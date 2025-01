Vytvářet lovebrand při škole je náročné. Svou práci ale milujeme, říkají studentky, které podnikají

Uložit 0

Rozárie Haškovcová, studentka politologie a greenfluencerka známá jako Shluk buněk, a Natálie Marie Vlčková, studentka práv a zakladatelka značky Adolphinata, se v prvním díle podcastu Režim nerušit podělily o své zkušenosti s budováním značky během studia. S jakými výzvami se musely v začátcích podnikání potýkat? A je zdejší systém připraven podporovat mladé a podnikavé lidi?

Obě vnímají své projekty jako plnohodnotnou práci. Natálie si myslela, že si odpočine od trestního práva, ale její podnikání se rozjelo velmi rychle – růst její firmy byl tak dynamický, že se měřil spíše v dnech než v měsících. Rozárie, která se dlouhodobě věnuje životnímu prostředí a aktivismu, zase nečekala, že její instagramový profil nabere takový spád a stane se její hlavní pracovní náplní v průběhu pouhých 12 měsíců. Dnes na něm má už 104 tisíc sledujících.

Podnikatelky se teď shodují, že nejtěžší výzvou pro ně je časový management a mikromanagement. Natálie musela vybudovat důvěru ve svůj tým a nastavit procesy, které by zajistily plynulé fungování značky. Rozárie, která pracuje sama, zase čelí odpovědnosti za obsah, který pouští do světa a který se téměř vždy zabývá daty z oblasti životního prostředí.

Obě se také potýkají s tlakem efektivně rozvrhnout čas mezi studium a práci. „Už tolikrát jsem se vykašlala na zkoušku kvůli práci. Podle mě je důležité nebrat to příliš vážně, protože od čeho tam jsou ty tři pokusy?“ míní Natálie. S organizací studia a práce se pak potýká i Rozárie, která si záměrně vybrala jako svůj obor politologii, protože nabízí volnější rozvrh.

Natálie je navíc přesvědčená, že v Česku není pro podnikavé studenty vytvořeno dostatečné zázemí. „Na právech kladli důraz na to, abychom studovali, nepracovali a nerozptylovali se. To je podle mě úplně mimo realitu. Někdo při škole pracuje, protože může, ale někdo pracuje, protože opravdu nemá na výběr,“ vysvětluje v podcastu.

Jelikož Natálie i Rozárie tvoří obsah online, shodují se, že nejnáročnější platformou je pro ně TikTok. Obě se na síti potýkají s negativními komentáři a hate si podle svých slov berou mnohdy osobně. Rozárie zase bojuje s dezinformacemi, které znehodnocují fakta o udržitelnosti. „Můj cíl je bořit bubliny – přesvědčovat o životním prostředí ty přesvědčené úplně nedává smysl,“ vysvětluje tvůrkyně.

S ohledem na časovou vytíženost a vystupování na sítích tak vyvstává otázka, jak podnikatelky pečují o své duševní zdraví.Rozárie chodí na terapie a snaží se předcházet vyhoření, plánuje si aktivity pro sebe a dává si za úkol kreativně odpočívat. „Miluju, co dělám, žiju ten život, který jsem si vysnila a dělám tu práci, kterou jsem chtěla dělat – potom to ale často dochází do toho bodu, kdy nemůžu přestat pracovat. Skrz kameru je samozřejmě vidět, když jsem úplně hotová. Snažím se, abych na videích působila spíš odlehčeně, vesele a fajn a zároveň to nefejkovala,“ říká.

Natálie se zase snaží omezovat práci o víkendech, najít balanc je pro ni ale složité. „To není práce, ale lovebrand, do kterého dávám všechno. Neumím si přestavit, že když mi napíše paní, která potřebuje kabelku pro svoji dceru do pozítří, tak že bych jí neodpověděla, protože je sobota,“ vysvětluje.

Poslechněte si celý díl nového podcastu Režim nerušit od CzechCrunche. S hosty v něm probíráme témata, která řeší hlavně mladí Češi a Češky, ale ovlivňují celou společnost. Popkultura, trendy, škola, byznys, postironie, móda, řemeslo nebo závislosti. Nový díl očekávejte každé druhé úterý na CzechCrunchi a na všech platformách, kde sledujete podcasty.