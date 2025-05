S kávou ze zastávky pobláznila LinkedIn i gurmány, do Pasohlávek míří davy. Teď pro ně přidává bistro

Uložit 0

Kateřina Ferbyová, úspěšná a na sociálních sítích populární kavárnice z jihomoravských Pasohlávek, o sobě říká, že je opatrným typem podnikatelky, která nepospíchá a nechce se uvařit ve vlastní byznysové šťávě. Párkrát z jejích úst také při rozhovoru padne, že by časem měla ráda rodinu. Teď otevírá druhý podnik a sama vysvětluje, jak jedno jde druhému naproti.

Na východním okraji Pasohlávek, městečka u Novomlýnských nádrží, vzniká v posledních letech několik developerských projektů zaměřených na bydlení i rekreaci – ostatně je to z nich jen kousek k rybníkům, na hřiště, do kempů i do Aqualandu Moravia. A v jednom z domů je v přízemí prosklený prostor jako dělaný pro kavárnu.

„Chodila jsem kolem něj a líbil se mi. Tři roky od chvíle, co se objevily vizualizace projektu, jsme se s developerem naháněli. Nejdřív já jej, pak on mě. A nakonec jsme si plácli,“ směje se Kateřina Ferbyová, která doufá, že nový podnik s názvem Terakota otevře v druhé polovině června.

Na LinkedInu už stihla svým bezmála devíti tisícům sledujících s humorem prozradit třeba to, jak finančně náročná anabáze to je: „V Terakotě jsou nejdražším prvkem v interiéru nádherný italský Mutina kachle. Bude mezi nima světle zelená spárovka! Kdyby se vám zdálo, že vidíte na mých zádech jizvu, až budu mít crop top, tak nezdá. Stojí totiž jak jedna ledvina.“

Důvod, proč developer nakonec naháněl ji, aby k němu přišla a svou kavárnu si v domě opravdu otevřela, leží pár set metrů na západ na jediném pasohlávském náměstí. Tam, v budově autobusové zastávky, otevřela Ferbyová už v roce 2021 svůj první podnik a postupem času se z něj i z ní samotné stala svého druhu senzace.

„V Zastávce máme klidně i 200 hostů za den. A to je pak masakr,“ chytá se za hlavu osmadvacetiletá kavárnice, která od dětství snila o tom, že bude mít svůj vlastní podnik a v něm bude péct dorty a laskominy. To dělá i dnes, jen se kvůli velkému vytížení a náporu návštěvníků musí často spoléhat na služby spřátelených cukrářů z Brna či okolí.

Café Zastávka je ale otevřené jen od března do října a navíc je velmi limitované svou miniaturní velikostí, takže lidé musí posedávat v parku. Původně bylo ve hře rozšíření do celé stavby zastávky, která dodnes plní i svou dopravní roli, jenže jde o obecní majetek a s rekonstrukcí by to pak bylo složitější. „Hledala jsem místo, kde bych mohla i skladovat a vyrábět,“ říká bakalářka z oboru chemie v potravinářství.

Její nové bistro Terakota tohle všechno splní a navíc, jak říká, Zastávku doplní, protože v něm budou zhruba čtyři desítky míst na sezení, zároveň v něm nabídne i větší výběr jídla: „Nebude to klasická restaurace, ale spíš bistro, kde si dáte dobrou snídani nebo přes den sendvič, něco lehčího a zdravějšího. Bude to cenově trochu dražší než Zastávka.“

Skladba hostů, kteří za Kateřinou Ferbyovou jezdí, je poměrně pestrá – jsou to místní, kteří si její „karlínský“ přístup oblíbili, jsou to turisté a cyklisté, kteří Pasohlávkami projíždějí, a jsou to i gurmeti, kteří se o ní dozvěděli z médií či sociálních sítí. A teď jim bude mít co nabídnout i na podzim a v zimě.

Dosud se v Zastávce točila přes sezónu s dalšími čtyřmi spolupracovnicemi, ale s Terakotou počet jejích kolegů zásadně naroste, celkem jich bude Ferbyová mít kolem patnácti včetně dvou provozních vedoucích. Její investice do nové restaurace prý bude zhruba milion korun, přičemž většinu prostředků spolkne nákup kuchyňských přístrojů.

Jak ale tohle všechno jde dohromady s tím, když zmiňuje, že výhledově bude chtít mít dítě? Neznamená upgrade byznysu spíš víc starostí a nervů? „Chci to celé budovat tak, aby to dokázalo jet i beze mě. To by teď Zastávka nedokázala, ani by mě s rodinou nejspíš neuživila. Ale když se to víc rozkročí, tak to paradoxně může lépe fungovat. Ještě tam nejsme, ale za dva roky by to celé mohla být relativně samostatná organizace,“ plánuje.

V tom jí má pomoct právě nabrání nové obsluhy, kdy se pracovníci budou v případě potřeby přesouvat ze Zastávky do Terakoty a naopak, případně před Vánoci na trhy v Brně, kde ještě Ferbyová ve spolupráci se skupinou Lidi z baru Jana Vlachynského provozuje stánky se svařákem. „Budeme moct otevřít stánky dva, a ne jen jeden,“ dodává.

Terakota bude mít otevřeno od osmi do osmi, sedm dní v týdnu a její majitelka počítá s tím, že v ní bude z počátku trávit dost času i proto, že v její kuchyni se budou chystat také dobroty pro Zastávku. Ale pak, jednou, až si to všechno sedne, kde se kromě role matky vidí? „Přece jak peču. To je můj život.“