Cloudfresh pomáhá s digitální transformací firem a stal se partnerem roku společnosti Zendesk

Cloudfresh je Premier partnerem společností Google Cloud, Zendesk a Asana. Společnost se zabývá digitální transformací podnikání. Cloudfresh také poskytuje svým klientům celý cyklus služeb pro implementaci inovativních cloudových produktů a řešení na Ukrajině a v zemích střední a východní Evropy.

Společnost rovněž vyvíjí řešení pro partnerské produkty, jako jsou Google Cloud Platform, Google Workspace, Google Maps Platform, Google Chrome Enterprise, Zendesk Support, Zendesk Sell CRM, Zendesk Sunshine, Asana a další. Ke všem dodávaným službám navíc poskytuje užitečná školení a podporu pro jejich integraci do zákaznického ekosystému.

Od získání statusu Zendesk Partner až po ocenění Partner roku během dvou let

Společnost Zendesk, celosvětový lídr v oblasti zákaznické podpory, každoročně pořádá soutěž mezi svými partnery, aby určila nejaktivnější společnosti na trhu, které propagují Zendesk. Během celosvětového partnerského setkání 10. ledna 2022 získal tým Cloudfresh titul „Partner roku na rozvíjejících se trzích“ společnosti Zendesk EMEA, a to díky více než 30 uzavřeným obchodům. Získání statusu Partner roku společnosti Zendesk je zásadním krokem v růstu společnosti Cloudfresh a pochopení hodnoty partnerských produktů pro uživatele.

„Společnost Cloudfresh je ceněným partnerem společnosti Zendesk a jsme rádi, že jsme jí mohli udělit ocenění Partner roku pro rozvíjející se trhy. Náš partnerský program se v Evropě stále rozrůstá, a proto je toto ocenění uznáním společnosti Cloudfresh za její vynikající výsledky na rozvíjejících se trzích, kde nabízí zákazníkům společnosti Zendesk poradenství a profesionální služby na podporu jejich strategií v oblasti zákaznické zkušenosti. Těší nás, že můžeme pokračovat ve spolupráci s týmem Cloudfresh, protože zákaznická zkušenost je stále více uznávána jako klíčový faktor růstu firem v roce 2022,“ uvedl Benjamin Caller, Regional Vice President, EMEA Partner Sales ve společnosti Zendesk.

Benjamin Caller ze Zendesku a Tereza Fídlerová z Cloudfresh

„Ocenění Partner roku vnímáme v Cloudfresh jako významný krok kupředu a obrovsky si ho všichni vážíme. Také je pro nás velice motivující a dodává nám energii do další práce. Je skvělé vidět, jak společnost, i v těchto nelehkých dobách, roste, a s ní i všichni, kteří jsou její součástí. Velké díky vedení a všem kolegům z Cloudfresh, kteří se na tomto úžasném úspěchu podíleli. Já osobně si navíc neuvěřitelně vážím všech našich ukrajinských pracovníků, kteří přestože ve své zemi zažívají válku a mají mnoho starostí, je pro ně další vývoj a posun firmy důležitý. Všichni si zaslouží obrovskou poklonu a jejich pracovitost, loajalita, odvaha a lidskost je hodna opravdového uznání,“ uvedla Tereza Fidlerová, Business Development Representative v Cloudfresh.

Integrace pro obchodní potřeby

Po celém světě používá službu Zendesk více než 100 000 firem ve 160 zemích. Mezi klienty společnosti Cloudfresh, kteří využívají služby Zendesk, patří Blue Style, JYSK Baltics, BlaBlaCar, iCharge Point, VIVO, Leroy Merlin a mnoho dalších.

„Zendesk nám pomohl synchronizovat komunikaci. A to především v době, kdy vypukla celosvětová pandemie a my jsme potřebovali odbavovat stovky dotazů denně. V té době totiž dotazy od jednoho klienta chodily přes různé kanály – Messengerem na Facebooku, e-mailem, přes telefon, webovým chatem, klienti se ptali na pobočkách. Naší prioritou tedy bylo tyto kanály konsolidovat, mít na jednom místě kompletní historii komunikace ke každému klientovi a především dát každému klientovi odpovědi včas. Zendesk nám s tím vším pomohl. Přispěl ke zkvalitnění klientského servisu a také k zjednodušení práce našich kolegů operátorů a prodejců, kteří se Zendeskem pracují,“ popisuje Jana Galvis Rivera, Head of Digital ve společnosti Blue Style.

