Začínala v Husky, vlastní tvorbou zaujala v ikonickém módním domě. Teď jde vymýšlet hravé batohy ze Zlína

Je to příběh jako z byznysové učebnice – Eva Vontorová se už při studiích na Umprum dostala do světa velkých outdoorových značek, pro které navrhovala kolekce. Před 15 lety je ale opustila, aby založila vlastní brand kožených kabelek a později i ready-to-wear kolekcí, který pojmenovala Ether. Její osobitý styl s důrazem na sebevědomé a nápadné detaily zaujal v Česku i ve světě, hodně bodoval zejména v Asii… a teď ji dostal do hledáčku nových majitelů zlínské značky Playbag, kteří z ní udělali šéfku designu firmy.

„Vzhledem k důrazu na poctivou lokální výrobu jsem celkem rychle věděla, že tohle je místo pro mě,“ říká ke svému novému angažmá Vontorová. „Zkušeností z velkých oděvních značek jsem nasbírala dost a dobře vím, že je to úplně jiná práce než rozvíjet vlastní brand a že zajímavý design je možné produkovat ve větším měřítku,“ dodává návrhářka, která se vedle Playbagu bude nadále samozřejmě věnovat i své značce.

Její stěžejní součástí jsou výrazné kabelky, do Ether ale patří i kolekce minimalistického dámského oblečení, které stojí na kombinování kontrastních prvků. Výsledkem jsou velmi ženské modely, které ale sem tam zdobí řetěz, kovový cvoček nebo třeba ryze streetwearový bomber. „Kdo by měl rád nudu? Tak proč se nudně oblékat? Detail – ať jsou to kovový řetěz, odepínací klopy nebo předimenzovaný límec – dělá osobitý design. Minimalismus rozhodně nemusí být nudný,“ shrnuje Vontorová svůj přístup.

Její cesta k němu přitom vedla přes zákoutí, která byste při pohledu na modely Ether nejspíš nečekali. Ještě jako studentka pražské Umprum začala Eva Vontorová spolupracovat s českou outdoorovou značkou Husky. „Když mě oslovili, jen matně jsem tušila, co outdoorové oblečení a vybavení znamená, ale mám ráda výzvy,“ vzpomíná na začátky své kariéry. Ve firmě, která se i díky ní posunula o něco víc do sportovní módy, nakonec působila osm let a vedla tamní kreativní tým.

„Husky bylo o vysoce funkčním oblečení, kde byly jisté věci dané, protože jinak by nesplňovalo, co splňovat má. Já byla ze školy naopak naučená na otevřenou kreativitu a tady najednou bylo potřeba nastavit si hranice a respektovat dopředu nositele i kritéria funkčního oblečení,“ popisuje Vontorová. Výzvy ve velké firmě ji bavily, po téměř dekádě v Husky proto zamířila k dalším podobně laděným českým výrobcům Alpine Pro nebo Live in Peace.

A právě zkušenosti z nich bude nyní zúročovat v Playbagu, který sám prochází v poslední době velkými změnami. Do firmy, kterou původně rozjel Aleš Loch, vstoupila jako majoritní společník v září 2023 investiční skupina Leverage. Ta v ní podle svého vyjádření viděla „nenaplněný byznysový potenciál“ a rozhodla se ho nakopnout, aktuálně společnost připravuje na škálování. S tím má pomoct i angažmá Vontorové.

„Je to příležitost, jak nabídnout vkusné doplňky s nápadem mnohem širšímu publiku a svým způsobem tak zkrášlit ‚ulici‘, což mě láká, protože si nenamlouvám, že si každý může dovolit nosit kabelku nebo batoh Ether,“ říká designérka, která se na vymýšlení vlastních kabelek vrhla proto, že si v Česku nedokázala žádnou podle svých představ vybrat.

Když s nimi v roce 2010 začínala, neplánovala dělat také oblečení, ale po pár letech došlo i na něj. Vontorová se totiž chtěla prezentovat na pražském fashion weeku a pouze s doplňky to nebylo možné, a tak si navrhla i základní set oblečení a už u toho zůstala. Záměrně ale svou značku drží v menším měřítku, kolekce vydává zejména ve chvíli, kdy cítí, že na ně nazrál čas, a pro klientky šije na zakázku.

„Jsem designér a móda je pro mě kreativním vyjádřením, ale absolutně neakceptuji fast fashion a nikdy jsem nefungovala v rytmu čtyři kolekce do roka. Tvořím nadčasové kolekce, jejichž jednotlivé kusy jsou nositelné i po mnoha letech. Současně na sebe kolekce navazují, abych zákaznicím mohla nabídnout rozvíjející se a postupně se doplňující šatník,“ vysvětluje.

Její nápady i tak – nebo právě proto – rezonují. Vontorová se v minulosti dostala na pařížský fashion week, úspěch si připsala i v Číně, a že její styl sedí asijskému vkusu, dokázal i zájem z Japonska. Zahraniční linku ale příliš rozvíjet nestihla. Když ji přerušil covid, začala se znovu plně soustředit na české zákaznice. Občas k ní ale někdo ze zahraničí přece jen zabloudí, od roku 2016 se totiž objevuje v průvodci, který vydává uznávaný módní dům Louis Vuitton.

Teď se ale vedle návrhů novinek pro Ether začíná soustředit i na vývoj prvního kusu v Playbagu. „Zpočátku bude náplní mojí práce především revize současného portfolia produktů. Určitě budu redukovat a pak teprve přidávat, nicméně ještě letos na podzim chceme uvést minimálně jeden nový produkt, už se na něj sami těšíme. A v dalším plánu je posílení dámské řady,“ dodává designérka.