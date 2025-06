Její muž se byznysově zbláznil, ona královsky vydělala. Svou virální kosmetiku prodala za miliardy

Uložit 0

Je to jeden z nejsledovanějších párů planety. Aby také ne, když ho tvoří Justin Bieber a jeho žena Hailey, které dohromady jen na Instagramu sleduje více než 350 milionů lidí. On je nesmírně slavný zpěvák, ona úspěšná modelka, tudíž se jejich profesní kariéry tolik neprotínají. Jestli ale byznysově mají něco společného, je to budování značek. A právě Hailey Bieber na té své teď vydělala pohádkový balík peněz, zatímco Justin… s tou svou nakládá tak trochu šíleně.

Neteř hollywoodského herce Aleca Baldwina už třetím rokem budovala Rhode, svou kosmetickou značku pro mladé, která si zakládá na minimalistickém vzhledu a transparentní komunikaci o tom, z čeho se její produkty skládají. Navíc je „free“ prakticky od všeho, co dnešní uvědomělá americká společnost považuje za škodlivé – a právě to, hned vedle slavného jména zakladatelky, zaručilo, že se nad očekávání dobře prodávala.

Hailey, která si Justina vzala v roce 2019 po dlouhých letech přátelství a s nímž loni přivedla na svět prvního potomka, s pomocí účinného marketingu a chytrého týmu dokázala na značce loni vytočit obrat okolo dvou set milionů dolarů. A jak uvádí server BBC, ještě letos by se její produkty měly objevit v prodejnách kosmetické sítě Sephora napříč Spojenými státy a Velkou Británií.

To už se ale stane pod hlavičkou nového majitele, který Rhode koupil v transakci ohodnocené na jednu miliardu dolarů, tedy 22 miliard korun. Pod svá křídla ji vzala kalifornská firma e.l.f. Beauty, která se zaměřuje na cenově dostupnou kosmetiku. Podle jejího šéfa Taranga Amina sdílí Rhode stejné principy, snaží se narušit trh s kosmetikou a má být v kondici skvěle připravené k raketovému růstu.

„Od prvního dne bylo mou vizí pro Rhode vyrábět základní péči o pleť a hybridní make-up, který můžete používat každý den. A protože pokračuji ve funkci zakladatelky a vstupuji do rozšířené role kreativní ředitelky a vedoucí inovací, těším se, že povedu značku do této vzrušující nové kapitoly,“ uvedla Hailey Bieber v oficiální zprávě a dočkala se chvály i od svého muže, který ji sdílel na svém Instagramu.

Právě Justin má k budování značek také blízko, což začalo hlavně s oblečením Drew House, které založil v roce 2018 se svým teď už bývalým stylistou Ryanem Goodem. Kdo ovšem sledoval zpěvákovy sociální sítě, tak věděl, že zatímco před pár lety byl jeho Instagram zahlcený výrazným žlutým smajlíkem, který vystupoval v logu Drew House, v poslední době tato posedlost prakticky zmizela.

O přesném důvodu se spekuluje, podle zákulisních informací ale měl Justin s Goodem rozvázat jakékoliv vztahy (včetně těch kamarádských) kvůli neshodám ohledně pastora Judaha Smithe, kterého někdejší popová megahvězda jmenovala do představenstva firmy, ačkoliv neměl žádné obchodní zkušenosti. Good měl poté opustit církev, kde pastor působil, a přirovnal ji ke kultu. Následně se distancoval i od Justina.

Letos v dubnu se pak Justin Bieber distancoval od Drew House coby zavedené a známé značky s důvodem, že už přestala reprezentovat jeho rodinu a postoje. Také vyzval stovky milionů svých fanoušků, aby ji nadále nepodporovali. Poměrně bizarním vrcholem tohoto dramatu bylo sdílení animovaného videa, kde zapálil smyšlený dům Drew House a odkázal na novou značku, kterou potají budoval: Skylrk.

Skylrk se za poslední měsíc stala jeho novým zdrojem zábavy a dává ji velmi aktivně na odiv svým sledujícím. Neustále sdílí nejrůznější prototypy nových produktů od bačkor přes oversized soupravy až po obaly na telefon s držákem na jointa. Na poměry rozjíždění nových módních značek jde o neobvyklý postup, Justin ji navíc ještě ani nezačal veřejně prodávat – a doteď se neví, kdy se tak stane.

Je tam ale podpis Biebera, což je znamení, že se může stát velmi populární v jeho obrovské komunitě fanoušků. Proslýchá se, že je do ní kreativně zapojena právě i Hailey, která v rámci ní navrhla koženou bundu. Než tedy Justin po letech hudební neaktivity vydá nový singl – nebo rovnou celé album –, lidé budou mít možnost se kochat nad mnohdy trochu zběsilými kroky, které dělá.

Samozřejmě se objevují komentáře, jestli jeho zmatečné chování na sítích a občas i evidentně neupravený vzhled nemají spojitost s mentálními problémy, u kterých začal internet spekulovat, zda je nezahání návykovými látkami, jež v minulosti podle svých slov bral. Domněnky o drogové závislosti ale před pár měsíci vyvrátili jeho manažeři, podle kterých má být jen fyzicky i mentálně vyčerpaný z nahrávání hudby a péče o malého syna.