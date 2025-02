Můj problém s přejídáním začal tím, že jsem vyrůstal se třemi holkami, říká gastronadšenec Rundus

Uložit 0

Adam Rundus a Dorota Dostálová tvoří pár nejen v životě, ale i v práci. Adam se do povědomí lidí dostal díky soutěži MasterChef, kde si v roce 2023 získal fanoušky svým autentickým přístupem k vaření. Dorota je zase kreativní duše, která stojí za vizuální stránkou jejich projektů, od kuchařky až po společné podnikání. „Měli jsme ups and downs, v jednu chvíli jsme se od sebe odklonili,“ vypráví v dalším díle podcastu Režim nerušit od CzechCrunche.

Dnes spolu vedou kulinářskou talkshow Smash-ba, pod stejným názvem vydali kuchařku a rozjeli projekt SouZen, který zastřešuje jejich aktivity. „Chtěli jsme, když si během MasterChefa někdo najde Adama na sítích, tak aby hned viděl, že tvoří obsah o jídle. Aby měl důvod dát follow a zůstat a nenašel tam jen fotky z dovolené,“ říká Dorota o společných začátcích na sítích. Ty je aktuálně živí, do budoucna ale chtějí podnikání, které bude fungovat i offline: „Spoléhat se jen na sítě je nevyzpytatelné,“ dodává.

Právě proto duo na podzim vydalo kuchařku, která je určena primárně pro mladé lidi. „Většinu receptů je možné udělat na kontaktním grilu nebo na pánvi,“ vysvětluje Adam. Kniha nabízí i vegetariánské a veganské alternativy receptů, Dorota se pak postarala o grafiku a ilustrace.

Adam přiznává, že cesta k vaření pro něj nebyla úplně jednoduchá. Dlouho se bránil tomu, jít ve šlépějích své sestry Kamu, která je úspěšnou šéfkuchařkou a vlastní restauraci na Kostarice. „Nechtěl jsem být jen ‚brácha Kamu‘. Paradoxně tím, že jsem začal vařit, jsem se jím stal ještě víc – a dneska jsem za to vděčný,“ říká s úsměvem. I ve snaze odlišit se od své sestry šel Adam na vaření trochu jinak a rozjel videa na sítích.

Kromě vlastních receptů se Adam s Dorotou věnují i recenzování restaurací. A často čelí otázkám, zda si podniky jejich hodnocení platí. „Jednou jsme vzali tři tisíce za video. Dva měsíce jsem měl výčitky, protože jsem chtěl, aby naše doporučení byla stoprocentně autentická,“ přiznává teď Adam. Dnes už peníze za recenze nebere a vybírá si podniky, které chce podpořit. „Chci ukázat background – odkud jídlo pochází, jak se připravuje,“ vysvětluje.

Zatímco se tak Adam soustředí na tvorbu receptů a recenze restaurací, Dorota přináší do jejich společného projektu kreativní vizi. Společně si ale stále udržují vlastní prostor. „Každý si držíme svůj svět, ale zároveň se učíme jeden od druhého. Naše zájmy se prolínají a krásně to funguje,“ říká Dorota, která tvoří kreativní obsah na sítě už přes deset let. V podcastu ale přiznává, že natáčení receptů bývá občas zkouškou trpělivosti: „Adam vaří, něco se nepovede, je bordel v kuchyni, hádáme se. Já se nervuju, že záběr nebude dobrý. Nakonec to vzdám, odejdu – a pak se vrátím, protože mi dojde, že to živí nás oba,“ směje se.

Svatbu plánujeme na Kostarice, ale obřad bude i v Česku.

Ve své práci si oba dávají záležet na kvalitě věcí, se kterými pracují. „Přemýšlíme nad tím, odkud pochází maso, které jíme. A stejně tak vybíráme i restaurace, které doporučujeme,“ říkají. A přestože jejich content tvoří hlavně kvalitní jídlo, nevyhýbají se ani fastfoodovým úletům. „Občas si dáme fastfood nebo kebab. Nejsme tabulkáři,“ přiznává Dorota.

Vztah k jídlu řeší ale Adam intenzivněji – v podcastu Režim nerušit se rozpovídal o boji s poruchou příjmu potravy. „Můj problém se záchvatovým přejídáním nejspíš začal tím, že jsem vyrůstal s mámou, babičkou a ségrou. Viděl jsem je řešit postavu před zrcadlem a od třinácti jsem to dělal taky,“ říká s tím, že svůj komplikovaný vztah k jídlu sdílí i na sítích. Právě tam má možnost inspirovat další kluky – podle dat se totiž poruchy příjmu potravy týkají až třiceti procent mužů.

Může se zdát, že tenhle pár žádné vztahové strasti neřeší, opak je ale pravdou. „Měli jsme ups and downs, v jednu chvíli jsme se od sebe odklonili. Pak přišel MasterChef, začali jsme spolu tvořit, žít a došlo nám, že spolu chceme být,“ popisuje Dorota. Teď už mají jasno – plánují svatbu, a to hned dvakrát. Dorota je totiž věřící. „Svatbu plánujeme na Kostarice, ale obřad bude i v Česku, před farářem a v kostele. Adam to respektuje a jde do toho se mnou,“ dodává s úsměvem.

