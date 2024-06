Češi jsou národ chalupářů, boduje nejen Šumava, ale i Bali. V zahraničí investuje čím dál víc lidí

Uložit 0

Nemovitosti vždycky patřily k oblíbeným investicím Čechů. Vždyť až osmdesát procent populace bydlí v tuzemsku ve vlastním, zatímco v sousedním Německu je to jen polovina místního obyvatelstva. Češi už ale nekupují jen domov, čím dál častěji se rozhlíží také po druhých bytech či domech v zahraničí. A takových bude nejspíš přibývat.

Nemovitosti jsou třetí nejčastější způsob, jak Češi peníze investují, a to po doplňkovém a klasickém penzijním připojištění. Do bytu, domu, pozemku či rekreační nemovitosti jich v Česku vložilo peníze 34 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z těch, kdo investovali právě do nemovitosti, jich 95 procent pořídilo doma, pět procent pak v zahraničí. Dalších dvacet procent ale o nákupu v cizině uvažuje. Češi se přitom soustředí především do čtyř zemí, aspoň podle tohoto výzkumu.

Suverénně vede Španělsko, kde si nemovitost pořídilo 25 procent z těch, kteří v cizině investovali. Teprve na druhém místě, navíc s velkým odstupem se nachází Chorvatsko. Češi tady koupili nemovitost v 11 procentech případů. Sedm procent lidí investovalo v Itálii. A rovněž sedm procent překvapivě na Bali. „Všechny ostatní destinace byly výrazně pod pět procent, proto jsme je nezařazovali. Objevoval se tam ale například Blízký východ, Austrálie a další. Šlo ale o jednotky procent i méně,“ komentuje Michal Straka z Ipsosu.

Španělsko je podle něj nejvíc oblíbené díky příležitostem, které poskytuje. „Nabízí úplně největší počet nemovitostí, ať už jsou to byty nebo domy, a to v mnohem větší míře než právě Chorvatsko či Itálie. Je to dané velikostí země, délkou pobřeží, jednoznačně ale také proto, že tam je v posledních letech největší developerský boom,“ říká Straka pro CzechCrunch.

V zemi se přitom staví hlavně v lokalitách u moře. A na to Češi slyší. Stejně jako na to, že řadu bytů tu lze koupit v řádu jednotek milionů. „Neřekl bych, že je Španělsko nejlevnější, je ale možnost najít tam levnější nemovitost. Například v lokalitách, kde není moc bydlení, ale hodně hotelů. Na takových místech je možné na začátku, ještě před výstavbou, koupit levně, protože to investor potřebuje prodat,“ uvádí produktový ředitel Ipsosu s tím, že Španělsko může ve finále přinést zajímavější možnosti co do financí než panelákový byt v Česku.

Proč je ale na čtvrtém místě zrovna Bali? Koupě nemovitosti na indonéském ostrově jde na vrub kosmopolitnější mládeži, generaci Z či IT nomádům, kterým je jedno, z které části planety zrovna pracují. V průzkumu se objevovali také obchodníci spekulující s nárůstem ceny v lokalitě, takoví jsou ale ve výrazné menšině.

Motivace k nákupu nemovitostí je částečně pozitivní. Důvodem je blízkost moře, možnost využívání domu pro vlastní dovolenou i možnost ho pronajímat. Částečně k tomu ale lidi vedou příliš drahé nemovitosti v Česku. Někteří chtějí nemovitost v bezpečné lokaci, protože se bojí například války.

„Koupě nemovitosti versus nákupu v zahraničí je osm ku dvěma, a to je naprostá změna trendu. Důvodem je podle mě hlavně masivní růst cen nemovitostí v Česku, a to nejen ve velkých městech,“ komentuje hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že poptávka dvaceti procent lidí, které o zahraniční akvizici teprve uvažují, se dokáže naplnit.

Pozor na místní specifika

Odborníci se nicméně shodují na tom, že je potřeba zvážit rizika. „Češi jsou národ chalupářů a někdy si chtějí koupit nemovitost na Šumavě a někdy na Bali. Řada lidí má v zahraničí jedno nebo dvě místa, kde se jim tak líbí, že si tam chtějí něco koupit. Třeba už pár místních znají a ti jim s tím pomohou. A pak jsou lidé, kteří si řeknou, že si prostě koupí nemovitost ve Španělsku a nezbývá jim než se obrátit na obchodníka,“ říká výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani.

Potřeba si je dát pozor na specifika dané země, kterých může být málo, pokud ale člověk plánuje byt či dům například pronajímat, pak už se musí zajímat například o to, jak výnos danit. „Některé věci najdete na internetu, spousta z nich ale závisí na místní příslušnosti,“ dodává předseda představenstva investiční společnosti Investika Petr Čížek.

Musíte brát v potaz také to, že když se něco stane, pořád to máte dvě hodiny letadlem nebo dvanáct hodin autem

Pokud člověk danou lokalitu nezná, pak může být také překvapen tím, co se v ní děje. Třeba se tu mohou každý pátek pořádat místní slavnosti nebo jsou tam bary, které na víkend ožívají. Dobré je také zvážit, jestli jde s nákupem nemovitosti stále ještě o investování nebo zda už se jedná o podnikání. „Kamarádka koupila apartmánový dům v Chorvatsku. Byla velmi překvapená, když se dozvěděla, že poskytnout jeden z apartmánů zadarmo svým přátelům de facto není možné, protože by za to měla odvádět ubytovací poplatek. Pokud by se těm známým něco stalo a musela třeba přijet záchranka, finanční úřad by se o ně velmi rychle začal zajímat, pokud by to neudělali. Podobných specifik je v různých zemích spousta,“ souhlasí Brodani.

Potřeba je také do kalkulace výnosu započítat, že bude nemovitost člověk sám využívat, což se dá podle odborníků velmi těžko. „Musíte brát v potaz také to, že když se něco stane, pořád to máte dvě hodiny letadlem nebo dvanáct hodin autem. Může se také stát, že nájemníka neseženete. Aby byl člověk se svojí investicí spokojený dlouhodobě, měl by zvážit všechna pro a proti,“ říká hlavní analytik Brokeru.

A konečně, obecné pravidlo říká, že člověk by měl investovat do něčeho, čemu aspoň trochu rozumí. „Když si koupíte akcie, těžko budete pořád myslet na to, jak hezké akcie máte. U nemovitosti to reálně hrozí. Musíte tedy vědět, s jakým cílem to kupujete. Jestli investičně, musíte propočítávat. Pokud srdcem, pak to spočítat nelze,“ míní Brodani.