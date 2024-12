Léky na HIV, obezitu nebo Alzheimera. Pět objevů roku 2024, které možná změní budoucnost

Uložit 0

Některé zprávy v médiích znějí, jako by končící letošní rok byl pouze obtížný, plný válek a globálních krizí. Zčásti to tak zcela určitě je. Jenže i na sklenici se lze dívat dvěma způsoby – může být poloprázdná, či poloplná. Proto jsme se v CzechCrunchi raději podívali na tu druhou možnost, na letošek jako rok plný nových nadějných objevů, které mohou výrazně zlepšit kvalitu lidského života. Tady jsou některé z nich, včetně těch domácích.

Nádory mozku, které svítí

Vědci z Národního ústavu pro výzkum rakoviny letos v květnu představili novou metodu, která může zjednodušit operativní odstraňování nádorů mozku. Vyvinuli totiž sondy, které nádor „rozsvítí“. Chirurg ho tak může lépe odstranit celý, což je pro další kvalitu života pacientů zásadní. O nových postupech a vůbec o tom, jak moc se léčba rakoviny za poslední desetiletí posunula kupředu, mluvil v rozhovoru pro CzechCrunch šéf ústavu a profesor biochemie Aleksi Šedo.

Obrana proti viru HIV

Vědci v Africe otestovali antiretrovirotikum Lenacapavir a letos v červnu vyslali do světa pozitivní zprávu. Vypadá to, že by lék, o jehož vývoj se lidstvo snaží posledních třicet let, mohl zabránit dalšímu šíření nemoci AIDS. Pokud má člověk v těle dostatečnou hladinu preparátu, vir HIV se nenamnoží. A přitom ho ke kýženému výsledku stačí aplikovat jen dvakrát ročně. Současná generace nakažených by tak mohla být poslední na světě, které se bude týkat epidemie AIDS. Na vývoji léku se podílel i český vědec působící v americké společnosti Gilead Sciences, virolog Tomáš Cihlář. V rozhovoru v létě mluvil o tom, jak náročné to bylo.

