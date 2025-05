Na kafe na střechu. Na Křižíkových pavilonech je místo betonu bistro, běžecký ovál a plno zeleně

Uložit 0

Od začátku devadesátých let jsou nedílnou součástí pražského Výstaviště, mnozí si je přitom pamatují spíš jako kulisu – stály tu jako svědek každé Matějské pouti i každého koncertu u Křižíkovy fontány, kterou obklopují. Nyní Křižíkovy pavilony představují svébytnou součást velkého areálu. Nejen pro různé akce, ale i jako nový pražský veřejný prostor.

V roce 2020 se postupně začaly rekonstruovat všechny ze čtyř pavilonů. Dostaly moderní zázemí, které obstojí před současnými potřebami. Výstavní prostor je scelený matným černým nátěrem, doplňují ho světlé barvy na technickém a hygienickém zázemí. Betonové konstrukce zůstaly ve své surové podobě, stejně jako prvky z nerezové oceli. Rekonstrukce se ale postupně dostala až na střechu.

Ta byla původně jednoduše vylitá betonem, což ale s rostoucím horkem vytvářelo čím dál větší problém. Vznikal tu tepelný ostrov s až desetistupňovým rozdílem oproti okolí. Nově je plocha osázená zelení a nevyužívané střechy se proměnily na aktivní prostor. „Celková betonová plocha byla redukována o zhruba pět tisíc metrů čtverečních. Je tu vysazená intenzivní vegetace, která zpomaluje pohyb vzduchu a prachu, což vede k výraznému zpříjemnění lokálního klimatu,“ popisuje architekt Výstaviště Štefan Šulek, který měl rekonstrukci pod dohledem.

Nově je tu 1 850 metrů čtverečních zeleně, která okysličuje vzduch, zvyšuje vlhkost a pozitivně tak ovlivňuje kvalitu vzduchu. Je tu navíc akumulační střecha, voda ze srážek, které sem spadnou, tak neodteče pryč. Využití tu má až jeden kubík vody, který by jinak skončil v kanalizaci.

Lidé to ocení hlavně v létě, byť střecha Křižíkových pavilonů je otevřená celoročně. A co tady? Vzniklo tu například americko-mexické bistro Terasa 67, které je otevřené každý den od 11 do 9 do večera. V nabídce jsou burgery, hot dogy, burrita či saláty.

Je tu ale také tartanový běžecký okruh o délce 132 metrů, stejně tak se dá na střeše skákat panák, což může být oblíbená aktivita nejen pro děti. Na střechách pavilonů C a D jsou kulturní traviny, které vytvářejí příjemná zákoutí s výhledem na Křižíkovu fontánu či do Stromovky. Nechybí zázemí s toaletami.

Samotné pavilony, stejně jako střechy, mohou ale sloužit i nejrůznějším akcím. Je tu zázemí pro firemní eventy či svatby. „Revitalizace Křižíkových pavilonů představuje spojení historie a moderní architektury, které reaguje na aktuální potřeby městského prostoru a nabízí multifunkční využití v srdci Prahy,“ popisuje architekt.

Stavba vznikla na pražském Výstavišti v roce 1991 podle návrhu architektka Michala Brixe. Ten ji navrhl k příležitosti stého výročí Zemské jubilejní výstavy, která na Výstavišti zanechala Průmyslový palác, jenž se aktuálně opravuje. Pavilony jsou součástí předpolí paláce, vytvářejí kompoziční osu celého areálu a využívají svažitého terénu.

Stejně jako Průmyslový palác i Křižíkovy pavilony tu měly být dočasně, nakonec ale zůstaly. Zatímco pavilony jsou hotové, palác by měl být dokončený příští rok v červnu. Zbývat tak bude rekonstrukce samotné fontány, ta je ale nyní v nedohlednu.