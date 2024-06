Apple se naplno pouští do umělé inteligence. Představil nové operační systémy a pokročilou Siri

Uložit 0

V americkém Cupertinu včera večer proběhla úvodní prezentace letošního WWDC neboli mezinárodní vývojářské konference Applu. Technologický gigant během ní představil nové verze většiny svých operačních systémů, které dostaly nové možnosti personalizace, pokročilejší práci se zprávami, užší vzájemné propojení nebo přehlednější uživatelské prostředí. Hlavní roli ale hrála umělá inteligence, která bude v zařízeních s nakousnutým jablkem v logu vidět více než kdy dříve.

Jistě nikoho nepřekvapí, že Apple pro soubor funkcí využívajících umělou inteligenci přišel s vlastním názvem Apple Intelligence (zkráceně AI, stejně jako obecný pojem artificial intelligence). Objeví se napříč novými verzemi iOS, iPadOS a macOS, přičemž v jádru zahrnují lepší porozumění a práci s jazykem, generování obrázků a schopnost plnit výrazně komplexnější povely.

Napříč systémem tak budou například dostupné nové nástroje pro práci s textem. Nejen chytřejší opravy gramatiky, ale také možnost více zasahovat do stylistiky nebo upravovat styl psaní, například přepsat e-mail do formálnější podoby nebo zkrátit příliš dlouhý text. Porozumění textu a kontextu se také pojí s upozorněními, jejichž organizace je věčným tématem. Nové systémy mají být lepší v rozeznávání, které notifikace jsou důležité, a mají je zobrazovat jako první. Místo prvního řádku e-mailů nebo zpráv se pak bude ukazovat krátké shrnutí hlavních informací.

Dalším důležitou schopností AI – jak té od Applu, tak obecně – je generování obrázků. To bude možné přímo v aplikacích Pages (textový editor), Keynote (tvorba prezentací) nebo Zprávy, a to v různých stylech podle zadání uživatele nebo automaticky podle kontextu. Dokonce půjde generovat vlastní emoji, Apple jim říká „Genmoji“.

Foto: Apple AI Applu znamená pokročilou práci s textem, generování obrázků či přehlednější oznámení

Posledním ze základních kamenů Apple Intelligence je pak přehled systémových nástrojů o osobních informacích uživatele. iOS ví, kde daný uživatel bydlí, kde pracuje, kdo jsou další členové jeho rodiny, jaké události má naplánované v kalendáři a podobně. Tyto informace má umět chytře kombinovat a rychle zodpovídat poměrně složité dotazy, které by jinak vyžadovaly několik manuálních kroků. Šéf vývoje softwaru Applu Craig Federighi přitom zdůraznil, že kdykoliv to je možné, vše se zpracovává přímo v zařízení (tzv. on device) anebo zcela anonymizovaným způsobem bez sběru dat, který je otevřený ověření bezpečnosti externími experty.

„Představení on device umělé inteligence zvané Apple Intelligence ukázalo nadčasový přístup Applu k umělé inteligenci s důrazem na bezpečnost, soukromí a personalizaci. Jako vždy Apple myslí na ekosystém, který je touto technologií protkaný napříč – a díky vlastním procesorům Apple Silicon optimalizovaný pro skvělý výkon i s umělou inteligencí,“ komentuje novinky Michał Weiser, ambasador vývojářského projektu Mac@Dev od iBusiness Thein.

Snad nejvíce díky příchodu Apple Intelligence mnohé potěší, že Siri by konečně měla lépe demonstrovat svůj potenciál a dorovnat se konkurenci od Googlu nebo Amazonu. Zaprvé to znamená lepší porozumění mluvenému jazyku, takže pokud se například přeřekneme a opravíme, asistentka správně pochopí, co po ní skutečně chceme. Dokáže také reagovat na kontext a předchozí interakci – můžeme se tak třeba zeptat na počasí na nějakém místě a pak si „tam“ hned naplánovat výlet.

Siri bude i rozumět tomu, co se právě děje na obrazovce nebo jaký obsah máme v systémových aplikacích. Podle jednoduchého povelu tedy vyhledá a zobrazí požadované fotografie (mé sestry loni než se ostříhala) a dokáže s nimi dále pracovat (přidej je do e-mailu pro mamku). Pokud ale vlastní nástroje Applu na něco nestačí, Siri se sama obrátí s žádostí o pomoc na nejnovější verzi ChatGPT, které dokáže využít pro generování obrázků, odpovědí nebo textu. Vždy přitom požádá o svolení.

Umělou inteligenci navíc Apple propojuje nejen napříč vlastními aplikacemi, ale také všemi ostatními. „Největší vývojářskou zajímavostí je možnost definice takzvaných Akcí ve všech aplikacích, které následně samotná Apple Intelligence může využívat pro práci s daty napříč různými aplikacemi,“ Michał Weiser.

Nástroje Apple Intelligence budou dostupné napříč primárními operačními systémy firmy, ale jen na některých zařízeních. Konkrétně půjde o iPhony 15 Pro a Pro Max s nejnovějším čipem A17 Pro, iPady s čipem M1 a novějším, totéž platí pro Macy. Prozatím půjde umělou inteligenci používat pouze v angličtině.

iOS 18 a iPadOS 18

Samotné operační systémy letos čekají spíše kosmetické, ale přesto zajímavé změny. Primárně iOS 18 a iPadOS 18 konečně dostanou možnost umisťovat ikony aplikací téměř kdekoliv na obrazovce, podobně, jako to umožňují zařízení s Androidem už řadu let. Ti, které nudí také jejich téměř deset let nezměněný design, pak budou moci upravit jejich barvy, ať už přepnutím do tmavého módu, nebo nastavením takřka libovolného barevného filtru.

