Fixní, snímací, neviditelná. Jak správně pečovat o různé druhy rovnátek a jak o zubní implantáty?

Péče o zuby je běžnou součástí denní hygieny, pokud ale máte rovnátka nebo zubní implantáty, je nutné věnovat jí mnohem větší pozornost. Ortodontická léčba i náhrada zubů pomocí implantátů přináší řadu zdravotních i estetických výhod, zároveň to ale znamená specifickou péči, aby byly zuby i dásně dlouhodobě zdravé. Jak na to? To rozebíráme v dalším díle série o dentální hygieně, tentokrát s dentální hygienistkou Lenkou Velebilovou.

Ortodontická léčba není jen estetickou záležitostí – správné postavení zubů pomáhá totiž předcházet třeba problémům s čelistním kloubem, obtížím s výslovností nebo nežádoucímu opotřebení skloviny. „Cílem ortodontické léčby je dosáhnout optimálního uspořádání zubů a čelistí, což vede i k lepšímu estetickému vzhledu, zlepšení funkce kousání a žvýkání a zlepšení celkového zdraví ústní dutiny,“ vysvětluje dentální hygienistka Lenka Velebilová.

Podle té může léčba u dospělých trvat déle než u dětí a dospívajících, protože jsou jejich kosti už plně vyvinuté – i to je ale individuální. „Americká asociace ortodontistů doporučuje, aby první ortodontické vyšetření proběhlo kolem sedmého roku dítěte,“ vysvětluje Velebilová s tím, že v Česku návštěva ortodontisty probíhá na základě doporučení praktického zubního lékaře, který si všimne problému. Rovnátka pak existují hned v několika variantách, které se liší způsobem upevnění i úrovní komfortu při nošení.



Snímací rovnátka

Snímací rovnátka se používají hlavně u dětí, a to primárně k lehčím úpravám. Jejich výhodou je, že se nosí jen několik hodin denně nebo přes noc a lze je kdykoliv sundat. Vyžadují ale disciplinovanost pacienta, protože pouze jejich pravidelné nošení podle doporučení ortodontisty zajistí požadovaný efekt.

Péče o snímací rovnátka zahrnuje čištění měkkým kartáčkem a jemnou pastou nebo speciálními tabletami. Důležité je také uchovávání v čistém, větratelném pouzdře, aby se zabránilo jejich kontaminaci nebo mechanickému poškození. Před jejich nasazením je pak vždy důležité si vyčistit zuby.

Fixní rovnátka

Fixní rovnátka jsou pak nejběžnějším a nejúčinnějším způsobem ortodontické léčby, protože umožňují přesné a kontinuální posouvání zubů do správné polohy. Mohou být kovová nebo keramická, přičemž keramická varianta je méně nápadná.

„Na oblast rovnátek je třeba používat speciální ortodontický kartáček, jednosvazkový kartáček na dočišťování kolem zámečků a drátků a mezizubní kartáček s individuálně vybranou velikostí,“ doporučuje Velebilová. Pevné upevnění fixních rovnátek zároveň znamená, že pacienti si musí dávat větší pozor na ústní hygienu a vyhýbat se tvrdým nebo lepivým potravinám, které mohou zámečky nebo drátky poškodit.

V rámci fixních rovnátek pak existují i samoligovací rovnátka, která jsou modernější alternativou. „Eliminují potřebu gumiček, což znamená méně bolestivou léčbu a umožňují rychlejší a efektivnější narovnání zubů,“ říká Velebilová.

Vedle nich se využívají i lingvální rovnátka, která se upevňují na vnitřní strany zubů, díky čemuž jsou zcela neviditelná. Mohou být ale méně pohodlná, jelikož se dotýkají jazyka, což může způsobovat potíže s výslovností nebo podráždění sliznice. Kromě toho jsou také dražší a vyžadují složitější péči – je nutné používat speciální kartáčky a pečlivě čistit mezizubní prostory, aby se předešlo vzniku kazů a zánětů dásní.

Péče o fixní rovnátka vyžaduje kromě důsledné hygieny i speciální pomůcky. Zuby je nutné čistit po každém jídle nejlépe ortodontickým kartáčkem, pro dočištění kolem zámečků pak slouží jednosvazkový kartáček. Mezizubní prostory je třeba čistit vhodným mezizubním kartáčkem nebo speciální nití.

