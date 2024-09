Kro se spojilo s brněnskou snídaňovou legendou Eggo. Celý rok budou vařit to nejlepší z obou světů

Uložit 0

Snídaňová vlna se v posledních letech přelila Českou republikou a kdo si občas nevyrazí na vejce benedikt nebo francouzský toast, ten jako by nebyl. O Brňany se v tomto ohledu už od roku 2018 stará podnik Eggo, který začal jako food truck a později se přestěhoval do vlastních prostor v centru jihomoravské metropole. Pražští foodies si se slzou v oku celé ty roky říkali: „Proč něco takového nemáme i v hlavním městě?“ Jejich přání byla nyní vyslyšena, protože Eggo od letošního září rozpaluje pánvičky s míchanými vejci i v Praze, v karlínském Kro. „Nabízíme tady to nejlepší z obou světů,“ říkají Vojta Vaclavík a Ronald Winkler, kteří za nejen snídaňovým počinem stojí.

Vojta Václavík je na české gastronomické scéně známý díky projektu Kro, jehož provozovny se aktuálně nachází na Vinohradech, ve Vršovicích a v Karlíně, nadto v loňském roce zařadil do portfolia podniků restauraci spojenou s barem, kavárnou a vinárnou Alma. Právě do té Ronald Winkler přivezl své snídaňové Eggo v rámci brunchového pop-upu, během něhož se ukázalo, jak moc velký zájem v Praze o koncept, který vytvořil společně s Vítězslavem Kuncem, je.

„S Víťou jsme se v Brně ale rozešli, chtěl jít svou vlastní cestou. Já jsem zároveň už nějakou dobu přemýšlel nad tím, co bych mohl dělat kromě Egga navíc. Dělal jsem každý den to stejné, spadl jsem do stereotypního systému, přerůstalo mi to přes hlavu, takže jsem uvažoval i nad tím, že bych Eggo prodal nebo že bych otevřel druhou pobočku v Praze,“ vypráví Winkler, když se setkáváme v karlínském Kro.

Vojta Václavík shodou okolností ve stejné době, kdy Ronald Winkler uvažoval o zásadní změně, potřeboval proměnit koncept karlínské pobočky. Její důležitou součástí byl od začátku bar a pestrá nabídka koktejlů, jenže ji otevřeli v době covidové pandemie a ukázalo se, že ani po letech není bar schopný naplnit svůj potenciál. Místo jedné barové sekce tak do podniku přidal kávovar a začal uvažovat nad tím, jak ho přepracovat.

„Bylo mi jasné, že to tady musí fungovat už od rána. Když jsem se tak dozvěděl, že Ron hledá prostory v Praze, řekl jsem si, proč se nespojit. Vždycky nás bavilo to, co se dělo v Brně,“ říká Vojta Václavík. Společně se tak domluvili se na projektu, ve kterém se na rok spojí to nejlepší z Kro s tím nejlepším z Egga. „Do Prahy nemůžu jít na stálo, protože mám v Brně provozovnu a spoustu věcí, o které se musím starat. Roční hostovačka nám tak dávala největší smysl, všechno do sebe skvěle zapadlo,“ doplňuje Winkler.

Do karlínského Kro je tak možné od září vyrazit na menu, kde se propojují zkušenosti obou kulinářských profíků a jejich týmů s ingrediencemi, s nimiž pracují. Kro přináší rozličné nakládané zeleniny a fermenty, omáčky, pečivo z vlastní pekárny, Eggo pak pochutiny od brněnských dodavatelů, jako jsou uzené ryby z Trnečka Smoked Fish nebo zmrzlina z Ještě jednu. A i když je snídaně grunt, na tuhle fúzi sem můžete vyrazit i na oběd či večeři – Kro a Eggo v Praze je prostě celodenní záležitost okořeněná pravidelnými víkendovými speciály a pop-upy dalších spřátelených podniků.

„Hosté budou mít skutečně z čeho vybírat. K snídani si mohou dát třeba New York Roll, burger z vepřového masa se sázeným vejcem a čedarem, tartaletku s uzeným pstruhem nebo sladký french toast s krémem z tonky. K obědu pak skvělé masové kuličky s paprikovou omáčkou a pečeným zelím nebo vege tempeh s čočkovým hummusem a řepou. Samozřejmě nechybí ani kuřecí kombo, to je nezničitelný artikl z Kro, který lidi milují,“ popisuje Václavík.

Winkler dodává, že se menu neobejde ani bez „míchaček“, tedy nejoblíbenějších míchaných vajíček z Egga s domácí slaninou. Oba navíc upozorňují, že tohle je teprve začátek, jelikož mají spoustu nápadů, které se na sebe budou postupně nabalovat. Je tak otázka, jestli rok bude stačit na to, aby se všichni spojení Kro a Egga nabažili.