„Cloudfresh nám velmi pomohl s auditem Zendesku a celkovým nastavením funkčnosti. Rovněž jsme neměli tak detailní přehled o tom, co vše Zendesk umí a s čím by nám mohl v rámci kvalitní zákaznické péče pomoci. Specialisté z Cloudfresh navrhli nová rozšíření a napojení nových komunikačních kanálů, o nichž jsme si mysleli, že napojit nejdou. Připravili uživatelský manuál pro naše operátory a také administrační manuál, abychom si mohli s jednodušším nastavením systému poradit sami,“ dodává Jana Galvis Rivera.

Foto: Zendesk Cloudfresh spustil cloudové řešení pro integraci se službou Zendesk – Telegramio

Většina zákazníků při své každodenní práci využívá mnoho služeb třetích stran, takže je potřeba produkty Zendesk integrovat do ekosystému zákazníka s již existujícími službami. Společnost Cloudfresh jako pokročilý implementační partner společnosti Zendesk implementuje řešení Zendesk a vyvíjí různé integrace a aplikace, které lze se službami Zendesk kombinovat.

Společnost Cloudfresh také nedávno spustila nové cloudové řešení pro integraci se službou Zendesk – Telegramio. Jedná se o bezpečné a jednoduché rozšíření pro oblíbený messenger Telegram, které umožňuje výměnu zpráv a příloh se zákazníky přímo v aplikaci a integraci s podporou Zendesk. Telegramio je plně škálovatelné podle potřeb jakékoli firmy, aby bylo možné dále poskytovat vícekanálovou zákaznickou podporu.

Podpora ukrajinského podnikání společně se Zendeskem

V tak těžké době pro Ukrajinu se podpora ukrajinských podniků stala prioritou. Ve spolupráci se společností Zendesk nabízí Cloudfresh ukrajinským nevládním organizacím a dobrovolníkům bezplatný software pro zákaznickou podporu prostřednictvím kanálů pro zasílání zpráv – messengerů, telefonu, e-mailu a chatu na webových stránkách.

Společnost Cloudfresh pomáhá s celým cyklem zřizování služeb prostřednictvím programu Tech for Good. Nabídka platí pro nevládní organizace a dobrovolníky, kteří dnes pomáhají Ukrajině a Ukrajincům při řešení humanitárních, migračních a dalších naléhavých problémů.

Foto: Cloudfresh Jana Galvis Rivera z Blue Style a Radek Levíček z Cloudfresh

Dobrovolnická stránka I CAN HELP HOST, jejímž posláním je pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny najít bydlení v evropských zemích, již využila možnosti zlepšit svou zákaznickou podporu od společnosti Zendesk s pomocí Cloudfresh. Tým podpory webu narazil na problém se zpracováním požadavků klientů. V zájmu optimalizace zákaznické podpory se společnost I CAN HELP HOST rozhodla využívat službu Zendesk a pracuje s ní dodnes.

Co se bude dít dál?

Ocenění od společnosti Zendesk se rozhodně stalo impulsem pro nové úspěchy, vývoj ještě více integrací a dalších aplikací a implementaci nových cloudových řešení pro různé obchodní potřeby. Společnost Сloudfresh bude i nadále poskytovat nejprofesionálnější služby integrace produktů Google Cloud, Zendesk a Asana, aby zlepšila zákaznickou zkušenost a efektivitu týmu pomocí moderních digitálních řešení založených na cloudu.

„Díky tomuto ocenění víme, že jsme s poskytováním produktů a služeb našim klientům na správné cestě. Zendesk nástroj významně ovlivňuje spokojenost koncových zákazníků u našich klientů a zvyšuje jejich další nákupy. Naši klienti se tím pádem stávají ještě úspěšnějšími. A to je přesně další motivace zase pro nás. Děkujeme Zendesku za tak skvělý nástroj a těšíme se na další prodeje a implementace,“ uvedl Radek Levíček, General Manager ve společnosti Cloudfresh.

Ve čtvrtek 22. září 2022 pořádají Cloudfresh a Zendesk v Praze offline akci s názvem Budoucnost zákaznické zkušenosti pro firmy z České republiky. Na této akci budou představeny trendy v oblasti zákaznické podpory a zákaznické zkušenosti. Zaregistrovat se můžete pomocí tohoto odkazu. Pozor, počet míst je omezen.