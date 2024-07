Boj o moc a Hra o trůny živě. Murdochovi, jeden z nejmocnějších klanů světa, opět válčí mezi sebou

Uložit 0

Populární seriál televize HBO Succession (česky Boj o moc) pojednával o vlivné dynastii Royových, která ovládá mediální impérium a její členové proti sobě vzájemně intrikují. Od začátku se hovořilo, že scénář v mnoha ohledech hodně připomíná magnáta Ruperta Murdocha a jeho rodinu. Teď se ukazuje, že reálný život dovede být přinejmenším stejně pikantní a fascinující jako ten hollywoodský: u Murdochů totiž vypukla další právní válka dětí s otcem o nástupnictví a byznysový odkaz.

Australský rodák patří k nejvlivnějším lidem světa: se jměním 20 miliard dolarů je členem elitního výběru nejbohatších lidí planety, ovládá stovky médií v anglo-americkém světě včetně televizní stanice Fox News, deníku Wall Street Journal či britského bulváru The Sun. Patří mu i nakladatelství HarperCollins, do roku 2019 držel také filmové studio 21st Century Fox. Především mezi americkými republikány je vzývanou postavou a měl výrazný podíl na zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016.

A právě zaměření na pravicové, konzervativní politické proudy je i důvodem, proč se nyní soudí s trojicí svých starších dětí, synem Jamesem a dcerami Prudence a Elisabeth. Nečelí jim ale sám, nýbrž po boku se svým prvním a do určité míry vyvoleným synem Lachlanem. „Murdoch, kterému je 93 let, uvedl do pohybu drama na konci loňského roku, když učinil překvapivý krok a pokusil se změnit parametry rodinného fondu, aby zajistil, že jeho nejstarší syn a vybraný nástupce Lachlan povede i po jeho smrti rozsáhlou skupinu televizí a deníků,“ napsal list New York Times, který na spor upozornil.

Jde o to, že podle předem sjednaných podmínek rodinné nadace by po skonu patriarchy měla řídicí práva na konglomerát firem sdružených pod značku News Corp. přejít rovným dílem mezi jeho čtyři nejstarší potomky (celkem má dětí šest a manželku nyní už pátou). Ale protože kromě Lachlana, který je Murdochovou pravou rukou a pod jeho dohledem řídí klíčové aktivum celého impéria, stanici Fox News, ostatní sourozenci nesdílí otcův jasně pravicový pohled na svět, chce je ze závěti odstranit.

Respektive se v právní bitvě, kterou řeší soud v Nevadě, domáhá toho, aby všem dětem sice zůstala stejná majetková práva, ovšem exekutivní pravomoci aby měl jen Lachlan. Představa Ruperta Murdocha je taková, že jen první syn zajistí, že skupina zůstane orientovaná na pravicový myšlenkový svět a to jí zaručí ekonomickou profitabilitu a vliv. Kdežto kdyby se v ní začaly více prosazovat myšlenky a směřování liberálnější části rodiny, vedlo by to k podle něj k úpadku a snížení hodnoty mediálního koncernu.

Jak uvádí deník New York Times, Murdoch se na sklonku roku vydal do Londýna, aby se sešel se svými dcerami a vysvětlil jim, proč dělá, co dělá. Jenže podle všeho u nich nepochodil, ba co víc, dosáhl opaku: zatímco Prudence a James svého času bojovali proti sobě, když ještě nebylo jasné, že tátovým nástupcem bude Lachlan, nyní se spojili s Elisabeth, jež se dosud držela stranou rodinných šarvátek, vyrazili do boje a hodlají se bránit.

Soudce, který má případ na stole, už vynesl předběžný verdikt: Rupertu Murdochovi vzkázal, že změny v podmínkách trustu je možné provést, ovšem pouze za předpokladu, že dostatečně zdůvodní, že to je v zájmu jeho dětí a že nedojde k jejich újmě. Zatímco otec si na spor vybral advokáta, který v minulosti řešil majetkové kauzy spojené s celebritami jako Britney Spears či Michael Jackson, trojice dětí si najala elitní newyorskou kancelář Cravath, Swaine & Moore. A dá se očekávat, že to bude tuhá – a s ohledem na Murdochův vysoký věk – dost možná i poslední hra o trůny, do které se rodina s ním pustila.