Karlínská kasárna hlásí zavřeno, jsou prý černou stavbou. Praha doufá, že se provoz brzy obnoví

Uložit 0

Jde o jedno z nejoblíbenějších míst, kde se dá posedět v centru města, poslechnout si koncert či podívat se v letním kině na film. Máme zavřeno, hlásí ale teď na svých stránkách Kasárna Karlín s dovětkem, že jde o provozní důvody. Provoz v kasárnách ale ukončil Úřad městské části Praha 8. Důvodem má být to, že jde o nepovolenou stavbu.

Městský úřad v rozhodnutí, které se objevilo na sociální síti X, uvádí, že provoz v kasárnách není v souladu s kolaudačním rozhodnutím. To udává, za jakým účelem se má stavba užívat. Ukončení užívání stavby se přitom týká všech zdejších služeb, takže kavárny, koncertního sálu, dvou sezónních barů, letního kina a sauny.

„Stavební úřad to evidentně za černou stavbu považuje, sedm let to ale nikomu nevadilo. Teď děláme vše pro to, aby tam současný provoz mohl zůstat,“ uvedl pro CzechCrunch radní pro majetek Adam Zábranský. Potřeba je podle něj provést změnu územního plánu, na které se pracuje už tři roky. Funkce objektu je totiž stále klasifikovaná jako pro armádu a bezpečnost. Podle Zábranského by ke změně mohlo dojít snad ještě letos, spíše však na konci roku. „Je to důležité kvůli legalizaci místních provozů. Provozovatel každopádně na úřad už donesl žádost o dodatečné povolení,“ dodal Zábranský s tím, že doufá, že se podaří provoz co nejdřív obnovit.

Pražské centrum, které je v kasárnách od roku 2017, se k tomu zatím nechtělo vyjadřovat. „Oficiální oznámení zveřejníme v nejbližší době,“ uvedl pro CzechCrunch Tomáš Kroczek, který je členem organizačního týmu kasáren. Oznámení dorazilo i na pražský magistrát a také do městské společnosti Trade Center Praha, která má kasárna ve správě. Podle informací redakce začal úřad kasárna řešit po stížnosti na hluk v objektu.

Rozsáhlá budova patří hlavnímu městu teprve od začátku letošního roku. Objekt byl součástí obrovské směny mezi Prahou a státem. Až do poloviny ledna tedy vlastnil kasárna český stát, kavárny, bary a ostatní podniky tu přitom fungují sedmým rokem.

Provoz tu tehdy zahájila nezisková organizace Pražské centrum, která začala chátrající stavbu postupně proměňovat. Neziskovka se na pronájmu domluvila s ministerstvem spravedlnosti, podniky tu ale chtěla ponechat také Praha a s Pražským centrem prodloužit smlouvu. „Současný kulturní i společenský program celý objekt proměnil z mrtvého místa na pulzující prostor. Myslím, že by ho měli i nadále využívat,“ uvedl k tomu loni náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Karlínská kasárna se otevřela v roce 1848. Postavil je podnikatel Vojtěch Lanna starší a byla největším objektem svého druhu. Vešly se sem až dva tisíce vojáků. Pobývali tu až do roku 2013. Tehdy se ministerstvo obrany pokusilo budovu prodat, nakonec z toho ale sešlo a stavba byla převedena na resort spravedlnosti. Tady se nakonec rozhodli dát ji do pronájmu právě Pražskému centru.