Další novinkou společnou pro iPhony i iPady je bohatší Ovládací centrum. U jednotlivých položek půjde měnit velikost a umístění a dostupných bude podstatně více různých nastavení a tlačítek. Aby Apple ve všem udržel co nejlepší přehlednost, bude ovládací prvky řadit do skupin podle účelu – například Oblíbené, Ovládání hudby, Domácnost a podobně. Dále bude možné konečně vybrat vlastní zkratky ve spodních rozích na hlavní obrazovce.

Nové iOS i iPadOS dostanou také přepracovanou galerii fotografií. Zmizí kategorie na spodní hraně obrazovky a nahradí je velký přehled všech obrázků následovaný automaticky vytvořenými kolekcemi podle různých témat (Nedávné, Lidé a Zvířata atd.) a uživatelskými alby. Chytré funkce pak umožní třeba odfiltrovat snímky obrazovky nebo pokročilejší vyhledávání.

Poslední z hlavních novinek, které sdílejí telefony i tablety, se týkají poznámek, zpráv a hraní. Zaprvé, přímo v aplikaci Poznámky přibude detailnější formátování textu a možnost nahrát zvuk a hned po té automaticky vygenerovat přepis, samozřejmě zatím jen v angličtině. Zadruhé, na zprávy iMessage půjde rychle reagovat jakýmkoliv emoji stejně jako v Messengeru nebo na Instagramu a bude možné nastavit odložené odeslání. A nakonec iPhony a iPady dostanou po vzoru Maců speciální mód pro hraní her, který jim vyhradí co nejvíce výkonu. Má také zlepšit odezvu sluchátek AirPods a bezdrátových ovladačů.

Největším ohlášením, které se týká výhradně iPadOS, je aplikace Kalkulačka pro tablet. Apple se dlouho vymlouval, že jeho vývojáři stále docela nevymysleli, jak co nejlépe využít jeho větší displej, až teď přišel s rozhraním velice podobným iPhonu. S tím rozdílem, že vědecká kalkulačka na iPadu nabídne více funkcí jako převod jednotek nebo historii. Její pokročilé funkce půjde využít i v poznámkách – systém pochopí rovnice napsané stylusem a vyřeší je nebo podle nich vygeneruje grafy.

macOS 15 Sequoia

Co čeká macOS 15 s přídomkem Sequoia? V zásadě totéž co iOS a iPadOS – tedy zapojení AI, přepracovaná galerie fotografií, lepší Poznámky, Zprávy nebo vědecká kalkulačka. Navíc má pokročit práce s organizací oken na obrazovce, které půjde přetahováním do rohů či ke krajům uspořádat do přehledné mřížky.

Foto: Apple Zrcadlení iPhonu na macOS Sequoia

V rámci sbližování desktopu s mobilními systémy se pak Apple zaměřil na funkce kontinuity. Na obrazovce Macu bude možné bezdrátově zrcadlit displej iPhonu a přímo ho zde ovládat – telefon přitom zůstane zamčený, takže k němu nedostane přístup někdo jiný. Toto zrcadlení umožní také přetahování souborů mezi zařízeními, stejně jako bychom jen pracovali s aplikacemi na desktopu. A aby byly interakce kompletní, na Macu se nově budou moci zobrazovat oznámení z iPhonu a prostřednictvím zrcadlení s nimi půjde rovnou pracovat.

watchOS 11

watchOS ve verzi 11 čekají například detailnější přehledy naměřených informací, ale také nové funkce. Nová aplikace Vitals nabídne těm, kteří s hodinkami spí, každodenní shrnutí tepu, dechu, teploty na zápěstí, okysličení krve nebo délky hlubokého spánku. Pokud se něco vychýlí z normy, hodinky na to uživatele upozorní.

Sportovci pak budou moci při určování denních cvičení brát v potaz výkony z poslední doby, aby dohromady dosáhli požadované intenzity a výsledků. Ti, co si naopak chtějí od cvičení dát pauzu, dostanou možnost pozastavit svoje kruhy aktivity, aby nepřišli o dosažené cíle. Další novinky ve watchOS 11 zahrnují chytřejší práci s fotografiemi na ciferníku, lepší sledování průběhu těhotenství nebo nové widgety.

Foto: Apple Nové widgety, ciferník s fotkami a aplikace Vitals v watchOS 11

visionOS

Možná trochu překvapivě přišel Apple pouhé čtyři měsíce po uvedení headsetu Vision Pro s druhou verzí systému visionOS. Ta nabídne třeba převádění klasických fotografií na trojrozměrné, sdílení prohlížení galerie s člověkem v hovoru, nová gesta ovládání, větší virtuální obrazovku při propojení s Macem nebo nová virtuální prostředí.

Všechny nové verze operačních systémů budou oficiálně dostupné tradičně na podzim. iOS 18 bude dostupný pro iPhony XR a novější, respektive iPhone SE 2 a novější. iPadOS 18 bude vyžadovat iPad z roku 2019 a novější, takže minimálně iPad 7. generace, iPad Air 3. generace, iPad mini 5. generace, 11palcový iPad Pro 1. generace a 12,9palcový iPad Pro 3. generace. Nové macOS Sequoia nainstalují majitelé Maců mini a MacBooků Pro alespoň z roku 2018, majitelé iMaců z roku 2019 a novější, MacBooků Air z roku 2020 a novější, všech iMaců Pro, všech Maců Studio a Maců Pro z roku 2019 a novější.