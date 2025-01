Dotace na soláry pro rodinné domy se opět sníží, firmy z oboru jsou nervózní ze slábnoucího zájmu

Důležitou změnou oproti podmínkám, které platily loni, je, že letos není nakonec nijak omezena maximální povolená kapacita nově instalované fotovoltaiky. Loni to bylo 10 kWp, letos se původně hovořilo o hranici pěti kWp, ovšem ministerstvo životního prostředí tento limit ve finále vyškrtlo. Pozitivní změnou je i to, že po schválení žádosti dostanou lidé peníze předem, nikoli až ex post, jak to bylo dosud.

„Trend snižování podpory je v poslední době nicméně evidentní,“ říká René Milota, jednatel společnosti Acetex, která se věnuje instalacím fotovoltaiky na rodinné domy, ale i na bytové nebo firemní budovy. A dodává: „Lze očekávat, že státní podpora už se zvyšovat nebude, spíše může i do budoucna pokračovat její snižování. Ceny komponent jsou navíc na historickém minimu a dlouho už tak nízko nebudou.“

On podobně jako další podnikatelé v oboru se obává, že škrtání v podpoře povede k dalšímu propadu zájmu o instalace solárních systémů na střechy rodinných domů. Na trhu je totiž už nějakou dobu patrné ochlazení, a jak CzechCrunch nedávno upozornil, přibývá i krachů společností, jež se v byznysu pohybují. „Ohlášené změny podmínek Nové zelené úsporám od února letošního roku budou znamenat markantní zpomalení přechodu českých domácností na obnovitelné zdroje energií a budou likvidační nejen pro spoustu realizačních firem, ale i pro některé dodavatele komponent,“ připomíná Milota.

Acetex podobně jako třeba lídr oboru společnost S-Power se tak více a více zaměřuje na klienty z řad bytových družstev nebo firem, kterým se vyplatí si střechu své fabriky osadit solárními panely. „Zatímco v roce 2022 jsme evidovali desítky poptávajících firem, loni už byly zájemců o komerční instalace FVE stovky,“ upřesňuje Milota.