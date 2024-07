Joe Biden odstoupil z klání o Bílý dům. Věřím, že je to v nejlepším zájmu mé strany a země, uvedl

Uložit 0

Americký prezident Joe Biden v neděli večer našeho času oznámil, že odstupuje z klání o znovuzvolení prezidentem Spojených států. V oficiálním prohlášení uvedl, že se bude soustředit na pracovní povinnosti po zbytek svého mandátu. Biden zároveň vyjádřil podporu své viceprezidentce Kamale Harrisové, která bude o nominaci Demokratické strany usilovat.

„Myslím, že je v nejlepším zájmu mé strany a mé země, abych odstoupil a soustředil se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období,“ uvedl v prohlášení Biden. Zmínil také, že v nejbližší době promluví k americkému lidu a své rozhodnutí detailněji vysvětlí.

Politologové označili dnešní Bidenovo vzdání se kandidatury v prezidentské volbě za bezprecedentní historický okamžik, který se ale kvůli tlaku čekal. Biden se tedy stane prvním prezidentem USA od roku 1968, který nebude obhajovat mandát – naposledy se o znovuzvolení neucházel Lyndon Johnson.

Jednaosmdesátiletý Biden byl v posledních týdnech opakovaně vyzýván některými členy Demokratické strany, aby z kandidatury odstoupil. Problémem pro ně byla jeho fyzická kondice i některá Bidenova veřejná vystoupení, za která byl opakovaně kritizován.

Jedním z nich byla i debata prezidentských kandidátů, ze které odešel jako vítěz Bidenův protikandidát Donald Trump. Současný prezident naopak čelil kritice za slabý projev, ve kterém nebyl mnohdy schopen dokončit myšlenku a jeho vysoký věk byl očividný.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024