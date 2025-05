Dům, kde stěny téměř neexistují. Slovenská vila spojuje architekturu, luxus a přírodu v jeden celek

Uložit 0

Surový, jednoduchý, snažící se co nejvíce reagovat na své okolí, do kterého byl zasazen. Takový je dům s netradičním jménem Banánka. Architekti jej navrhli tak, aby co nejvíce podtrhli zážitek z bydlení v těsném spojení s přírodou, která se line přes práh prostřednictvím prosklených stěn táhnoucích se po obvodu velké části objektu.

Jak co nejvíce propojit dům s okolím? Vynechte zdi! Tak přemýšleli slovenští architekti Braňo Hovorka a Martin Paulíny při návrhu projektu rodinného domu Banánka, jehož fasáda je z velké části tvořena sklem. To je navíc možné mezi centrální obytnou halou, terasou a částí zahrady s jezerem odsunout.

Tuto možnost prý majitelé domu během letních měsíců využívají a jedním pohybem tak mohou do interiéru vpustit atmosféru skalnaté zahrady s protékajícím potokem, jezírkem a kulisou vysokých stromů v pozadí.

Jméno Banánka by mohlo vybízet k hledání sytě žlutých prvků a prohnutí, ve skutečnosti však dům nedostal jméno po ovoci, ale souvisí s místem, kde stojí. Nachází se na okraji Banky, malé obce ležící na protilehlém břehu řeky Váh od Piešťan. Pojmem Banánka jsou označovány ženy žijící v Bance, zatímco muž je nazýván Banánec.

Banka se může pochlubit příjemnou atmosférou definovanou zahradním charakterem a volnou urbanistickou zástavbou domů a chat. K domu vede úzká asfaltová silnička, která plynule přechází v lesní cestu vinoucí se pryč z obce do údolí pohoří Považského Inovce. Les je v těsném sousedství pozemku a obklopuje ho v několika směrech, čímž vytváří zelenou stěnu a příjemné soukromí.

Pozemek byl původně celý zahradou, a tak se na něm nachází několik starých dřevin. Mezi ně architekti vetkli jednopodlažní dům s parkovacím přístřeškem, který se maximálně soustředí na odpočinek a relax svých rezidentů.

Úkolem pro architekty bylo navrhnout dům tak, aby se do interiérů dostalo co nejvíce slunce a zároveň byl v harmonii s každým jedním stromem, jenž obýval zahradu před ním. Dům proto dostal půdorys ve tvaru trojcípé hvězdy, jejíž ramena svírají úhel 120 stupňů. Ta dělí pozemek na menší části, vytvářejí dojem samostatných zahrad a každý z uživatelů tím dostal výhledy do trochu jiné zeleně.

Základními materiály se staly beton, kámen, dřevo a sklo. Ty podle architektů propůjčily domu odolný, trvanlivý a nadčasový charakter. Dům je masivní, s kartáčovanými deskami bednění otisknutými do monolitického betonového stropu, betonovými interiérovými stěnami a prefabrikovanými, atikovými panely. Surovost betonu doplnil lomový kámen naskládaný v pozinkovaných roštech. Gabiony přecházejí z exteriéru do interiéru formou obkladu, který je doplněn dřevěnými obklady, podlahami a terasami.

Okna jsou vybavena extrémně subtilními rámečky, s možností jejich úplného odsunutí do stěnových pouzder pro maximalizaci vizuálního kontaktu se zahradou. Podobně byly do obkladů a omítek integrovány neviditelné dveře. Interiér s minimem designových solitérů obsahuje hlavně nábytek, postele či modulární pohovku na míru s možností změny uspořádání.

Tři ramena znamenají rozdělení stavby na tři dispoziční křídla, která propojuje denní obytný prostor v centru domu. Architekti tím vytvořili větší míru soukromí hlavní ložnicové části s wellnessem oproti části obsahující dětské pokoje a zázemí pro hosty.

Nejmenší, severní křídlo je nástupní se skladovým a technickým zázemím, jeho prodloužená střecha tvoří přístřešek pro auta i vstup do domu. Jihovýchodní křídlo stavby obsahuje tři menší ložnice se společnou koupelnou a víceúčelovou místností využívanou jako pracovna a meditační místnost.

Jihozápadní křídlo stavby má funkci hlavní noční části. Svou ložnici se samostatnou šatnou, toaletou a koupelnou se saunou zde mají rodiče. Přímo ze sauny mohou vyjít na menší terasu s vířivým bazénem, která je propojena s částí zahrady s potokem a ochlazovacím bazénem.

Centrální obytná hala s kuchyní a obývacím pokojem slouží jako přístup do dvou obytných dispozičních křídel stavby a také je propojena s venkovní obytnou terasou. Na jedné straně je kuchyně, na druhé obývací pokoj, uprostřed jídelna. Součástí obývací haly je také chlazená vinotéka oddělená od obývacího pokoje celoprosklenou stěnou.

Charakter prostoru podtrhuje krb s kamennou akumulační stěnou. Hala je přímo propojena s překrytou terasou velkoplošnými, posuvnými prosklenými stěnami. Terasa nabízí venkovní letní kuchyni s grilem a posezením orientovaným na zahradu, jezírko a les.