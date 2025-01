Mejdan se živou kuchyní, jaký tady ještě nebyl. Stojí za ním parta Ze Mě, show dá i Nik Tendo

Uložit 0

Nejlépe se cítí v obklopení kuchyňského náčiní a výborného jídla, které z jejich umění vychází. Stejně tak blízká jako gastronomie je ale pro kulinářskou partičku ze Ze Mě také hudba, kterou s vařením nápaditě kombinují. Třeba na techno party v lese nebo na vlastním každoročním festivalu plného světel, zážitků a prskajícího oleje. Na závěr ledna ale tým okolo Vojtěcha Nemravy chystá něco nového, kvůli čemu koupil třicet nových friťáků. A zapojena jsou do toho i nejznámější jména české rapové scény.

Už několikrát se i CzechCrunch přesvědčil, že kuchaři ze Ze Mě umí nejen skvěle uvařit, ale také pro strávníky nachystat zážitky, které jdou jen těžce z hlavy. V březnu jsme s nimi například pekli koláče, ale to je jen špička ledovce – zakladatel projektu Vojtěch Nemrava a jeho tým pořádají i nejrůznější pop-upy, organizují workshopy, dokonce otevřeli ateliér na keramiku. A milují hudbu.

„Jídlo, hudbu a nápoje spojujeme už od začátku. Naše první akce byly pop-upy, kde jsme vždy vařili na ohni jídla ze zvířete, které jsme ulovili. S výběrem našich oblíbených DJs, tematickou výzdobou v podobě ohňů, větví, stěny z křídel divokých kachen nebo lesní mlhy, do toho melancholický drum and bass, grime, techno… Love it,“ říká Nemrava.

Nápadů mají zjevně celou řadu, i proto se nelze divit, že nyní chystají něco, co v Česku ještě nebylo. V Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou proběhne 31. ledna pod jejich taktovkou takzvaný Frying Room, první ročník nového hudebního konceptu, který spojí živé vaření s rapem a dalšími žánry. Aneb jak říká Nik Tendo, bude to pořádný, kontrolovaný chaos!

Foto: Ze Mě / CzechCrunch Frying Room

Právě Dominik Citta alias Nik Tendo, člen hudebního vydavatelství Milion+ a výrazný český rapper, je jednou z tváří akce. Zejména proto, že mu takový koncept tematicky velmi dobře sedí do jeho posledního vydaného alba s názvem V gastru nejsou lidi, které je nejen hudebně, ale i marketingově poměrně originální. Ostatně koho by napadlo nechat rozvážet svůj merch v pizza boxech kurýry v přímé spolupráci s Woltem.

„Nápad spojit koncert nebo DJ set s živou kuchyní jsem měl už během vydávání této desky. A NobodyListen (známý český producent a DJ – pozn. red.) mi řekl, že se mu kdysi kluci ze Ze Mě zmiňovali, že by do podobného projektu chtěli jít,“ říká Nik Tendo pro CzechCrunch. On sám má ke gastru blízko, ostatně před rapovou kariérou pracoval v italské restauraci v Pardubicích. A jídlo je jeho vášní.

A prý se můžeme těšit i na DJ set zahraný na pánvích!

Vedle Citty, který se postará o rap – a láká i na pár speciálních hostů –, se v Uhelném mlýně objeví i zmíněný NobodyListen, který si pro změnu vezme pod svá křídla hudbu jako takovou. A lidé ze Ze Mě? „Připravíme nekonečně moc jídla. Vítací chody, obří stůl, roznášky. Hodně budeme vařit venku na ohni. Na výběr budou zdravá jídla, ale samozřejmě i naše hranolky, smažené kuře, kaviár, lanýže. Bude toho ranec,“ popisuje Nemrava.

Aby ale parta mohla zajistit co nejlepší atmosféru uzpůsobenou prostoru v Uhelném mlýně, omezila vstupenky na tři sta hostů, pro které do Prahy přijede dedikovaný vlak. „Gastro rave, párty, rap, elektronika, kaviár, ohně, vlak, industriál. Toto chceš zažít,“ láká NobodyListen.