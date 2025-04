Warhorse Studios odhalí nový přídavek pro Kingdom Come 2. Na pražském Comic-Conu si ho zahrajete dřív

Uložit 0

Dohráli jste Kingdom Come: Deliverance 2 a hladově vyhlížíte tři ohlášené přídavky, které Warhorse Studios chystají? Tak to pro vás máme dvojnásobně dobrou zprávu. Na pražském Comic-Conu na vás čeká první rozšíření s názvem Brushes with Death ještě dřív, než oficiálně vyjde – spolu s tunou další herní zábavy. A díky našemu partnerství s parťáky z Comic-Conu na tenhle svátek popkultury můžete vyhrát lístky.

„Letošní herní zóna bude skutečně rekordní,“ slibuje Pavel Koutský z týmu pražského Comic-Conu, který od pátku do neděle zaplní O2 universum. Protože to není jen přehlídka hostů (v čele s Odpadlíkem), cosplaye, přednášek a workshopů, ale taky příležitostí si zahrát hry deskové i digitální.

Kingdom Come na Comic-Conu

Dost možná tím největším comicconovým lákadlem pro hráče bude omrknutí či vyzkoušení na léto chystaného DLC pro Kingdom Come: Deliverance 2 s podtitulem Brushes with Death. V něm se hrdina Jindřich s pomocí záhadného umělce vydá odhalovat tajemství minulosti.

Vývojáři vám DLC ukážou na vlastním stánku, ale značky Warhorse Studios a KCD toho nabídnou mnohem víc. Producent Martin Klíma chystá přednášku o historii firmy a PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling bude jedním z hostů – třeba s Martinem Veselovským a Nicole ze Zrádců – zábavné diskuze CzechCrunche v neděli od 17 hodin.

Chcete vyhrát lístky i na příští rok?

Tohle ještě není soutěž o vstupenky na ten letošní Comic-Con. Tu najdete o kousek níž v infoboxu. Ale jestli máte rádi české hry, přijďte na videoherní kvíz CzechCrunche v sobotu od 17 hodin – a možná vyhrajete vstupenky na Comic-Con Prague 2026!

Videoherní nálož novinek i retra

„Co se týče videoher, bude to fakt velké. Hala C bude praskat ve švech,“ teasuje Pavel Koutský chystanou digitální zábavu. Pro zájemce budou k dispozici stovky herních PC (GeForce RTX 5090 included) i konzolí s nejnovějšími hrami. Na neděli je v plánu turnaj ve Valorantu. A milovníky starších titulů potěší retroherna. „Ta letos zabere dvojnásobný prostor oproti loňsku a nabídne přes třicet historických konzolí a několik arcade automatů v plně funkčním stavu,“ říká organizátor.

Povídání, které chcete slyšet

Pokud vás drcení kláves a ovladačů náhodou omrzí, nezoufejte. Program Comic-Con Prague má celou linii věnovanou hernímu obsahu. Těšit se můžete třeba na pohled pod pokličku herního byznysu od šéfa obchodu Xzone Martina Schovance. Dabér Richard Wágner zase bude vyprávět o dabingu Kingdom Come 2, aby snad toho obsahu z Warhorse nebylo málo.

Soutěživější typy pak potěší Pavel Dobrovský a Honza Olejník z projektu RetroNation, kteří si přichystali pub kvíz o retro ceny. Nebo si přijďte vyslechnout přednášku o překladu filmů podle videoher od profi překladatelů. Či představení deskových her podle české historie. A když je řeč o deskovkách…

Deskovky, kartičky i figurky

Ke Comic-Conu tradičně patří i nedigitální hry. Deskoherna v O2 universu se rozroste hned do dvou sálů O2 universa a své hry dovezou nejen velcí čeští vydavatelé jako Albi, Mindok nebo Blackfire, ale i gigant Asmodee – a to včetně deskovkových novinek.

„A nesmíme zapomenout na možnost si zahrát RPG nebo turnaje v karetních Star Wars Unlimited, které budou probíhat po celý víkend,“ dodává Koutský. Pro stolní stratégy i kreativně naladěné hráče pak bude velkým lákadlem wargaming, tedy figurkové válčení s možností si miniatury i nabarvit.

Top novinky ze světa her

👑 Britská BAFTA předávala ceny za nejlepší hry (vyhrál Astro Bot) a v souvislosti s tím vyhlásila taky anketu veřejnosti a fanoušků o nejvlivnější videohru vůbec. Na sedmém místě se objevilo Kingdom Come 2.

⛏️ Filmový Minecraft je hit. Ve Spojených státech utržil za první dny 163 milionů dolarů, což tam znamená nejlepší premiéru filmu podle videohry vůbec. Česká kina po prvním víkendu hlásila 226 tisíc diváků.

🚂 Vyšla dema dvou zajímavých CZ/SK her – slovenský Fogpiercer je tahová karetní strategie s obrněným vlakem v postapo světě, Implausible Tales jsou zase česká variace na oldschool puzzly a adventury v duchu The Lost Vikings, akorát se čtveřicí impů.

🤖 Microsoft představil hratelnou ukázku speciální verze Quakea II, kterou vygenerovala umělá inteligence. Dost fanoušků hry to navštvalo, nikoliv však jednoho z autorů Johna Carmacka – vlastně ji spíš pochválil.

🍄 České studio Amanita posílalo v posledních dnech celý výtěžek z prodaných her na humanitární pomoc Ukrajině. Nakonec se povedlo vybrat více než 1,5 milionu korun. Nejčastěji od Američanů, Ukrajinců a… Rusů.

📈 Nintendo Switch 2 bude dražší než jeho předchůdce. V Česku nedostal oficiální cenu, v e-shopech se objevuje v předprodeji většinou za 12 490 korun. Co se týče samotných her, ty by v budoucnu měly vyjít na 90 eur ve fyzické verzi a 80 eur v digitální.

🔫 Legenda taktických her se vrací. Vyšli Commandos: Origins a v recenzích zatím sbírají víceméně dobrá hodnocení. Jacka O’Haru a spol. najdete i v Game Passu.