Ústní sprcha jako doplněk zase pomůže odstranit zbytky jídla z těžko dostupných míst. U fixních rovnátek je také třeba počítat s úpravou stravování, tedy omezit sladké a kyselé a vyhýbat se lepivým a příliš tvrdým potravinám.

Neviditelná rovnátka

Neviditelná rovnátka v posledních letech získávají na popularitě díky své nenápadnosti. Jsou vyrobená z průhledného plastu a na rozdíl od fixních rovnátek je lze kdykoliv sundat, což usnadňuje čištění zubů i konzumaci jídla. „Zuby je třeba čistit vždy před nasazením rovnátek standardním způsobem – zaměřit se na linii dásní a nezapomínat na mezizubní prostory,“ doporučuje Velebilová.

Pro dosažení optimálních výsledků je nutné nosit neviditelná rovnátka minimálně 22 hodin denně, což vyžaduje značnou disciplínu ze strany pacienta. Před nasazením je pak nutné je opláchnout vodou a pravidelně čistit speciálním kartáčkem nebo pomocí speciálních čisticích tablet.

Zubní implantáty

Specifické zacházení pak vyžadují i zubní implantáty, které slouží jako náhrada chybějících zubů a které při správné péči vydrží i desítky let. „Jedná se o titanový nebo keramický šroub, který je chirurgicky zaveden do čelistní kosti, kde slouží jako pevný základ pro korunku, můstek nebo protézu,“ vysvětluje Velebilová. Implantát pak po zavedení postupně srůstá s kostí, což trvá několik měsíců.

Přestože jsou pevně ukotvené v kosti, je třeba jim věnovat větší péči než přirozeným zubům. Jejich hlavním problémem je totiž zvýšené riziko zánětlivých procesů, jako je periimplantitida, tedy zánětlivé onemocnění tkání kolem zubního implantátu, které může vést až k jejich ztrátě.

Alexandra Kala, zakladatelka Profimedu, největšího dodavatele pomůcek pro ústní hygienu, říká: Pro čištění rovnátek a implantátů doporučujeme ústní sprchy v kombinaci s terapeutickým ústním výplachem. Pulzující proud vody odstraní zubní plak a antibakteriální složka se zase postará o sníženou tvorbu plaku nového. Jedna z nejúčinnějších formulí je chlorhexidin, tedy antiseptická látka, která působí v ústech mnoho hodin po aplikaci. Dalším moderním výplachem je pak Bluem, který pracuje s aktivním kyslíkem.



„Podle údajů Evropské parodontologické federace zveřejněných v červnu 2023 je periimplantitidou postiženo 22 procent pacientů s implantáty. To je každý pátý pacient!“ upozorňuje Velebilová. Proto je nezbytné každodenní čištění speciálními pomůckami, jako jsou měkké zubní kartáčky, mezizubní kartáčky s jemnějšími vlákny nebo speciální dentální nitě určené na implantáty – takzvané Implant Floss.

Správná údržba implantátů zahrnuje ale i používání antibakteriálních ústních vod nebo zubních past s nízkou abrazivitou, tedy brusností, díky čemuž je možné zabránit poškození povrchu implantátu. Z toho důvodu se používají i zmíněné speciální mezizubní kartáčky, které mají drátek potažený plastem a jemnější vlákna.

Důležité je ale také pravidelné dočišťování jednosvazkovým kartáčkem. „Má malou hlavičku s hustými jemnými štětinami a je tak ideální pro čištění špatně dostupných míst, zejména rozhraní implantátu a dásně,“ popisuje Velebilová.

Stejně jako u rovnátek i u implantátů platí, že pravidelné kontroly u dentální hygienistky a zubního lékaře jsou nezbytné. „Kromě důkladné každodenní ústní hygieny je důležitá pravidelná profesionální dentální hygiena, a to jak u pacientů s rovnátky, tak u pacientů s implantáty, u kterých probíhá v častějších intervalech,“ upozorňuje Velebilová s tím, že právě odborná péče významně napomáhá předejít případným problémům nebo jejich vznik včas odhalit.