň přiblíží –, ve druhé polovině ztrácí tempo. Na tom PC verze logicky nic nemění. Ale stejně tak se nic nemění na tom, že je to jedna z nejpovedenějších her pro PlayStation. A teď i pro PC.