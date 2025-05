Na český internet přinesl nový koncept vaření. Stačí mu k tomu jedna otázka a moment překvapení

Uložit 0

K vaření měl blízko odmala. Jeho babička dělala ve školní jídelně, dědeček byl mistr v pečení zákusků a otec ho učil nejprofláklejší recepty, na které šlo ve slovenských kuchyních narazit. Přirozeně se ve vaření sám zdokonaloval, až to dospělo do momentu, kdy coby PatrikPlates zásobuje český internet originálním kulinářským konceptem, který oproti mnoha jiným videoreceptům na Instagramu vybočuje. Začalo to přitom úplnou náhodou – a částečně i výzvou od jeho šéfa v práci.

Patrik Gémeš je především designér a art director, který se věnuje vizuálním identitám značek. Vymyslel logo pro online magazín The Mag, hudební vydavatelství F*ck Them nebo známou sérii mejdanů Addict. Stál i za rozjezdem Pay Clothing nebo dětské značky oblečení Loof. Na první dobrou si ho proto nespojíte s gastronomií. Jak ale sám pro CzechCrunch říká, je to jeho dlouholetá vášeň, kde vidí čím dál větší potenciál.

„Dlouho jsem vařil jen pro sebe a rodinu, jak jsem ale začal sledovat vaření na Instagramu a YouTube, několikrát mě napadlo, že bych to mohl zkusit. Ale znáte to, vždycky se našla nějaká výmluva. Že nemám pěknou kuchyň, že nemám správný foťák, světlo, stativ. Prostě klasické výmluvy,“ vzpomíná na časy, kdy přesedlal ze sledování slavného kuchaře Jamieho Olivera na sjíždění všemožných kulinářských videí na internetu.

Foto: Archiv PG Patrik Gémeš

Kdyby ovšem nedělal v reklamní agentuře, kde její šéf své zaměstnance vyzval k tomu, ať zkusí udělat něco, nad čím dlouho přemýšlejí, možná by nebyl tam, kde je teď. „Požadavek byl, ať to souvisí se sociálními sítěmi,“ zmiňuje Gémeš. Proto se rozhodl, že natočí svůj první videorecept. A jelikož má estetické cítění a vystudovanou uměleckou školu, uměl svému prvnímu počinu dodat něco navíc.

„Pak mi ale někdo řekl, že by to chtělo přidat ještě něco, co to odliší od zbytku. V ten moment mi došlo, že vlastně znám hromadu zajímavých lidí, se kterými by šlo vaření propojit. Měl jsem ten nápad v hlavě několik dní – a potom jsem náhodou v posilovně potkal Yzomandiase (jednoho z nejznámějších českých rapperů, pozn. redakce),“ dodává. A tak vznikl koncept, který na českém Instagramu ještě nebyl.

Patrik Gémeš totiž chodí za lidmi a bez jakékoliv přípravy se jich ptá na prostou otázku: „Kdybych ti mohl uvařit jedno jídlo, které by to bylo?“ Po odpovědi zamíří do své kuchyně, pokrm připraví a v co nejkratším možném čase donese zpět do jejich rukou, aby ho mohli ochutnat a sdělit dojmy. Celý průběh zároveň natáčí, díky čemuž lidem přibližuje proces vaření krok po kroku a dává nahlédnout do preferencí známých osobností.

Yzomandias, který po něm chtěl uvařit ramen, se stal jeho pilotní epizodou, která má přes 600 tisíc zhlédnutí. Rychle tak Gémeš pochopil, že koncept videí tohoto typu může mít silný virální potenciál. Po Yzovi natočil díl se slovenským hudebním mogulem Yakshou, s rappery Dalybem nebo Nik Tendem, s influencerem Jirkou Králem, s producentem NobodyListen nebo s mladým, perspektivním kuchařem Šimonem Kánem.

„Většinou jen spontánně zapnu kameru a zeptám se jich, prakticky vždy mi odpoví,“ vysvětluje Patrik. „Vyměníme si kontakty a dohodneme předběžný termín předání jídla. Ideální je, když to zvládneme do druhého dne, ale ne vždy je to tak jednoduché. Každý má svůj program a ne všichni jsou z Prahy nebo Bratislavy,“ říká k tomu, co následuje po položení oné otázky.

„Doma si pak projdu aspoň pět receptů, udělám si rešerši a pokusím se jídlo připravit co nejautentičtěji. Pokud to jde, vyrábím si suroviny sám, například těstoviny, pečivo nebo omáčky. Jakmile mám vše hotové – a především dochucené, protože na tom to stojí –, zabalím to, podepíšu a ještě teplé doručím. A samozřejmě natočím reakci,“ doplňuje rodák ze slovenského Martina.

Nejde ale vždy o úplně snadný proces. Když například natáčel s moderátorem a influencerem Nikosem, od položení otázky až po odevzdání jeho milovaného řeckého gyrosu uběhly asi jen tři hodiny, protože se to celé dělo v průběhu pražského maratonu, který Nikos běžel. „Večer jsem mu musel donést ještě jeden, protože v cíli to nezvládl ani ochutnat, čemuž se vůbec nedivím,“ říká Patrik s úsměvem.

A snadná občas nebývají ani samotná jídla, jak se Patrik přesvědčil při setkání se zpěvákem Benem Cristovao, který si poručil vietnamskou polévku Bún riêu. „Tu jsem předtím vůbec neznal – a on ji navíc chtěl ve veganské verzi. Musel jsem si kvůli tomu vyrobit i ryze rostlinnou rybí omáčku, protože v obchodě se nedala sehnat. Jen příprava omáčky trvala celý den,“ vzpomíná. Nakonec z ní byl Ben ale nadšený.

„Ale kdybych měl říct jídla, u kterých to byla fakt radost? Tak určitě úvodní ramen pro Yza a kuře na paprice pro Jirku Krále, které přesně vím, jak udělat, protože ten recept dělám roky,“ dodává dvaačtyřicetiletý designér. Právě epizoda s kuřecím perkeltem, jak kuřeti na paprice říkají na Slovensku, patří k jedněm z nejsledovanějších s více než 400 tisíci zhlédnutími.

Výhledově chce tvůrce, jenž na Instagramu vystupuje pod přezdívkou PatrikPlates, oslovovat další známé osobnosti, které má v záloze, a celkově svou gastronomickou tvorbu posouvat, i když ji pořád bere jako doplňující koncept k jeho „tradičnímu internetovému vaření“. V plánu má také spuštění nového kulinářského projektu, který by z původního konceptu vycházel, konkrétnější ale zatím být nechce.

Vaření se chce věnovat i takříkajíc offline, proto se třeba zúčastní červencového festivalu Ženy, Víno, Funk v Pezinku na Slovensku, kde bude mít vlastní stánek a lidé budou moci ochutnat jeho jídla i mimo kamery. „Bude to výzva, protože pro takový počet lidí jsem ještě nevařil, navíc nejsem profesionální kuchař. Ale vyzkoušet se musí všechno,“ uzavírá.